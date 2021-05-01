Почему на Руси актеров не хоронили на кладбище

Ещё совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти. Почему?

По одной из версий, это связано с запретом церкви изображать жизнь других людей. Согласно христианскому мировоззрению, каждому человеку с рождения дана одна жизнь, и прожить нужно только свою судьбу, а не изображать других людей. Согласно церковному учению, проигрывая на сцене разные образы, актер примеряет на себя не только чужие судьбы, но принимает и грехи других людей, а значит, подыгрывает антихристу, опускается до низменных грехов.

Несмотря на то, какие роли играл актер в представлениях, его после смерти (наряду с самоубийцами и людьми, умершими от передозировки алкоголем) хоронили только за чертой кладбища. Церковь считает, что актеры еще при жизни добровольно убили свою душу.

По другой версии, актеров хоронили за территорией кладбища еще и потому, что в основном они вели слишком распутный образ жизни, грешили, не посещали церковь, не каялись в содеянном при жизни.

Ещё одна версия, негативное отношение к актёрам и всему, что с ними связано, уходит корнями в историю античного театра, который часто был связан с языческими мистериями. Поэтому христианские клирики воспринимали бродячих актеров, как скрытых язычников, как жрецов пантеистических культов.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157917

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