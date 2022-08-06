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Марк Антоний проиграл в сражении с Октавианом Августом из-за предательства Клеопатры?

Решающее сражение между Марком Антонием и Октавианом Августом, двумя кандидатами на трон в Риме, произошло 2 сентября 31 г. до н.э. Антоний был взят в осаду, и, чтобы вырваться из неё, по совету своей союзницы, Клеопатры, решил прорывать морскую блокаду.
Кадр из сериала "Рим" от HBO

Как мы знаем, Антоний в этой битве проиграл. Его корабли были слишком тяжёлыми и неповоротливыми. Флот Октавиана же, напротив, состоял из быстрых манёвренных либурнов. В то время, как корабли Антония, словно большие плавучие крепости, не могли набрать нормальный разгон, его противники успешно нападали и тут же отступали, будто стремительная кавалерия.

Хотя преимущество было, очевидно, за флотом Октавиана, источники упоминают, что исход сражения всё же не ясен. И в один прекрасный момент, как пишет Плутарх:

«…вдруг, у всех на виду, шесть­де­сят кораб­лей Клео­пат­ры под­ня­ли пару­са к отплы­тию и обра­ти­лись в бег­ство».

Другой автор, Дион Кассий, и вовсе говорит, что, «будучи женщиной и египтянкой», Клеопатра будто бы не смогла пережить муки долгого ожидания, и потому бросилась в бегство, подав сигнал для своих войск. Получается, предательство египетской союзницы Антония решило исход сражения?

Бюст Плутарха

Всё, конечно, не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, мы должны помнить, что до нас дошли предвзятые источники, излагающие версию битвы со стороны победителя Октавиана Августа. Клеопатра в этой версии представлена иноземной захватчицей, подчинившей своей воле Антония. Собственно, и изначальный поход против Марка Октавиан был мотивирован таким патриотическим лозунгом: если сейчас не уничтожить египтянку, Рим может оказаться под её гнётом.

Второй момент, который учитывают историки, - сообщение о некоем условном сигнале, который подала Клеопатра перед бегством. За ней, что интересно, последовал и сам Антоний. Впрочем, некоторые исследователи считают, что изначально условный сигнал подал Марк Антоний, а уж затем его продублировала Клеопатра. Вероятно, они обсудили возможные детали отступления предварительно. В таком случае, «бегство» было изначально запланировано. Не будем забывать, что целью этого сражения для Антония был выход из окружения.

Марк Антоний проиграл в сражении с Октавианом Августом из-за предательства Клеопатры?

Беглецы рассчитывали на сохранившуюся сухопутную армию. Судя по всему, однако, агенты Октавиана уже основательно «поработали» с ней. Уже через неделю она капитулирует. В источниках, правда, вину пытаются свалить на командующего этой армией, Канидия Красса, который будто бы одной ночью решил сбежать из лагеря, бросив солдат на произвол судьбы. С другой стороны, если военачальник решил предать армию, почему тогда он бежал к Антонию? Скорее всего, к моменту его бегства армия уже была не лояльна.

После капитуляции войска у Антония не осталось и надежды на победу в войне. Позорному пленению он предпочёл смерть, а через какое-то время вслед за ним последовала и Клеопатра.

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Княжеский сестрич» – сейчас это выражение кажется нам странным. А ведь несколько столетий назад его использовали в речи также легко, как сейчас мы говорим про шурина, зятя или свекра. И никого не удивляло. Сестрич в русском Средневековье – это сын сестры. Немного реже, но все-таки говорили и «братич» - про племянника по брату. А вот дочь брата будет звучать еще причудливее – "братична". Двоюродный брат или сын брата мог называться «братаном». То есть, популярное в 90-е годы слово – на самом деле – имеет вполне определенное значение, отсылающее к родству.

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