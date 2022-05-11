Самодержец всея Руси Роман Великий

Среди князей домонгольской эпохи, в тот период, когда память о временах Владимира Мономаха ещё была жива, но единство Древнерусского государство уже подточено, особенно выделяется первый правитель Галицко-Волынского княжества - Роман Великий. Названный в летописях "самодержцем всея Руси" он жестко объединил западнорусские земли, принимал у себя беглого византийского императора, поддерживал тесные контакты с Польшей, ходил на ятвягов и половцев, уподобляясь в доблести своему прапрадеду.



Опуская пафос, стоит отметить, что Роман Галицкий (1150-е - 1205 гг.) стал именно что "Галицким" лишь на исходе своего четвертого десятка. А большую часть своей жизни он провел в довольно традиционной для Руси того времени кровавой усобице за доминирование в регионе и признание своих прав на захваченные земли. Забегая вперед, у Романа получилось отгрызть себе изрядный кусок Руси для собственного княжества, однако вопросы его стабильности и преемственности власти снова обострились, лишь стоило князю испустить дух. Лично меня Роман Мстиславич покорил своим размахом европейской дипломатии, отодвинув в сторону даже своего сына Даниила, который, как известно, титул "короля" принял, что на Руси не каждый день происходит. Широту связей, которые выстроил во время своего правления галицкий князь, можно сравнить лишь с опытом детей Ярослава Мудрого в короткий период их "мирного" триумвирата. Однако перед тем, как пояснять за внешнюю политику, было бы неплохо дать сводку о том, кто вообще такой Роман Галицкий, а также как, где и с каким количеством оборотов он крутился на Руси в попытках задоминировать своих родственников.



Своё боевое крещение еще даже не двадцатилетний Роман получил в конце 1160-х гг., когда во главе новгородских войск грабил владения полоцких и торопецких князей - союзников владетеля Владимиро-Суздальской земли Андрея Боголюбского. Последний был главным соперником отца Романа - Мстислава Изяславича - в борьбе за Киев, который в 1169 году наконец был взят суздальскими полками. Спустя всего год Роман сошёлся в прямом бою с войсками Боголюбского, поддержанного смоленскими и белгородскими полками, и одержал победу. Однако политическая ситуация на Руси изменчива - летом 1170 г. умирает отец Романа, а тому, после изгнания новгородцами, ничего не остаётся, кроме как удалиться в отцовскую вотчину - Владимир-Волынский.



"Битва новгородцев с суздальцами" 1170 г., икона, 1460-е гг. В верхнем регистре - торжественный вынос Иконы Богородицы. В среднем - встреча новгородских и суздальских послов (Роман третий слева). В нижнем - разгром суздальцев новгородцами, с которыми скачат архангел Михаил и несколько святых воителей.

Княжение на новом месте несколько отдалило Романа от борьбы за Киев. Вплоть до конца 1180-х гг. Роман не совался в усобицу, занимаясь менеджментом земель и прокачивая навык управления. Первым решительным шагом уже немолодого князя было вмешательство в дела соседнего Галицкого княжества, в котором как раз произошла очередная замятня с наследством. В 1188 г. галичане таки призвали к себе на княжение Романа, которое тот потерял быстрее, чем закончился год. Прочие князья призвали на помощь венгерского короля Белу III, который не долго думая, усадил в Галиче своего сына. Роману пришлось возвращаться домой, отказавшись на время от новых авантюр.



За следующие 11 лет, до 1199 года, Роман успел потолкаться лбами и заключить что-то наподобие союза с новым владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо, поругаться, повоевать, помириться и... снова повоевать со своим тестем киевским князем Рюриком Ростиславичем. В борьбе с другими князьями Роман не раз обращался за помощью к своим польским родственникам по матери, хотя в 1194-1195 годах ему пришлось отложить очередной поход на Киев, чтобы поучаствовать в одной из локальных усобиц.



В Галиче же в это время всё было (не)спокойно. Венгерский королевич Андраш, поставленный его отцом, вскоре убрался из города под давлением германского императора. А на престоле сел князь Владимир Ярославич, который занимал стол вплоть до своей смерти в 1199 г. Тут и появился Роман.



Местное влиятельное боярство поддержало претензии Романа на Галич и тот, заручившись поддержкой поляков, занял город, перенеся в него столицу своих земель. С этого момента на Юго-Западе Руси появилась новая сила, с которой нужно было считаться даже владимирским князьям. Война не заставила себя долго ждать. И хотя летописи возлагают вину за развязывание усобицы 1201-1203 гг. на киевского князя Рюрика, Роман был подозрительно хорошо готов к войне. Настолько хорошо, что союзники Киева не успели стянуть к городу войска и Роман занял город, выгнав оттуда своего бывшего тестя. После объединения трёх крупнейших княжеств южной и юго-западной Руси, Роман попытался провести в жизнь политическую систему, называемую рядом учёных "коллективным патронатом". В ее основе лежала ситуация, при которой два мощнейших правителя Руси (Роман и Всеволод Большое Гнездо), не претендуя лично на киевский стол, договорились бы об общем над ним контроле. Этот ход Романа одними учеными трактуется как хитрая многоходовочка 10 из 10 на кончиках пальцев. Другие же рассматривают попытку договориться с Всеволодом, как свидетельство если не слабости, то как минимум нежелания Романа начинать масштабную войну с сильнейшим и старейшим князем Руси. В любом случае, "коллективный патронат" не был особенно жизнеспособным, так как не учитывал интересов других русских князей - соперников романа из кланов Ростиславичей (Смоленск) и Ольговичей (Чернигов).



Раскидав внутренние дела и посадив в Киеве наместника из своего клана, Роман отправился походом в половецкие степи с вполне традиционной для Руси целью - пограбить стоянки и отвадить кочевников от набегов хотя бы на пару лет. Существует также версия, что галицкий князь таким образом выполнял условия договора с византийским императором Алексеем III Ангелом, у которого половцы как раз грабили Фракию... Но это представляется спорным, даже несмотря на сведения ромейских хронистов.



Меньше года спустя, в лето 6712 (1203), войска свергнутого Рюрика Ростиславича при поддержке русских союзников и бесконечно спавнящихся половцев, отхватывают обратно Киев и предаются такой резне, что даже современники-летописцы не могли обойти её стороной:



>"а черньци и черницы старыя иссекоша, и попы старые и слепыя и хромыя и слоукыя и трудоватые та вся иссекоша, а что черньцовъ инехъ и черниць инех и поповъ и попадеи и кияны и дщери их и сны их, то все ведоша иноплеменицы в вежи к собе".



По итогам успешного захвата Киева, Рюрик не решился остаться на пепелище, а потому оставил в городе гарнизон и ушел. Роман на тот момент не мог себе позволить вести новую войну, ввиду боярского недовольства у себя дома. А потому, по итогам переговоров, Киев был возвращен Рюрику на условиях "честного-пречестного" обещания не водить на Русь половцев и не прибегать к помощи клана Ольговичей.

"Поход Романа Великого, Рюрика Ростиславича, Ярослава Переяславского на половцев" (1204), миниатюра Радзивиловской летописи

И если взглянуть со стороны всю киевскую авантюру Романа, то становится видно, что ситуация на начало 1203 г. осталась такой же, как и до усобицы: Роман сидит в Галицко-Волынских землях, а Ростиславичи в Киеве и Смоленске. Будто бы ничего и не менялось.



И всё бы ничего - мир, дружба и взаимное "христолюбие", и даже совместный поход на половцев князья успели провести. Но взаимное неуважение друг к другу и нерешенные вопросы подталкивали их к новому витку вражды. Очередной спор (1204), начавшийся из-за киевских волостей закончился пленением Рюрика и его насильственным пострижением в монастырь вместе с женой и дочерью Предславой - бывшей женой Романа. Киев... снова перешёл в руки Романа. И именно эти события оцениваются многими историками (Н.Ф. Котляр, А.С. Королев, Б.А. Рыбаков) как пик политической карьеры Романа, который стал "самым могущественным князем Киевской Руси".



После устранения своего конкурента Роман, согласно "известиям" В.Н. Татищева, созывает русских князей на съезд для, ни много ни мало, политической реформы всего Древнерусского государства. Проект Романа Галицкого предполагал переустройство Руси на манер Священной Римской империи с выборным киевским князем и фиксированными "выборщиками" из числа старших князей. Сам Роман, по задумке, не претендовал на то, что киевским князем выберут его, отдавая половину голосов Всеволоду Большое Гнездо. Однако вне зависимости от того насколько реально имел место "имперский проект" Романа (а тут ученые не сходятся во мнениях), он не воплотился в жизнь. Позиция большинства князей была традиционна: "хосчу тако бытии, яко бысть при отцех и дедах наших". И никак иначе.



На фоне ухудшающихся отношений Романа с Всеволодом Большое Гнездо, первый в очередной раз уступает Киев, чтобы избежать большой войны. Киевский стол переходит к старшему сыну покойного Рюрика. С того времени возможности Романа Мстиславича по овладению Киевом и Приднепровьем были полностью исчерпаны, а потому тот начинает обращать куда больше внимания на другие события в Западной и Восточной Европе.



В 1205 г. Роман разорвал многолетний союз с Лешко Белым и его братом Конрадом, вторгся в Малую Польшу, взял два города и остановился на реке Висле близ города Завихоста. О причинах такого крутого поворота во внешней политике Романа мы еще поговорим. В данном случае важно то, что этот выезд галицкого князя в Польшу был последним в его жизни. Отъехав с малым отрядом от основных сил, Роман неожиданно был атакован поляками и погиб в бою.



Внутренняя политика Романа в рамках своей вотчины часто остаётся за пределами внимания, однако тот вполне успешно строил фронтирные крепости, застраивал города церквями и храмами, безуспешно бодался с сильными боярскими общинами Галича. При этом боярские кланы сложно упрекнуть в отсутствии любви к Роману - по свидетельствам польских хроник "злой" князь "лютовал" против изменников - закапывал их живьем, разрывал на части тела, четвертовал и вырывал внутренние органы. Высказывается мнение, что все эти зверства, сомневаться в реальности которых особо нет повода, имели не только буквальную цель устрашить непокорных, но также и символическую - продемонстрировать слабость врагов князя и несостоятельность их как людей вообще.

Портрет Романа Галицкого из "Истории Украины" Миколы Аркаса, 1912 г.

В конечном об успехах Романа могут говорить два события, определившие ближайшее, после его смерти, будущее Галицко-Волынских земель. Во-первых, оба княжества оказались объединены и в конечном итоге наследники Романа и их потомки смогут спокойно править едиными землями без особых претензий со стороны других княжеских кланов. Во-вторых, после смерти Романа его дети - Даниил и Василько - будут изгнаны из Галича недовольными боярами и вернуться смогут лишь спустя 40 лет длительной борьбы за возвращение отеческой вотчины. Эти два события хорошо демонстрируют, что Роман, при всей своей любви к авантюрам и позитивных качествах (вроде тяги к четвертованию) был не то что бы неудачным правителем своего времени, но скорее слишком переоцененным в отдельных случаях. Его дипломатическая деятельность представляется куда более впечатляющей, поэтому о ней мы обязательно поговорим, но уже в следующий раз.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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