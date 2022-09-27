А вы знали об этом?(Статья 62) 

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Погребальные обряды кавказских народов уходят корнями в глубокую древность. Современные люди часто знакомы лишь с отголосками давних традиций и интерпретируют их в свете современных представлений. Осетинский обычай не хоронить детей, умерших в возрасте до трех лет, на общем кладбище объясняют тем, что дети не успели получить крещение и поэтому не могут быть погребены на освященной земле. Однако обычай этот не христианский, а языческий и связан с дохристианскими верованиями кавказцев.У осетин дети до трех лет считались не конца родившимися, они не могли носить обычную одежду, и их не учитывали при переписи. Возможно, подобное отношение было связано с высокой смертностью в этом возрасте. Кандидат исторических наук Алан Резоевич Чочиев в работе «Очерки истории социальной культуры осетин» считает, что запрет на захоронение детей, а особенно мальчиков, связан с тем, что они еще не мужчины, слишком связаны с матерью, а главное – не прошли обряд инициации. Именно поэтому, считает историк, их не хоронили на общих кладбищах и никогда не справляли отдельных поминок.

Погребение младенцев, у которых «молоко на губах не обсохло» рядом с взрослыми мужчинами – пахарями и воинами, считалось оскорбительным для покойников.

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Старики из селения Прис указывали, что если младенец умирал, то ни его родным, ни его матери не разрешались проявления скорби, мать не подпускали к мертвому, а телом занимались пожилые женщины-соседки, – об этом в статье «Погребальные обряды осетин, связанные со смертью детей» пишет этнограф Аза Багратовна Кокоева. Где же тогда хоронили умерших детей? Вы удивитесь, но даже в XX веке родители могли похоронить их в собственном огороде или на окраине поля, который возделывала семья. В особенности это касалось недоношенных детей, но бывало, что так хоронили и младенцев. Согласно осетинским легендам, подобное отношение к невинному ребенку объясняется и тем, что ему еще рано умирать, и остальные покойники не желают его видеть в царстве мертвых.

История помнит немало варварских практик в медицине, но лоботомия — самая пугающая. Сегодня эту операцию можно увидеть разве что в кино, но в середине прошлого века вас вполне могли принудить к лоботомии за своенравный характер. Лоботомия, или лейкотомия — это операция, при которой одна из долей головного мозга отделяется от остальных областей, либо иссекается вовсе. Считалось, что такая практика позволяет лечить шизофрению. Метод был разработан португальским нейрохирургом Эгашом Монишем в 1935 году, а пробная лоботомия состоялась в 1936 году под его руководством. После первой сотни операций Мониш провел наблюдение за пациентами и сделал субъективный вывод об успехе своей разработки: 7 пациентов выздоровели, у 7 больных наблюдалось улучшение состояния, а 6 человек остались с прежним недугом. Но лоботомия продолжала вызывать неодобрение: многие современники Мониша писали о том, что фактический результат такой операции - это деградация личности..Несмотря на это , Нобелевский комитет посчитал лоботомию открытием, которое опережает свое время. В 1949 году Эгаш Мониш получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Впоследствии родственники некоторых пациентов обращались с просьбой отменить награду, так как лоботомия наносит непоправимый вред здоровью больного и в целом является варварской практикой. Но прошение было отклонено.

Если Эгаш Мониш утверждал, что лейкотомия — это крайняя мера, то доктор Уолтер Фримен считал лоботомию средством от всех проблем, включая своенравность и агрессивный характер. Он полагал, что лоботомия исключает эмоциональную составляющую и тем самым «улучшает поведение» пациентов. Однажды Фримен использовал для операции нож для колки льда со своей кухни. Такая «необходимость» возникла потому, что прежний инструмент — лейкотом — не выдержал нагрузки и сломался в черепной коробке больно. Именно поэтому в СССР нейрохирург Борис Григорьевич Егоров предложил использовать костно-пластическую трепанацию вместо доступа через глазницу. Егоров объяснял, что трепанация позволит точнее ориентироваться в определении области хирургического вмешательства. Лоботомия практиковалась в СССР в течение 5 лет, но была запрещена в конце 1950 года. Принято считать, что решение было продиктовано идеологическими соображениями, чтобы не манипулировать с сознанием советского человека!Так или иначе, из-за недостаточности научных данных, травматичности операции и вообще сомнительностью метода он был запрещен во всем мире .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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