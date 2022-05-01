Шевалье д'Еон. Необычный тайный агент на службе французского короля.Почему вторую половину жизни он провел в личине женщины?

Шпионские игры - не придумка ХХ века. Шпионили всегда и везде. А некоторые шпионы оставили такой неизгладимый след в истории, что об их жизни можно легенды сочинять.

Одним из таких необычных шпионов был французский шевалье Шарль д'Еон де Бомон. Этот человек первую половину своей жизни прожил как мужчина, а вторую как женщина. Но чего не сделаешь ради блага своей страны...

Отношения Франции и России середины XVIII века были очень запутанными, в принципе, как и с другими странами. Но для французского короля Людовика XV не было секретом, что русская императрица Елизавета Петровна питала особую нежность к его стране. Дело в том, что юную цесаревну Елизавету готовили к тому, что она станет женой будущего короля Франции. Но не получилось.

Тем не менее, Елизавета сохранила теплоту в душе к этой стране. Этим-то и решил воспользоваться французский король, чтобы заключить с Россией выгодный союз и опередить в этом отношении Австрию и Англию.

Для того, чтобы склонить русскую императрицу на свою сторону, в нашу страну первоначально был отправлен скупщик мехов Дуглас Макензи с племянницей Луизой де Бомон. Луиза посредством графа Михаила Воронцова добилась аудиенции у Елизаветы, где убедила императрицу подписать взаимовыгодный союз между двумя государствами.

Елизавета написала дружеское письмо Людовику XV, которое девица де Бомон и увезла на родину.

Через некоторое время Дуглас Макензи стал послом Франции в России. А с собой он привез секретаря - Шарля д'Еона. И тут поползли слухи, мол Шарль и Луиза уж шибко похожи друг на друга. Тогда посол Макензи заявил, что девица де Бомон и шевалье д'Еон - близнецы.

Многих это удовлетворило, но всех. Так, канцлер граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, радевший за союз с Австрией, заподозрил что-то неладное в этом. Он послал тайно во Францию экспедицию, чтобы разузнать, существует ли Луиза де Бомон. Конечно, ни о какой Луизе де Бомон во Франции и слыхом не слышали. Обман должен был раскрыться. Однако в скором времени Бестужев получил отставку, а его место занял тот самый Михаил Воронцов, который устроил встречу Луизы и Елизаветы.

Вернувшись на родину, д'Еон за свою верную службу был осыпан почестями и наградами от самого Людовика XV. Шевалье д'Еон продолжил свою службу французскому королю, частенько наведываясь в Санкт-Петербург.

Чуть позже наш герой стал тайным агентом в Лондоне. И вот там вместо Шарля д'Еона в свет выходит уже довольно-таки постаревшая Луиза де Бомон. Только теперь она представляется как Луиза д'Еон. А вот брат пропал куда-то. Любопытствующим Луиза говорила, что брат в долгом путешествии.

Но причина, по какой до конца своих дней в свет выходила Луиза, а не Шарль, была в другом. Д'Еон посчитал, что король не доплатил ему за службу. Спор между монархом и тайным агентом привел к тому, что д'Еон начал шантажировать Людовика его перепиской с русским двором. В итоге спорщики сошлись на том, что французская казна выплачивает д'Еону кругленькую сумму денег, а в ответ на это шевалье до конца своей жизни носит женское платье и не имеет право приезжать во Францию.

А потом случилась Великая французская революция, которая еще больше ухудшила положение Луизы. Новая власть лишила д'Еона всех званий и регалий, а также отобрала у него пожизненное содержание, которое выплачивалось.

Скончалась Луиза д'Еон в Лондоне в 1810 году, всеми покинутая и забытая. Похоронили д'Еона как женщину.

Вот такой необычный шпион был в истории.

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