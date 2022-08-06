Марк Антоний проиграл в сражении с Октавианом Августом из-за предательства Клеопатры?

Решающее сражение между Марком Антонием и Октавианом Августом, двумя кандидатами на трон в Риме, произошло 2 сентября 31 г. до н.э. Антоний был взят в осаду, и, чтобы вырваться из неё, по совету своей союзницы, Клеопатры, решил прорывать морскую блокаду.

Кадр из сериала "Рим" от HBO

Как мы знаем, Антоний в этой битве проиграл. Его корабли были слишком тяжёлыми и неповоротливыми. Флот Октавиана же, напротив, состоял из быстрых манёвренных либурнов. В то время, как корабли Антония, словно большие плавучие крепости, не могли набрать нормальный разгон, его противники успешно нападали и тут же отступали, будто стремительная кавалерия.

Хотя преимущество было, очевидно, за флотом Октавиана, источники упоминают, что исход сражения всё же не ясен. И в один прекрасный момент, как пишет Плутарх:

«…вдруг, у всех на виду, шесть­де­сят кораб­лей Клео­пат­ры под­ня­ли пару­са к отплы­тию и обра­ти­лись в бег­ство».

Другой автор, Дион Кассий, и вовсе говорит, что, «будучи женщиной и египтянкой», Клеопатра будто бы не смогла пережить муки долгого ожидания, и потому бросилась в бегство, подав сигнал для своих войск. Получается, предательство египетской союзницы Антония решило исход сражения?

Бюст Плутарха

Всё, конечно, не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, мы должны помнить, что до нас дошли предвзятые источники, излагающие версию битвы со стороны победителя Октавиана Августа. Клеопатра в этой версии представлена иноземной захватчицей, подчинившей своей воле Антония. Собственно, и изначальный поход против Марка Октавиан был мотивирован таким патриотическим лозунгом: если сейчас не уничтожить египтянку, Рим может оказаться под её гнётом.

Второй момент, который учитывают историки, - сообщение о некоем условном сигнале, который подала Клеопатра перед бегством. За ней, что интересно, последовал и сам Антоний. Впрочем, некоторые исследователи считают, что изначально условный сигнал подал Марк Антоний, а уж затем его продублировала Клеопатра. Вероятно, они обсудили возможные детали отступления предварительно. В таком случае, «бегство» было изначально запланировано. Не будем забывать, что целью этого сражения для Антония был выход из окружения.

Беглецы рассчитывали на сохранившуюся сухопутную армию. Судя по всему, однако, агенты Октавиана уже основательно «поработали» с ней. Уже через неделю она капитулирует. В источниках, правда, вину пытаются свалить на командующего этой армией, Канидия Красса, который будто бы одной ночью решил сбежать из лагеря, бросив солдат на произвол судьбы. С другой стороны, если военачальник решил предать армию, почему тогда он бежал к Антонию? Скорее всего, к моменту его бегства армия уже была не лояльна.

После капитуляции войска у Антония не осталось и надежды на победу в войне. Позорному пленению он предпочёл смерть, а через какое-то время вслед за ним последовала и Клеопатра.

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А вы знали об этом?

Княжеский сестрич» – сейчас это выражение кажется нам странным. А ведь несколько столетий назад его использовали в речи также легко, как сейчас мы говорим про шурина, зятя или свекра. И никого не удивляло. Сестрич в русском Средневековье – это сын сестры. Немного реже, но все-таки говорили и «братич» - про племянника по брату. А вот дочь брата будет звучать еще причудливее – "братична". Двоюродный брат или сын брата мог называться «братаном». То есть, популярное в 90-е годы слово – на самом деле – имеет вполне определенное значение, отсылающее к родству.

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