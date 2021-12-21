Как Сталин помогал афганцам строить социализм: военная операция, о которой мало кто знал

Войны на этом затерянном кусочке земли в Центральной Азии не прекращались в течение всей истории человечества. Многие хотели завладеть этими землями, ведь это перекресток торговых путей и военных дорог. Однако Иосиф Сталин поддержал афганского короля Аманулла-хана вовсе по другому поводу. Вождь хотел помочь монарху построить социализм в его стране и избавиться от нападок басмачей, которые сжигали кишлаки в Узбекской ССР. Секретная операция прошла с малыми потерями для Красной армии, но пришлось покинуть Афганистан из-за позорного бегства Аманулла-хана из страны.

Почему другие хотели завладеть территорией Афганистана

Если афганцы не воевали с иностранными войсками, то тогда разгорались гражданские войны, в которых местное население убивает друг друга. Казалось бы, чем могла привлечь страна, в которой практически нет плодородных земель и полезных ископаемых, а особенности климата не каждый может выдержать (уж очень жарко и сухо). Оказывается, что интерес все-таки был.





Афганистан был расположен на перекрестке торговых путей Евразии. / Фото:m.fishki.net



Дело в том, что Афганистан расположен в таком месте, которое является перекрестком древнейших путей Евразии. Если речь идет о торговых путях, значит и о военных стратегических дорогах. Кроме того, Афганистан считали «воротами» в Среднюю и Малую Азию, Китай, Индию, Иран, Сирию и ряд других стран. Получается, что Афганистан – это незабытая Богом страна, а важный объект, обладание которым дает явные преимущества для сильных мира сего. Не удивительно, что глава Советского Союза Иосиф Сталин тоже ввел свои войска на территорию Афганистана в 1929 году. Правда, у Сталина были и свои собственные интересы.





Афганский «Петр I» и интерес Сталина

В 1919 году к власти в Афганистане пришел Аманулла-хан и сразу начал вводить европейские реформы.



Известно, что с 1919 года Афганистаном правил Аманулла-хан. Его прозвали «афганским Петром I», так как он смог войти в историю своего государства как сторонник европейских реформ. Например, он способствовал открытию учебных заведений для девочек, аннулировал законы шариата. Став афганским королем, Аманулла-хан объявил о независимости своих территорий. Даже Англия вынуждена была это принять. Ему удалось заключить русско-афганский договор о взаимном ненападении стран.



Но простой народ был напуган новшествами и большими налогами, поэтому люди взбунтовались. / Фото:s30556663155.mirtesen.ru



Аманулла-хан продолжал активно внедрять перемены в стране. Между некоторыми городами были запущены рейсовые автобусы для передвижения. Все эти новшества, с одной стороны, пугали простой народ, а с другой – требовали немалых расходов и увеличения налогов. Тогда начался народный мятеж, который возглавил Хабибулла. Его народная армия захватила Кабул. Аманулла-хан вынужден был отречься от престола и сбежал в Кандагар. Он просил помощи у лидеров европейских стран, но никто не хотел помогать малознакомой для них стране. А вот Сталин ему не отказал.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Холодная война» 1917-го, или как русские на границе с Афганистаном британцев переиграли





Сталин хотел прекратить бандитские нападения басмачей на территории, граничащие с Афганистаном. / Фото:Яндекс.Дзен



Правда, Сталин не просто хотел помочь вернуть власть афганскому королю. У него были свои интересы. Дело в том, что советскому вождю порядком надоели отряды басмачей на границе Афганистана и Узбекской ССР. Они довольно часто незаконно переходили границы Советского Союза на этих землях, убивали мирных граждан и сжигали кишлаки. Сталин хотел уничтожить все басмаческие базы и прекратить бандитские нападения. И потом для Иосифа Виссарионовича Аманулла-хан был «удобным» правителем. Он пообещал, что если будет у власти, то займется постройкой социализма. Это импонировало вождю советского государства.





Атака по-русски



Отряд из 2 тыс. красноармейцев пересек афганскую границу в апреле 1929 года. Сразу завязался бой, который и был началом военной неофициальной секретной операции. Как говорилось в документах, СССР оказал помощь законному правительству Афганистана оружием, но не более того. На самом деле главной целью введения советских войск на афганские земли было восстановление на троне Аманулла-хана, которого сверг восставший народ.



Русские войска были введены с северной стороны границы Афганистана в 1929 году. / Фото:Яндекс.Дзен



Красная армия начала наступление с северной части Афганистана, а войско Аманулла-хана из 14 тыс. хазарейцев из Кабула. Интересно, что красноармейцы не просто были одеты в афганскую форму, но и носили местные имена. Например, советского командира Александра Черепанова звали Али Авзаль-хан, а Виталия Примакова – Рагиб-бей. Красноармейцы должны были выдавать себя за афганцев. Все так и было какое-то время. Но начав штурм города Мазари-Шарифа и идя в атаку, они закричали по-русски: «Ура!». Да и потом без «выразительного» русского мата не обошлось. Город взяли через 2 часа, потеряв 9 русских солдат. Противник потерял около 3 тыс. сторонников.





Победа русских и позорный побег короля

Красной армией командовали Иван Петров, Александр Черепанов и Виталий Примаков.



Армия восставших попыталась отбить город Мазари-Шариф. Тогда они окружили его и перекрыли красноармейцам доступ к источникам воды. Но через 10 дней на помощь русским прибыл еще один отряд из 400 бойцов. Правда, они тоже выдавали себя за афганцев. Под командованием Ивана Петрова (Залима-хана) удалось снять блокаду города и освободить армию красноармейцев.



Красной армии удалось занять еще 5 городов и разгромить более 5 тыс. басмачей и афганских гвардейцев. Победу удалось одержать благодаря плохому оснащению афганских повстанцев и применению дезинформации.



Красной армии удалось захватить несколько афганских городов, понеся мизерные потери.



За 3 недели боевых действий отряду Красной армии в 2,4 тыс. человек удалось полностью взять под контроль северную часть Афганистана. Русская армия двинулась в направлении Кабула навстречу войску Аманулла-хана. Однако воины эмира были разбиты на юге. Король не придумал ничего лучше, как сбежать в Индию. Сделал он это по всем правилам проигравшего труса, прихватив с собой все золото и валюту, принадлежащую государству.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/211221/52053/?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru