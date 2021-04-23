«Свадьбы мертвых»: Зачем китайцы выкапывают тела незамужних девушек?

За разграбление могил и похищение трупов в Китае ежегодно осуждают десятки человек. Что движет вандалами в XXI веке? Оказывается, как и в Европе XVII-XIX веков - жажда наживы. На "свежих" трупах в Китае можно сделать неплохой "бизнес", благодаря старинному обычаю "инь хунь" - бракосочетания покойников.

Свадьбы мертвых в Китае

Эта китайская традиция насчитывает уже около двух тысячелетий. Своим появлением она обязана религиозным верованиям жителей Поднебесной: культу предков и даосизму. Согласно китайской религиозной философии, души умерших отправляются в мир теней, где им помогают духи предков. Но лишь при условии соблюдения гармонии Дао - единства мужского и женского начал.

Неприятности в загробном мире подстерегают тех мужчин, что скончались до вступления в брак. Более того, они могут нанести вред живым родственникам, наслав на них несчастья и болезни. В неменьшей опасности и души тех, чьи вдовы вступают в супружеские отношения повторно. Незримая связь единства Инь и Ян рушится, а потому первейшая задача родственников - восстановить гармоническое равновесие.

"Невестами" несостоявшихся женихов становятся трупы незамужних девушек. Лучший вариант - недавно умершие и желательно красивые при жизни.

Семьи покойниц могут получить за такой труп немалые деньги - выкуп, аналогичный тому, что заплатила бы семья жениха за невесту при жизни. На худой конец сгодится и вековой скелет. Главное - соблюсти ритуал и перезахоронить женские останки рядом с могилой холостяка.

Замуж за духа

Впрочем, женами мертвецов становятся не только трупы. Если парень и девушка были возлюбленными, но жених скончался, не дожив до свадьбы, невесте может быть предложено стать женой духа. Обручение проводится по всем правилам, только вместо жениха на церемонии присутствует белый петух, олицетворяющий душу умершего. После "свадьбы" новоявленная жена переезжает жить в семью покойного жениха и принимает обет безбрачия.

Конечно, такую перспективу для молодой девушки вряд ли можно назвать радужной. Но среди китайцев живущих в сельской местности обычай посмертных браков еще довольно популярен. Тем более, что семья девушки, "выходящей замуж" за духа, получает неплохой выкуп. Немалую роль в популярности традиции играет и то, что официально посмертные браки были запрещены лишь относительно недавно - в эпоху Мао Цзэдуна.