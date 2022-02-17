Как начать отношения с девушкой: советы и примеры

Мужчины – представители сильной половины человечества, это известно каждому сознательному гражданину общества. Мужчины отличаются гибким умом, цепкой сообразительностью, остротой характера, силой и мужеством, храбростью и смелым нравом. Наверное, именно за весь этот набор положительных качеств и любят их женщины, несмотря на отрицательные моменты и нюансы мужской натуры. Но есть у этих волевых и отважных людей и свои страхи. И порой эти страхи как-то по-детски нелепы. Например, очень многие мужчины боятся отношений с женщинами. Боятся подойти, познакомиться, признаться в чувствах. Как начать отношения с девушкой? Как правильно найти к ней подход?

Отчего мужчины боятся отношений?

В жизни, наверное, каждого молодого человека была ситуация, при которой он задумывался о том, как правильно начинать отношения с девушкой. Почему-то для представителей сильной половины иногда очень сложно признаться в своих чувствах противоположному полу. Уж так устроена мужская логика – они безумно боятся потерпеть фиаско. Для них отказ со стороны дамы ассоциируется с невероятным унижением. Они считают, что быть отвергнутым – это очень постыдно, хотя на самом деле нет тут ничего смертельного. В жизни ведь довольно часто так происходит: мы любим тех, кто нас не любит, и губим тех, кто любит нас.

Не всегда чувства взаимны.

Но когда нравится девушка – как начать отношения с ней? Как сделать так, чтобы она тоже захотела этих отношений? В своих сомнениях и переживаниях молодые люди проводят времени больше, чем в самих попытках быть рядом с любимой женщиной. А все из-за неоправданного страха потерпеть поражение в этом бою полов.

Избавление от прошлого

Прежде чем начать отношения с девушкой как с потенциальной избранницей, парень должен разобраться в себе и своих чувствах. Очень важно не пытаться искать утешения в объятиях новой пассии сразу же после разрыва с предыдущей любовью. В основном подобные метания от одной юбки к другой не завершаются успешно построенным союзом с новой барышней. Но если чувства еще не угасли, а разрыв уж произошел, как начать отношения с девушкой заново? Возможно ли вернуть былую связь? И если да – как начать отношения с бывшей девушкой? Необходимо выполнить так называемую реабилитационную программу-минимум посредством прохождения нескольких несложных шагов:

определиться для себя, стоит ли игра свеч и нужно ли это самому молодому человеку;

выяснить, нужны ли возобновленные отношения бывшей девушке;

организовать с ней встречу в неформальной спокойной обстановке для разговора;

вывести новые отношения на новый уровень с попытками стать лучше для своей любимой женщины.

Как убедиться в правильности выбора?

Если же с прошлым покончено и возвращаться к былому смысла нет, а новый объект симпатий уже появился на горизонте, то необходимо действовать. Но перед этим следует присмотреться к своей избраннице получше. Прежде чем предлагать даме свое сердце, молодому человеку необходимо выяснить для самого себя, способен ли он принять ее со всеми ее нюансами и дополнениями. Допустим, если выбранная красавица не одна, а с небольшим презентом в виде сына или милой дочурки, как быть?

Если девушка с ребенком, стоит ли начинать отношения? Ведь очень многие мужчины не хотят растить чужих детей, и это становится серьезным препятствием на пути создания новой счастливой семьи, даже если молодой человек очень симпатизирует маме малыша. Также это может быть другой нюанс в прошлом или настоящем девушки, а может быть и какая-то привычка, которая уж совсем не по душе парню. Вот почему достаточно важно убедиться в правильности своего выбора перед тем, как признаваться в чувствах даме.

Если девушка с ребенком – стоит ли начинать отношения и вообще пытаться ее как-то привлечь к себе? Ведь она может и согласиться на союз, а после того как парень поближе ее узнает и не смирится с ее какими-то недостатками, это может ее глубоко ранить. Так поступать нельзя – это как минимум бесчеловечно и негуманно.

Как «прощупать почву» относительно предпочтений девушки?

Любой более или менее опытный молодой человек понимает, что для того, чтобы понравиться прекрасной особе, нужно быть подготовленным. Как начать отношения с девушкой легко и успешно? Нужно просто узнать о ее предпочтениях, о том, что она любит, чем увлекается, чем восторгается – и дело наполовину в шляпе. Сейчас достаточно легко узнать о милой сердцу даме, ведь практически всю нужную для «подката» информацию можно выудить в интернете – мир социальных сетей открывает перед молодыми людьми широчайшие возможности познать их возлюбленную еще до непосредственного с ней знакомства или конкретного общения.

Узнав о ее предпочтениях в музыке, вы можете пригласить ее на концерт любимого исполнителя или группы. Выяснив направление ее увлечений, сводите ее в театр или кино. Пролистав интересующие ее посты или видеоролики, проанализируйте ее характер и мировоззрение. Интернет-коммуникации все карты дают в руки молодому человеку – называется «бери и пользуйся».

Как завязать разговор?

Легко общаться с нравящейся девушкой, которую давно знаешь. А как начать отношения с таинственной незнакомкой? Изначально все решает первое впечатление. То, как парень проявит себя в первой беседе, играет огромную роль в дальнейшем процессе общения молодых людей друг с другом. Общение либо успешно продолжится, либо завершится, так и не начавшись. Поэтому, прежде чем заговорить с дамой, нужно продумать свою речь. Опять же, нужно обратить внимание на то, чем она увлечена в данную минуту: если она читает книгу, нужно понимать, что, скорее всего, леди начитанна, и разговор может принять правильное русло, если он будет касаться книг. Если девушка внимательно рассматривает афишу «Лебединого озера», пожалуй, уместно будет подойти и спросить, давно ли она была на балете и не желает ли сходить на днях. Ну и далее в таком же духе.

Как заинтересовать девушку?

Но часто проблема заключается в том, что в первом разговоре молодому человеку не удается заинтересовать его собеседницу, и она быстро от него отстраняется. В правильном построении диалога и есть искусство качественного подхода к девушкам. Сегодняшние современницы уж очень не любят заезженных фраз. Это прямо-таки действует на них как непосредственный раздражитель. Поэтому лучше сразу же избавиться от фраз типа «Вашей маме зять не нужен?» или что-то типа «Кс-кс-кс, какая кошечка!». Поверьте, это провал.

Первое правило в попытках заинтересовать девушку – это юмор. Удачно отпущенная шутка заставит девушку улыбнуться. Второе правило – сообразительность. Быстро реагировать на ее реакцию и поворачивать ход беседы таким образом, чтобы ей было увлекательно продолжать разговор – вот единственно верное решение в попытках завоевать сердце незнакомки.

Как пригласить девушку на свидание?

Но бывает и так, что не только с незнакомкой сложно найти лазейку в первом диалоге. Как начать отношения с девушкой, если уже знакомы? Как ненавязчиво пригласить ее на свидание, чтобы не спугнуть? Чтобы не выглядеть глупо? Чтобы не быть высмеянным? Здесь также нужно предварительное «прощупывание почвы». Если это коллега с работы или девушка из соседнего подъезда, нужно понаблюдать за ней, за ее взглядом, направлен ли он на парня с таким же интересом, с которым тот смотрит на нее, часто ли она заговаривает с ним по рабочим моментам и отвлекается ли в этих разговорах на «погоду» и прочие мелочи. Порой это служит прямым сигналом к тому, чтобы действовать, или же, наоборот, даже не пытаться в ту сторону «рыпаться». Зачастую женщины ведут себя обманчиво, намеренно «не обращая внимания» на объект своих симпатий, но этот завуалированный интерес все равно можно уличить. И в этом случае главное – наблюдательность.

Как себя вести на свидании?

Если все-таки удалось пригласить на встречу милую сердцу даму, нужно не менее серьезно подойти к самому свиданию. Зачастую фешенебельный ресторан не позволяет своими запредельными ценами на предлагаемую трапезу молодому человеку со средним уровнем заработка пригласить девушку именно туда. Более того, такое свидание слишком обыденно. Нужно придумать что-то интересное, импровизировать, действовать искрометно. Посетить парк аттракционов, например, с его кривыми зеркалами и захватывающими дух качелями, или провести время в более спокойной обстановке с вылазкой на местный пруд с байдарками – прогулка в лодке с веслами по воде не оставит равнодушной ни одну романтичную девушку.

Во время свидания важно не молчать, не допускать неловких пауз. Если же таковая возникла и молодой человек не знает, с чего начать, нужно попробовать рассказать о себе, прерывая повествование вопросами о ее событиях из жизни в таком же возрасте. Женщины любят, когда ими интересуются. Общие интересы всегда сближают людей – нужно просто найти эту связующую нить, и дело в шляпе.

Как предложить девушке встречаться?

И все же, как начать отношения с девушкой? Как признаться ей в своих чувствах и давней симпатии? А если нравится девушка, которая старше, – как начать отношения с ней? Ведь зачастую взрослые девушки более опытные, более мудрые, более серьезные – к ним не так-то легко найти подход, потому что они не так наивны, как девчонки помладше. Но любая представительница прекрасной половины в глубине души – приверженка романтики.

Все девушки любят цветы. Все девушки любят ухаживания. Все девушки любят воспитанных и порядочных мужчин. Следовать правилам этикета, соблюдать галантность, быть обходительным – вот они, составляющие создания у девушки хорошего впечатления о молодом человеке. И в ответственный момент его признания ей в чувствах эти составляющие сыграют достаточно весомую роль, потому что отказать такому положительному мужчине вряд ли у кого язык повернется.

Как не ударить лицом в грязь?

Но как вести себя так, чтобы все не испортить? Как начать отношения с девушкой, если вы друзья? Ведь это достаточно частая проблема современности – френдзона и ее границы. Предложить своей любимой и подруге в одном лице свое сердце и при этом не потерять ее, не ударить лицом в грязь – это тоже достаточно сложное испытание. И здесь действительно важно заранее провести пару экспериментов или тестов в виде конкретно поставленных вопросов, чтобы проверить – чувствует ли девушка то же самое в отношении молодого человека? Если все указывает и на ее ответную симпатию и желание продолжать более тесное общение – то стоит рискнуть. Если же всеми фибрами своей души девчонка показывает исключительно дружескую направленность своего контакта с молодым человеком, то лучше воздержаться от признаний, если дорога дружба с этой девушкой.

Как вести себя в случае отказа?

Немаловажно уметь проигрывать. Если дама отказала, не стоит выцарапывать ей глаза или кричать бранные слова вслед – это очень глупо и по-девичьи, но никак не по-мужски. Настоящий мужчина должен уметь принимать отказ. Он ровным счетом не означает никаких действий – можно пресечь дальнейшее общение или ограничить его минимумом типа «Привет» и «Пока». Но оказывать какие-то проявления так называемой мести совершенно излишне.

Чего не стоит делать в общении с девушкой?

Ну и, наконец, существует перечень определенных табу в плане общения с девушкой при желании завести отношения с ней:

быть напористым – нельзя путать некоторую настойчивость с пренеприятным для дамы занудством;

преследовать нравящуюся женщину – дамам не нравится чрезмерное внимание, иногда у них должно быть время для личного пространства, и отнимать его у них нельзя;

умолять об отношениях – если девушка сказала «нет», это значит, что она не готова строить любовь с молодым человеком, и не нужно беспрестанно задавать ей вопросы «почему?» или твердить «давай все же попробуем!» - это может оттолкнуть ее еще дальше;

мстить за отказ – вот это поистине самый низкий поступок, который может совершить мужчина в сторону отказавшей ему в любви девушке, нужно уметь принимать отказ, а оскорблять или высмеивать ее в ответ – это не по-мужски.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2414550733355485229/

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