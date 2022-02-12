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Мозговой штурм: сможете ли вы решить этот пример?

Мозговой штурм — прекрасное занятие, которое позволяет держаться в тонусе, тренировать внимательность, смекалку, логику и мышление. Предлагаем проверить работу вашего мозга новым способом. Большинство людей допускают ошибку и дают неправильный ответ, так как уделяют недостаточно внимания условию нашего задания. У вас есть шанс посоревноваться с ними.

Нужно внимательно посмотреть на картинку и решить пример. Задание лучше выполнять на скорость, чтобы понять, насколько хорошо развито ваше математическое мышление. Сосредоточьтесь, внимательно прочитайте условие и постарайтесь дать правильный ответ.

Мозговой штурм: сможете ли вы решить этот пример?

Многие думают, что результат — 12 или 1, но это неправильное решение. Если готовы еще немножко подумать, то у вас есть такая возможность. Не торопитесь листать ниже, чтобы не увидеть правильный ответ раньше времени.

Определились?

Точно готовы?

Тогда вперед.

Правильный ответ:

Мозговой штурм: сможете ли вы решить этот пример?

Мы объясним, почему результат именно такой. Многие люди начинают приплюсовывать все единички, не замечая, что после двух первых строчек знак плюс не стоит. Что превращает две крайние единички в 11. Вот почему правильный ответ — 30.

Мозговой штурм: сможете ли вы решить этот пример?

Удалось ли справиться с задачкой? Показалась ли она сложной?

Источник : https://golovolomka.

temaretik.com/2410344456770816446/

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