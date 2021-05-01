Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Почему на Руси актеров не хоронили на кладбище

Почему на Руси актеров не хоронили на кладбище

Ещё совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти. Почему?

По одной из версий, это связано с запретом церкви изображать жизнь других людей. Согласно христианскому мировоззрению, каждому человеку с рождения дана одна жизнь, и прожить нужно только свою судьбу, а не изображать других людей. Согласно церковному учению, проигрывая на сцене разные образы, актер примеряет на себя не только чужие судьбы, но принимает и грехи других людей, а значит, подыгрывает антихристу, опускается до низменных грехов.

Несмотря на то, какие роли играл актер в представлениях, его после смерти (наряду с самоубийцами и людьми, умершими от передозировки алкоголем) хоронили только за чертой кладбища. Церковь считает, что актеры еще при жизни добровольно убили свою душу.

По другой версии, актеров хоронили за территорией кладбища еще и потому, что в основном они вели слишком распутный образ жизни, грешили, не посещали церковь, не каялись в содеянном при жизни.

Ещё одна версия, негативное отношение к актёрам и всему, что с ними связано, уходит корнями в историю античного театра, который часто был связан с языческими мистериями.

Поэтому христианские клирики воспринимали бродячих актеров, как скрытых язычников, как жрецов пантеистических культов.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157917

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Одесская афера века с продажей подделки «Тиары Сайтаферна» в музей Лувра (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865011393/)

Самый порочный русский аристократ, сожительствовавший с обезьяной(https://otari.mirtesen.ru/blog/43047850810)

История Руки Мертвеца(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088728296)

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПотерянные миры

В Эфиопии обнаружили одну из самых древних христианских церквей аксумитов

Читать
Мученик Лонгин Сотник, Каппадокийский
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Мученик Лонгин Сотник, Каппадокийский

Икона «Споручница грешных»: описание, фото и значение
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Икона «Споручница грешных»: описание, фото и значение

Какого числа Красная горка в 2021 году и стоит ли идти на погост в этот день
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Какого числа Красная горка в 2021 году и стоит ли идти на погост в этот день

Телесные колготки: нам долго внушали, что их нельзя носить, но это не так
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Телесные колготки: нам долго внушали, что их нельзя носить, но это не так

Сказы богини Мары о лжи и мороке
Материал, выбранный редакторами МиртесенШамбала. Мир тесен

Сказы богини Мары о лжи и мороке

Познер назвал американцев не очень духовными: «Они молодые и мало страдали»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша позиция

Познер назвал американцев не очень духовными: «Они молодые и мало страдали»

1
В н.п. Александровск в квартире обнаружен труп с признаками насильственной смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенВедомости Донбасса

В н.п. Александровск в квартире обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Светлый четверг. День великомученика Георгия Победоносца. Церковный календарь на 6 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦарьград

Светлый четверг. День великомученика Георгия Победоносца. Церковный календарь на 6 мая

Книга Урантии. Документ 139 Двенадцать апостолов. Часть 4, глава 2
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантии. Документ 139 Двенадцать апостолов. Часть 4, глава 2

2
Названа причина смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Названа причина смерти принца Филиппа

ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ: М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.
Материал, выбранный редакторами МиртесенАдыги.RU - история, культура и традиции древнего народа Северного Кавказа адыгов(черкесов)

ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ: М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.

Молитвы, помогающие решать жизненные проблемы. Читайте с верою в сердце
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы, помогающие решать жизненные проблемы. Читайте с верою в сердце

Семь смертных грехов. Что мы знаем о них?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Семь смертных грехов. Что мы знаем о них?

6
Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день?

Вот тебе и Юрьев день: что нельзя делать 6 мая, чтобы не накликать беду
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Вот тебе и Юрьев день: что нельзя делать 6 мая, чтобы не накликать беду

6 мая День Святого Георгия Победоносца - история великомученика
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖЕНСКИЙ МИР

6 мая День Святого Георгия Победоносца - история великомученика

6 МАЯ - ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 МАЯ - ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.

6 духовных причин депрессии, безденежья и болезней...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 духовных причин депрессии, безденежья и болезней...

10 наиболее распространенных духовных... болезней.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

10 наиболее распространенных духовных... болезней.

6 мая - Народно-христианский праздник Егорий Вешний.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 мая - Народно-христианский праздник Егорий Вешний.

Королевская семья обнародовала причину смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Королевская семья обнародовала причину смерти принца Филиппа

Росстат раскрыл данные по смертности курганцев от COVID. Оперштаб давал другие цифры
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Росстат раскрыл данные по смертности курганцев от COVID. Оперштаб давал другие цифры

Названа официальная причина смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Названа официальная причина смерти принца Филиппа

Telegraph: официальной причиной смерти принца Филиппа стала старость
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Telegraph: официальной причиной смерти принца Филиппа стала старость

Книга Урантиию Документ 139 Двенадцать апостолов. ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 1
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантиию Документ 139 Двенадцать апостолов. ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 1

2
Можно ли работать на огороде и земле 11 мая на Радоницу-2021?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Можно ли работать на огороде и земле 11 мая на Радоницу-2021?

Александр Нотин: Сорняки сердца — грех и страсть
Материал, выбранный редакторами МиртесенИзборский клуб

Александр Нотин: Сорняки сердца — грех и страсть

Важность поста и его соблюдение сегодня
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Важность поста и его соблюдение сегодня

Древние религии, которые до сих пор существуют
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

Древние религии, которые до сих пор существуют

Библейские персонажи, имена которых остаются неизвестными
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

Библейские персонажи, имена которых остаются неизвестными

Магические услуги без последствий. Сохранение отношений. Приворот.
Материал, выбранный редакторами Миртесен24Journal.ru Интересное

Магические услуги без последствий. Сохранение отношений. Приворот.

Главное и единственное условие для выживания
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

Главное и единственное условие для выживания

2
Молитвы за достаток и благополучие. Читаются с верою в сердце!
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы за достаток и благополучие. Читаются с верою в сердце!

По следам "Велесовой книги". Часть 3. Дословный перевод «дощечек с аукциона».
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

По следам "Велесовой книги". Часть 3. Дословный перевод «дощечек с аукциона».

1
Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум

Благодатный огонь доставили в Хабаровск
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Благодатный огонь доставили в Хабаровск

Мольфаровские акценты, о Богопротивных Николаитах! 
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Мольфаровские акценты, о Богопротивных Николаитах! 

5
Русский знает точно : После смерти наступает жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоследние новости

Русский знает точно : После смерти наступает жизнь

1
"Отверстое Небо". Светлая среда. Церковный календарь на 5 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦарьград

"Отверстое Небо". Светлая среда. Церковный календарь на 5 мая

Мифы древнего Египта
Материал, выбранный редакторами МиртесенИсторический дискуссионный клуб

Мифы древнего Египта

1
От всей души для вас - наша Пасхальная открытка.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

От всей души для вас - наша Пасхальная открытка.

Блогерши на Украине курили и задували свечи в церкви. Глумление над религией стало модой?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Блогерши на Украине курили и задували свечи в церкви. Глумление над религией стало модой?

Эзотерический тост: как отметить 40-летие без порчи и сглаза
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Эзотерический тост: как отметить 40-летие без порчи и сглаза

Как учиться домашней молитве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Как учиться домашней молитве

Картина дня

наверх