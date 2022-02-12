Мозговой штурм: сможете ли вы решить этот пример?

Мозговой штурм — прекрасное занятие, которое позволяет держаться в тонусе, тренировать внимательность, смекалку, логику и мышление. Предлагаем проверить работу вашего мозга новым способом. Большинство людей допускают ошибку и дают неправильный ответ, так как уделяют недостаточно внимания условию нашего задания. У вас есть шанс посоревноваться с ними.

Нужно внимательно посмотреть на картинку и решить пример. Задание лучше выполнять на скорость, чтобы понять, насколько хорошо развито ваше математическое мышление. Сосредоточьтесь, внимательно прочитайте условие и постарайтесь дать правильный ответ.

Многие думают, что результат — 12 или 1, но это неправильное решение. Если готовы еще немножко подумать, то у вас есть такая возможность. Не торопитесь листать ниже, чтобы не увидеть правильный ответ раньше времени.

Определились?

Точно готовы?

Тогда вперед.

Правильный ответ:

Мы объясним, почему результат именно такой. Многие люди начинают приплюсовывать все единички, не замечая, что после двух первых строчек знак плюс не стоит. Что превращает две крайние единички в 11. Вот почему правильный ответ — 30.

Удалось ли справиться с задачкой? Показалась ли она сложной?

Источник : https://golovolomka. temaretik.com/2410344456770816446/

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