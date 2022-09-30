Играет в романтику: 7 признаков, что мужчина не любит вас, а только позволяет любить себя

Как понять, что ваш партнер лишь «играет в любовь»? И зачем ему это нужно? Рассказываем в этом материале.

Не каждая любовь полезна, говорят умудренные опытом старцы. Действительно, безответное чувство, когда вы со стороны наблюдаете за романами дорогого сердцу человека, только травмирует и снижает самооценку. Но ровно то же самое могут сделать и ваши длительные отношения. «Как же так? — спросите вы. — Мы же вместе уже столько времени! Все хорошо. О какой травме идет речь?» Увы, не все люди похожи на вас. Некоторые просто позволяют себя любить, не испытывая каких-то эмоций по отношению к своему партнеру. Как это понять? Сверится с 7 признаками такой печальной созависимости.

Признак первый: вы отдаете больше, чем получаете

Взаимная любовь — это, по сути, идеальный бартер. Вы отдаете партнеру свои силы, время и эмоции, но и получаете в ответ такое же количество энергии, только той, которая нужна вам. Отношения, в которых присутствует подобный баланс, как правило, достаточно крепкие и стабильные. Конечно, в жизни бывают разные моменты, когда стресс, проблемы на работе сжирают силы и время, предназначенные для любимого. Но все это разовые «акции». В общем, если вы чувствуете, что вам чего-то в этой связи постоянно не хватает, что вы тратите на человека в два раза больше, значит, вы попали в созависимость.

Признак второй: партнеру нужен только секс

Вы лишь удобный партнер, которого используют.

Когда от вас требуется только секс, это считывается легко. Партнер приезжает к вам или назначает встречу на нейтральной территории, вы проводите вместе время, а затем он быстро исчезает. И даже разговоры по телефону или в мессенджерах у вас тоже только «об этом». Нет ничего плохого в том, что пара обсуждает интимную близость, пробует что-то новое. Но это не должно съедать значительную часть времени ваших встреч и становиться ключевой (или, что хуже, единственной) темой общения. Все-таки отношения — это не только секс. В них присутствуют эмоции, взаимопомощь, общие интересы и увлечения. Только тогда роман заиграет всеми красками и приведет к чему-то большему.

Признак третий: минимум информации

Ваш любимый в курсе, кто вы, где работаете, чем занимаетесь в свободное время, что предпочитаете на ужин и какие песни поете во время принятия душа. Потому что вы постоянно рассказываете о себе. Но что вы знаете о партнере? Если вам известно только его имя, фамилия, возраст и сфера деятельности, то вряд ли это можно назвать полной информацией. Проанализируйте, как он выдает вам информацию о себе. Не увиливает ли от разговора о родных, о детстве, учебе в школе и вузе. Если вам никогда не рассказывали истории о шалостях, первой влюбленности, жутко занудных коллегах, считайте, что вы не имеете представления о человеке, который рядом с вами. И, скорее всего, он прячет информацию не потому, что стесняется. Просто не желает впускать в свое личное пространство не столь ценного партнера.

Признак четвертый: на вас не хватает времени. Никогда

Кстати, если вы видитесь очень редко, а встречи коротки, это тоже один из признаков, что вас используют. И не пытайтесь оправдать партнера его жутчайшей занятостью по работе или сердечной добротой, которой пользуются друзья и знакомые. Влюбленный человек всегда стремиться быть ближе к своей пассии. Пусть свидания короткие — зато частые. Может быть, и редко — зато на целые выходные. Не получается назначить свидание — будет куча сообщений, активная переписка и звонки. Отсутствие подобного стремления и вечно меняющиеся планы прямо перед самыми встречами говорят об отсутствии чувств со стороны партнера. Он вами просто не дорожит, потому старается сбежать к друзьям или по неким важным делам.

Признак пятый: никакого знакомства с родителями и друзьями

Ни парень, ни девушка не станут знакомить со своими близкими того, на кого у них нет долгоиграющих планов. А зачем? Это только пустая трата времени и сил, ведь ничего серьезного с партнером быть не может. Впрочем, не обольщайтесь даже в том случае, если встреча с родителями состоится. Это не гарантирует, что любимый прекратит вас использовать. Даже создав семью, такие люди продолжают подпитывать вашу созависимость. Некоторым очень удобно позволять себя любить в браке: и доступный секс, и бесплатная обслуга, и воспитатель потомства.

Признак шестой: разные компании

У вас одна компания, у вашего партнера другая? Такое встречается довольно часто. Но если общих знакомых в процессе развития отношений так и не появляется, это повод как минимум задуматься. И особенно, если к своим друзьям он вас не подпускает, а ваших подруг очерняет и старается держать как можно дальше.

Подумайте, почему так происходит и вы проводите время раздельно? Почему он не выводит вас в свет, на какие-то мероприятия со своими коллегами и приятелями? Почему он не спешит представить вам друзьям? Неужели стесняется? Нет, дело тут не в стеснении. Просто никто не будет заморачиваться введением в свой круг персоны, с которой ничего особо не связывает и которую легко заменить на другую. Или той, которую просто используют.

Признак седьмой: слишком тесное общение с бывшими

Вы вроде и пара (по крайней мере, вам так кажется), но партнер продолжает общаться с бывшими, уделяя им столько же, а то и больше внимания чем вам? И это общение явно выходит за рамки просто дружеского? Поздравляем, вами не просто пользуются, а еще и пренебрегают.

Когда «эксы» звонят посреди ночи, требуют помощи или просто поболтать, это говорит об одном — связь не прервана. Значит, пришла пора расставить все точки над «ё» и узнать, а кто вы в этом странном треугольнике, а то и многоугольнике отношений. Вполне возможно, что просто батарейка, которая заряжает человека энергией. Вот только у батареек обычно короткий срок службы, после чего их утилизируют.

«Женщины, которые любят слишком сильно. Если для вас «любить» означает «страдать», эта книга изменит вашу жизнь», Робин Норвуд. В этой книге рассматриваются причины, которые побуждают столь многих женщин, ищущих любви и любящего мужчину, роковым образом неизбежно находить невнимательных, эгоистичных партнеров, не отвечающих им взаимностью. Мы узнаем, почему, даже если наши отношения с близким человеком не удовлетворяют нас, нам все же трудно порвать их. Мы поймем, как наше желание любить и сама любовь становятся страстью, зависимостью, пагубной привычкой, хронической неизлечимой болезнью.

Чем быстрее вы поймете, что вас используют, тем скорее вырветесь из паутины самообмана. Не надейтесь, что ваши усилия по развитию и сохранению отношений оценят. Напротив, чем больше вы отдаете партнеру, который позволяет себя любить, тем меньше вы получаете. Люди меняются очень и очень редко, так что надеяться на чудо не стоит. Ваш любимый человек прекрасно все осознает — и цену своих манипуляций, и причину этого, и чем вас удержать. Да, разрыв может нанести травму. Но свобода даст возможность восстановиться, убрать созависимость из вашей жизни и найти действительно взаимную любовь.

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А вы знали об этом?

В 2015 году с неба на Эль-Кувейт, столицу Кувейта, в течение нескольких минут упали 2-3 миллиона дирхамов ОАЭ (это примерно 544-817 тысяч долларов США).Люди останавливали свои автомобили, выбегали из них и принимались собирать всё, что могли, как будто они на съёмках какого-то фильма про неудавшееся ограбление казино.В 2017 году в Индианаполисе один электрик заметил, как с крыши здания, где он работал, сдуло 200 долларов.В обоих этих случаях так и не удалось обнаружить, откуда появились эти деньги.Но кого это волнует?..

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