Проплакала весь день: почему Гончарова обиделась на Пушкина после первой брачной ночи

В начале марта 1831 года великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин венчался с Натальей Николаевной Гончаровой в храме Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве. Тот день не задался с самого начала: теща отказалась ехать в храм по причине отсутствия денег на карету, и Пушкину пришлось выслать ей тысячу рублей, затем поэт задел аналогий, Евангелие с грохотом рухнуло на пол, а следом за ним упало и чуть не укатилось обручальное кольцо.

Портрет Натальи Гончаровой. И. К. Макаров. 1849 год

Впрочем, и досвадебные ухаживания поэта за будущей супругой сопровождались постоянными скандалами с ее жадной до денег матерью. Пушкину даже пришлось продать деревню Болдино, чтобы выделить 11 тысяч на приданое его «113 любви» Натали (огромная по тем временам сумма).

Портрет Пушкина. О. А. Кипренский, 1827 год

Невеста так же не проявляла особой привязанности к поэту, была сдержанна и холодна с ним, а он был «огончарован» ей, называл своей «Мадонной». И дело было не только в природном тщеславии гения пера, ведь Наталья Николаевна слыла первой красавицей высшего света, и быть рядом с такой женщиной мечтали многие кавалеры, Пушкин действительно влюбился, как мальчишка, в эту статную и юную 18-летнюю девушку.

Портрет Натальи Гончаровой-Пушкиной. В. Гау. 1843 год

Буквально накануне венчания он устроил шумную вечеринку с друзьями, на которой признался, что «женится без упоения, без ребяческого очарования», он не питал иллюзий по поводу будущего, не удивлялся предстоящим горестям. В тот вечер поэт выглядел печальным и все же он приложил все усилия, чтобы свадьба состоялась.

По воспоминаниям Павла Вяземского, которому было на тот момент 11 лет, Пушкин с юной женой отправился в снятую им московскую квартиру с обоями из лилового бархата в набивной цветочек. Там молодых встретили в щегольской гостиной поэта образом, и именно в этих стенах начался их медовый месяц. Первые дни брака Пушкин был окрылен, он писал друзьям, что счастлив и лучшего уже не дождется. Натали же была разочарована, о чем поведала Вере Вяземской.

Портрет А. С. Пушкина. В. А. Тропинин. 1827 год

Конечно, она знала, что Пушкин к 31 году прослыл заядлым картежником и женолюбом, он был некрасив и не имел приличного состояния. Однако до свадьбы девушка была уверена, что поэт безмерно влюблен в нее. Пушкин же оставил возлюбленную сразу после первой брачной ночи, заболтавшись с пришедшими в гости друзьями до позднего вечера, а она весь день проплакала, находясь одна в чужом для нее доме.

Поскольку недоброжелателей и завистников у молодой четы было предостаточно, злые языки и вовсе поговаривали, что во время первой брачной ночи пылкий «арап» стоял у постели Гончаровой и заливался слезами от восторга. А до этого во время свадебного ужина так увлекся беседой с приятелями о литературе, что довел невесту до слез своим безразличием.

Портрет Натальи Гончаровой. А. П. Брюллов.1831-1832 годы

Однако у Натали была и более весомая причина для слез. Согласно воспоминаниям современников, Пушкин после венчания захандрил и вместо приятного времяпрепровождения наедине с супругой отправился играть в карты. Поскольку поэт пребывал в дурном расположении духа, он проигрался. Для закрытия карточного долга ему ничего не оставалось, как продать драгоценности юной супруги, он дозволил ей оставить лишь одно ожерелье из жемчуга, которое она надевала на свадьбу.

А еще через неделю после венчания поэт написал короткое четверостишье с такими словами: «Хочешь быть в аду – женись!». Также в письме своей обожательнице Пушкин холодно отметил, что месяц полон хлопот и суматохи, едва ли его можно назвать медовым. Впрочем, поэт все равно выглядел счастливым, чего нельзя было сказать о молодой жене.

Портрет Натальи Гончаровой. В. Гау. 1841 год

Так что поводов поплакать у Натальи Николаевны хватало, однако она терпела, помня суровый наказ супруга:

«Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни».

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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