Почему мы так хотим любви, но не можем ее обрести?

Среди нас все больше одиночек. Но это не означает, что те, кто выбрал одиночество или с ним смирился, отказались от любви. О ней в эпоху индивидуализма по-прежнему мечтают холостые и семейные, интроверты и экстраверты, в юности и в зрелости. Но обрести любовь сложно. Почему?

Казалось бы, у нас есть все возможности найти тех, кто нам интересен: сайты знакомств, социальные сети и мобильные приложения готовы дать шанс любому и обещают быстро подобрать партнера на любой вкус. Но нам по-прежнему трудно найти свою любовь, соединиться и остаться вместе.

Высшая ценность

Если верить социологам, тревога, с которой мы думаем о большой любви, вполне обоснованна. Никогда еще любовному чувству не придавали такого большого значения. Оно заложено в основание наших социальных связей, на нем во многом держится общество: ведь именно любовь создает и разрушает пары, а значит, и семьи и семейные кланы.

У нее всегда есть серьезные последствия. Каждый из нас ощущает, что нашу судьбу будет определять качество той любовной связи, которую нам предстоит прожить. «Мне нужно встретить мужчину, который будет меня любить и которого я полюблю, чтобы жить с ним и стать наконец матерью», — рассуждают 35-летние. «А если я его разлюблю, то разведусь», — торопятся уточнить многие из тех, кто уже живет в паре.

Многие из нас чувствуют себя «недостаточно хорошими» и не находят в себе сил решиться на отношения

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Уровень наших ожиданий в том, что касается любовных отношений, взлетел до небес. Сталкиваясь с завышенными требованиями, которые предъявляют потенциальные парт­неры, многие из нас чувствуют себя «недостаточно хорошими» и не находят в себе сил решиться на отношения. А компромиссы, неизбежные в отношениях двух любящих людей, смущают максималистов, которые согласны только на идеальную любовь.

Подростки тоже не избегли общей тревоги. Конечно, открыться любви в этом возрасте рискованно: велика вероятность, что нас не полюбят в ответ, а подростки особенно ранимы и уязвимы. Но сегодня их страхи многократно усилились. «Они хотят романтической любви, как в сериалах, — замечает клинический психолог Патрис Юер, — и одновременно готовят себя к сексуальным отношениям с помощью порнофильмов».

Конфликт интересов

Противоречия такого рода мешают нам отдаться любовным порывам. Мы мечтаем одновременно быть независимыми и связать себя узами с другим человеком, жить вместе и «гулять сами по себе». Мы приписываем паре и семье высшую ценность, считаем их тем источником, откуда можно черпать силы и чувство безопасности, и одновременно прославляем личную свободу.

Мы хотим прожить потрясающую, уникальную историю любви, не прекращая заниматься собой и своим личностным развитием. Между тем, если мы хотим так же уверенно управлять своей любовной жизнью, как мы привыкли планировать и выстраивать карьеру, то самозабвение, желание отдаться своему чувству и другие душевные движения, составляющие суть любви, будут неизбежно у нас под подозрением.

Чем больше мы ставим во главу угла удовлетворение собственных потребностей, тем сложнее нам уступать

Поэтому мы очень хотели бы почувствовать опьянение любовью, оставаясь, каждый со своей стороны, полностью погруженным в выстраивание своих социальных, профессиональных и финансовых стратегий. Но как нырнуть с головой в омут страсти, если от нас требуется в других областях столько бдительности, дисциплины и контроля? В результате мы не только боимся совершить невыгодные инвестиции в пару, но и ждем дивидендов от любовного союза.

Страх потерять себя

«В наше время любовь более, чем когда бы то ни было, необходима для осознания себя, и вместе с тем она невозможна именно потому, что в любовной связи мы сегодня ищем не другого, а осознание себя», — объясняет психоаналитик Умберто Галимберти.

Чем больше мы привыкаем ставить во главу угла удовлетворение собственных потребностей, тем сложнее нам уступать. И потому мы гордо расправляем плечи и заявляем, что наша личность, наше «Я» ценнее любви и семьи. Если надо чем-то пожертвовать, то мы пожертвуем любовью. Но мы не рождаемся на свет самими собой, мы ими становимся. Каждая встреча, каждое событие формирует наш уникальный опыт. Чем ярче событие, тем глубже его след. И в этом смысле с любовью мало что сравнится.

Наша личность кажется ценнее любви и семьи. Если надо чем-то пожертвовать, то мы пожертвуем любовью

«Любовь — это прерывание себя, потому что наш путь пересекает другой человек, — отвечает Умберто Галимберти. — На наш страх и риск он способен сломить нашу независимость, изменить нашу личность, разрушить все защитные механизмы. Но если бы не было этих изменений, которые меня ломают, задевают, подвергают опасности, то как бы я позволил другому пересечь мой путь — ему, который один-единственный может позволить мне выйти за пределы себя самого?»

Не потерять себя, а выйти за пределы себя самого. Оставшись собой, но уже другим — на новом этапе жизни.

Война полов

Но все эти трудности, обострившиеся в наше время, не идут ни в какое сравнение с той фундаментальной тревогой, которая сопровождает влечение мужчин и женщин друг к другу испокон веков. Этот страх рождается из бессознательной конкуренции.

Архаическое соперничество укоренено в самой сердцевине любви. Его отчасти маскирует сегодня социальное равенство, но извечное соперничество все равно заявляет о себе, особенно в парах с большим стажем отношений. И все многочисленные слои цивилизации, которые регламентируют нашу жизнь, неспособны скрыть страх каждого из нас перед другим человеком.

В повседневной жизни он проявляется в том, что женщины боятся снова оказаться зависимыми, попасть в подчинение к мужчине или мучиться чувством вины, если они захотят уйти. Мужчины же видят, что ситуация в паре становится неуправляема, что они не выдерживают конкуренции со своими подругами, и делаются рядом с ними все более пассивными.

Чтобы найти свою любовь, иногда достаточно отказаться от оборонительной позиции

«Там, где раньше мужчины скрывали свой страх за презрением, равнодушием и агрессией, сегодня большинство из них выбирает бегство, — отмечает семейный психотерапевт Катрин Серрюрье. — Это не обязательно уход из семьи, но моральное бегство из ситуации, когда они не хотят больше заниматься отношениями, «бросают» их».

Недостаточное знание другого как причина страха? Это старая история не только в геополитике, но и в любви. К страху добавляется незнание себя, своих глубинных желаний и внутренних противоречий. Чтобы найти свою любовь, иногда достаточно отказаться от оборонительной позиции, почувствовать желание узнавать новое и научиться доверять друг другу. Именно взаимное доверие составляет основу любой пары.

Непредсказуемое начало

Но как узнать, что тот, с кем нас свела судьба, нам подходит? Можно ли распознать большое чувство? Тут нет рецептов и правил, но есть обнадеживающие истории, которые так нужны каждому, кто отправляется на поиски любви.

«Я встретила своего будущего мужа в автобусе, — вспоминает 30-летняя Лора. — Обычно я стесняюсь разговаривать с незнакомцами, сижу в наушниках, лицом к окну, или работаю. Короче говоря, создаю вокруг себя стену. Но он сел рядом со мной, и как-то так вышло, что мы болтали без умолку всю длинную дорогу до дома.

Я бы не назвала это любовью с первого взгляда, скорее, было сильное чувство предопределенности, но в хорошем смысле. Моя интуиция подсказала мне, что этот человек станет важной частью моей жизни, что он станет… ну да, тем самым единственным».

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