Как Муравьёв-Вешатель создал Белоруссию

Имя этого человека подверглось поношению. К нему прилипла позорная кличка. Особенно его не любят в современной Беларуси, намеренно замалчивая тот факт, что если бы не он, то никаких белорусов сейчас не существовало бы в природе – вместо них там были бы поляки.

Первая Польская кампания

Михаил Николаевич Муравьёв родился в 1796 году в семье потомственного военного. В 16 лет принял участие в Бородинском сражении и был тяжело ранен там ядром в ногу при защите батареи Раевского. Служил преподавателем математики в военных училищах. Участвовал в ранних декабристских обществах, но вовремя отошёл от заговорщической деятельности. В связи с делом декабристов был арестован, но не выдал никого из своих бывших товарищей. По личному указу Николая I выпущен на свободу с восстановлением во всех чинах и наградах. В 1828 году назначен губернатором в Могилёв.

Ещё в конце 18 века Белоруссия была присоединена к России. Однако, вступив в должность, Муравьёв неприятно поразился, как за сорок с лишним лет ничего не было сделано для того, чтобы сблизить этот край с Россией. В культурной и административной жизни преобладали поляки. Суд производился на польском языке. Белоруссия жила не по российским гражданским и уголовным законам, а по древнему Статуту Великого княжества Литовского. Господствующей церковью оставалась униатская, в которую белорусы были насильно обращены поляками в 17 веке.

Муравьёв понял, что если так будет дальше продолжаться, то совсем скоро от Белоруссии останется одно название, а в национальном отношении это будет окраина Польши. Вопрос ликвидации польского влияния приобретал тем более острое значение, что в это время поляки всё наглее готовили сепаратистское выступление. В 1830 году оно, наконец, разразилось. Целью Польского восстания было восстановление Речи Посполитой с Белоруссией в её составе.

Во время Польской кампании 1830-1831 гг. Муравьёв служил генерал-квартирмейстером при штабе главнокомандующего графа Петра Толстого и уже тогда отметился решительностью при подавлении восстания. В 1831 году был назначен губернатором в Гродно, где прослужил четыре года.

За время его управления были ликвидированы оплоты польского влияния в крае (доминиканский монастырь и коллегиум при нём), в делопроизводство введён русский язык, введено общеимперское законодательство, подготовлена ликвидация унии и возвращение белорусов в лоно православия (проведено в 1839 году).

Вторая польская кампания

В последующие годы Муравьёв служил царям на разных постах и, в частности, попал во временную немилость у Александра II, уволившего его с поста министра государственных имуществ за суждение о том, что отмена крепостного права поспешна.

Либеральные заигрывания Александра II с поляками привели к тому, что в 1863 году разразился очередной Польский мятеж. Как и в 1830-1831 гг., инсургенты ставили себе целью восстановление Речи Посполитой. Их опорой в белорусских землях являлась польская шляхта. Поэтому главной задачей для Империи было ликвидировать с корнем её влияние и закончить то дело, которое осталось незавершённым после 1831 года.

Российская армия в Варшаве во время военного положения в 1861 году

После начала восстания Александр II вспомнил о службе в этом крае Муравьёва. Царь просил 66-летнего отставного сановника снова послужить Отечеству и принять пост генерал-губернатора в Вильно, Минске и Гродно, а также гражданского губернатора в Витебске и Могилёве. Муравьёв с готовностью откликнулся на призыв Государя.

Муравьёв получил особые полномочия высшего военного и гражданского начальника и главнокомандующего в обширном крае, охватывавшем Белоруссию и Литву. За успешное подавление мятежа царь удостоил Муравьёва графского титула с прибавлением «Виленский». Поляки и либеральная общественность наградили графа эпитетом Вешатель.

Анонимная гравюра из польского альбома к 50-летию январского восстания, изображающая «Муравьёва-вешателя» в Литве

«Террор» Муравьёва выразился в том, что по приговорам военно-полевых судов при нём было повешено и расстреляно 128 активных участников мятежа. Для сравнения: количество русских офицеров и солдат, погибших при подавлении Польского восстания 1863-1864 гг., составило 1174 человека. Кроме того, сами повстанцы «казнили» (попросту убили) 924 человека – русских священников, чиновников, простых гражданских лиц за их верность царю.

Польский язык был запрещён для употребления в Западном крае. Католические храмы и монастыри закрыты. Имущество польских дворян, участвовавших в восстании, конфисковано и частично пущено в продажу, частично распределено между крестьянами безвозмездно. Белоруссия стала единственной частью Российской империи, где земельные наделы крестьян при освобождении от крепостного права были не уменьшены, а увеличены.

Польское влияние от Днепра и Западной Двины до Западного Буга было вырвано с корнем. Белоруссия получила возможность для собственного национального развития.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/history_russian/kak-muravevvesha...

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