Лестница, ведущая в небо

«Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога … Бог есть любовь» (1Иоан. 4:7-8).

На низших ступенях бытия – в мире микробов, насекомых, где господствует беспощадная борьба за существование – как будто все логично и понятно. А вот самоотверженность, любовь – это нечто особое, таинственное, явно противоречащее слепому инстинкту самосохранения.

Парадоксально то, что поднимаясь выше по лестнице бытия, переходя к более развитым животным, всё чаще и явственнее наблюдаются случаи проявления жертвенности и нежных, альтруитических чувств. Иногда это выражается во взаимопомощи между животными одного рода. Например, волки и львы живут семьями и охотятся стаями.



Самцы и самки распределяют свои заботы о детенышах и порой проявляют друг к другу очень нежные чувства. Если на низших ступенях бытия некоторые животные допускают друг к другу жестокость, когда, например, крокодил мать или «маугли» в случае голода пожирает своих детенышей или рыба – свою икру, то на высших ступенях животного мира любовь матери к своим детенышам возвышается до полного самопожертвования.

Конечно, здесь можно возразить, что такое альтруитивное поведение необходимо для продолжения рода и потому тоже объяснимо в рамках закона эволюции.

Однако на самой высшей ступени бытия, у людей, бескорыстие и самопожертвование могут достигнуть такой высоты и благородства, что их никак не объяснишь биологически-эволюционными принципами.Действительно, человек способен жертвовать собой не только для блага своих детей, но и ради совсем чужих – например, раздавать свои средства в помощь голодающим, опекать сирот, ухаживать за больными, ухаживать за прокаженными… От такой альтруистической деятельности он не только не получает никакой личной выгоды, но даже ставит в опасность свое благосостояние и жизнь.Больше того, человек способен любить своих врагов – людей, которые в принципе опасны ему. Это уже совсем идет в разрез основному закону природы и инстинкту самосохранения.Более глубокое рассмотрение тайн бытия, обнаруживает, что восхождение по лестнице жизни от простейших инфузорий к более совершенным животным и, наконец, к человеку идет не только по линии физического совершенствования и большей разумности, но и все большего «одухотворения» и благородства. Самым замечательным является то, что совершенствование в этих свойствах не ограничивается нашим физическим миром, но переходит в духовный мир ангелов и, наконец, завершается высшим Существом и Творцом всего, Которого мы именуем Бог!Действительно, чем более высокоразвито существо, тем возвышеннее его способность любить. Таким образом, становится очевидным, что если принцип самосохранения вытекает из слепых физических законов, то замечательная способность любить – это преимущественно нефизическое свойство, которое мы приобретаем по мере того, как приближаемся к Тому, сущность Которого есть всесовершенная и непостижимая Любовь (1Иоан. 4:8).

Следовательно, подлинное совершенствование состоит не только в развитии своего разума и душевных свойств, но именно в совершенствовании себя в бескорыстной любви.

В этом плане высочайшим примером является Господь Иисус Христос. Будучи Сыном Божиим и пребывая в непреступной славе, Он оставил Свой прекрасный мир и спустился в нашу «долину плача,» разделил с нами наши тягости и скорби. Он страдал, чтобы нас избавить от страданий. Он умер, чтобы нам даровать жизнь. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками … Ибо если мы, будучи врагами, примирились смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его» (Рим. 5:8-10).

Итак, способность любить нельзя вывести из физических законов. Любовь – свойство Творца, Который вложил ее в нас вместе со Своим образом и подобием. Вложив в нас способность любить, Бог возвысил нас над остальными тварями и приобщил к духовному миру. Так как Бог предназначил человека быть представителем двух миров (физического и духовного), то, думается, поэтому Он и животных в известной мере наделил способностью любить, и, таким образом, сделав переход от низшего к высшему более последовательным и плавным.



Но движение по лестнице нравственного совершенствования возможно не только вверх по направлению к Богу, но и вниз, в сторону все большего притупления духовных качеств и утраты благородных чувств. Так, от бескорыстной христианской любви можно опуститься на ступень низших животных и насекомых, где господствует беспощадная борьба за существование. Но это еще не предел. Ниже этого находятся противоестественные состояния вражды и злобы. На самых же глубинах удаления от Бога человек погружается в бездну демонской ненависти – этой тупой и бессмысленной жажды все разрушать и губить.

Если чувство любви согревает, созидает и приносит жизнь, то ненависть все разрушает, калечит и уничтожает. Самым жутким является то, что люди, все больше уподобляющиеся демонам, начинают испытывать садистическое удовольствие в том, что причиняют страдание другим. Причем, в умерщвлении других не преследуется никакая прямая польза, как, например, в мире микробов, где один пожирает другого ради пропитания. Здесь же сам процесс издевательства и разрушения становится целью. Это жуткая, сатанинская бездна, черная дыра, из которой невозможно вырваться.

Вот почему Христос призывает нас всячески бороться со своими недобрыми чувствами, и понуждать себя любить всех, вплоть до наших врагов. Хотя здравый смысл и практические соображения могут подсказывать нам, что надо постоять за себя, дать решительный отпор врагу, но для нашего же собственного духовного здравия правильнее будет на злобу ответить любовью. Надо научиться временные выгоды приносить в жертву вечному благу. Пусть люди считают нас чудаками, в той жизни обнаружится, кто был истинно мудрым.

Господь знает, как трудно идти против очевидного и преодолевать свои низшие инстинкты, и потому, чтобы помочь нам побороть недобрые чувства к врагам, Он заповедует нам молиться за них. Молитва несет в себе огромную духовную силу. Во-первых, она помогает преодолевать свои недобрые чувства, которые толкают нас в бездну злобы. Во-вторых, молитва за врага может помочь и ему одуматься, осознать свою ошибку и стать на правильный путь. Таким образом, спасая его и себя, мы примем участие в великом деле спасения человечества, ради которого сошел на нашу грешную землю Господь Иисус Христос.

Итак, каждый раз, как мы преодолеваем свои недобрые чувства и, жертвуя выгодой и благополучием, проявляем любовь к другим, мы поднимаемся еще на одну ступень ближе к Богу.

Люди ценят успехи в спорте, науке, в искусстве. Но совершенствование в любви – это подлинное и высшее совершенствование. Поэтому будем просить Бога научить нас любить всех, а больше всего Его – нашего Творца и Спасителя!

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