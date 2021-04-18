5 частых родительских ошибок при воспитании подростка

Еще не взрослые, но уже не дети – пожалуй, очень точное описание подросткового возраста. У многих родителей в этот период возникает множество проблем в общении со своими детьми-подростками.
Эта тема хорошо освещена в литературе: многие психологи посвятили этому свои книги: «Как обнять кактус? Книга для родителей, которые хотят понять своих подростков» Анны Гресь, «Рожденные быть свободными» Джесса П. Шаткина, «Мозг подростка. Спасательные рекомендации нейробиолога для родителей тинейджера» Эми Эллис Натт. Но тем не менее родители очень часто допускают одни и те ошибки.
Ошибки родителей при воспитании подростка:
Попытки воспитывать так, как «правильно» или как воспитывали самих родителей, без учета особенностей ребенка
Такие врожденные индивидуальные свойства как тревожность, демонстративность (которая проявляется в повышенной потребности привлекать к себе внимание) или шизоидность (замкнутость) могут проявляться у детей довольно рано, ярко, и ставить в тупик родителей, для которых собственный ребенок иногда кажется инопланетянином. «Почему он не может просто дать сдачу, а сразу начинает плакать?», «почему он постоянно кривляется и всем мешает?», «почему он все время делает назло?», «почему у него нет потребности в друзьях?» – эти и другие вопросы постоянно приходится слышать на консультациях. И довольно часто, оказывается, что не патология, а, действительно, у ребенка «такой характер», отличающийся от родительского. Так, шизоидный подросток никогда не будет «душой компании», а демонстративный ребенок не сможет вест себя тихо, скромно и незаметно. У каждого из таких детей свои ресурсы и свои возможности и задача родителей, помочь им найти путь для максимальной реализации с учетом их характерологических особенностей, а не пытаться переделать или выдвигать невыполнимые требования.
Попытки уберечь, оградить от любых тревог, переживаний, стрессов и огорчений
Многие родители так боятся эмоций ребенка, которые они считают негативными, что любой ценой стремятся оградить его от любых переживаний, начиная от потери любимой игрушки или смерти хомячка (когда срочно покупается «точно такой же», чтобы ребенок не заметил подмены) и, заканчивая действительно тяжелыми утратами, которые переживает семья, но от которых изолируется ребенок. Эта изоляция приводит к тому, что ребенок не видит правильных моделей и способов того, как переживать горе, он опасается грустить, потому что мама будет беспокоиться и запрещает себе испытывать довольно важную часть эмоционального спектра. Но попытки подавлять эмоции, казаться, а не быть веселым и беспечным, ближе к подростковому возрасту приводят к стойким депрессивным переживаниям. А сталкиваясь с более серьезными проблемами, ребенок оказывается беззащитным, ведь весь его предыдущий опыт, благодаря «заботливым» родителям лишь поддерживал иллюзию всемогущества. В данном случае, задача родителей – показать и научить, как справляться со стрессом, как решать проблемы и преодолевать сложности, чтобы помочь детям стать жизнестойкими.
Попытки дать все то, чего самим хотелось
Стоит ребенку только вяло подумать о том «а не сделать ли мне…» как заботливые родители спешат исполнить любой каприз, раньше, чем ребенок успевает что-либо захотеть. А ведь любому желанию, мотиву нужно вызреть и сформироваться. Отсутствие такой возможности чуть позже, ближе к подростковому возрасту (когда становятся очевидны все ошибки и промахи в воспитании) приводит к тому, что подросток «ничего не хочет», «ничем не интересуется», «ничего ему не нужно».
Чрезмерный контроль
Чрезмерная тревога порождает чрезмерный контроль. Контроль, который ребенок не может воспринимать иначе, чем недоверие. Постоянные замечания, одергивания, подсказки, советы, как и что нужно делать, не позволяют ребенку ощутить свои силы и опереться на свои собственные ресурсы тогда, когда ему нужно позаботиться о себе. И подрастая, такой человек начинает использовать пассивно-агрессивные способы поведения – саботирует просьбы, любой ценой уходит от ответственности, так и оставаясь инфантильным и неуверенным в себе. И поэтому, всякий раз стоит напоминать себе, что миссия родителей – защитить (от реальных, а не мнимых опасностей), научить, поддержать и… отпустить.
Смещение фокуса внимания на развитие интеллекта в ущерб эмоционально-волевой сфере
Если интеллект не имеет практического применения, он бесполезен. И если человек не в состоянии использовать свои ум и свои знания для решения житейских, практических задач – он не сможет даже на минимальном уровне позаботиться о себе. Поэтому гораздо важнее научить ребенка делать бутерброд или завязывать шнурки, чем выучить планеты солнечной системы или без запинки называть отличия хордовых от беспозвоночных. В своей практике, мне довольно часто приходится сталкиваться с детьми, которые теряются и не могут ответить на вопрос «что бы ты делал, если бы случайно потерял чужую игрушку?», но при этом могут обладать энциклопедическими знаниями в какой-то сфере. И хотя, чаще всего, это дети с синдромом Аспергера, но все чаще встречаются и так называемые «нейротипичные» детки, чей формально-логический интеллект существенно превышает их способности к саморегуляции, к пониманию своих эмоциональных состояний и реакций других людей, и, конечно же, совершенно беспомощных в практическом плане.
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