Джинсы изобрёл не Леви Страусс?

Классическая история изобретения джинсов звучит примерно так: Леви Страусс, приехавший в Сан-Франциско в 1850-х, во время калифорнийской золотой лихорадки, придумал для старателей прочные штаны с карманами, сшитые из брезента, окрашенного в цвет индиго. На самом деле эта история — миф чистейшей воды.

В 1845 году в возрасте 16 лет Лёб Страусс, уроженец Баварии, с матерью и двумя сестрами сошел на американскую землю в Нью-Йорке, где семью встречали два старших брата.

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Лёб вскоре сменил имя на Леви и активно включился в семейный бизнес братьев — торговлю мануфактурой. С началом калифорнийской золотой лихорадки Леви решил податься в Сан-Франциско, где в 1853 году основал компанию Levi Strauss (через 10 лет переименованную в Levi Strauss & Co.).

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Он не собирался мыть золото, зато хорошо понимал, что старателям понадобятся ткани для одежды, палаток, фургонов. Поэтому Леви занялся торговлей мануфактурными товарами. К 1870-м он уже был известным человеком в Сан-Франциско.

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Здесь в игру вступает еще один человек — Якоб Дэвис. Родившийся в Риге в 1831 году, он переехал в Америку в 1854-м. Судьба бросала его по разным городам США и Канады, пока он, наконец, попутно пару раз разорившись, не осел в городке Рино, штат Невада, где открыл небольшую швейную мастерскую, основной продукцией которой стало брезентовое покрытие для фургонов и палаток.

В 1870 году одна из клиенток пожаловалась Дэвису, что на ее мужа «штанов не напасешься» — быстро изнашиваются, и предложила ему $3 за изготовление особо прочных рабочих брюк из парусины. Поскольку прочность оговаривалась особо, Дэвис решил усилить углы карманов медными заклепками, которыми обычно скреплялась конная упряжь.

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Решение оказалось удачным. Износостойкость конструкции была столь велика, что к Дэвису повалили клиенты: за следующие 18 месяцев он продал более 200 «проклепанных» штанов (сначала из парусины, потом из более мягкой французской ткани, на рулонах которой было написано Serge de Nimes, золотоискатели называли ее «деним»).

Другие портные тоже начали использовать эту конструкцию, и Дэвис решил запатентовать ее. Но ему не нужен был патент ради патента, и он решил привлечь инвестора для основания своего бизнеса. И тогда, в 1872 году, он написал своему постоянному поставщику тканей. Этим поставщиком был Леви Страусс.

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Получив письмо Дэвиса, где изобретатель описывал «клепаную» конструкцию, а также успех продукции, Леви Страусс заразился его энтузиазмом.

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Особенно его впечатлила цена штанов, которые Дэвис продавал по $3 за пару — для рабочей одежды эта цена была необычно велика, что свидетельствовало о наличии высокого спроса.

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В ответном письме Леви Страусс пригласил Дэвиса возглавить производство штанов с заклепками, сделав его своим компаньоном. 20 мая 1873 года компаньоны получили патент за номером 139121 на «Усовершенствование крепления карманов».

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Так родились джинсы (название произошло от ткани, напоминающей деним, но менее плотной), ставшие в XX веке настоящей американской иконой, символом свободы и независимости.

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