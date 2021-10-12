3 проверенных способа снять сглаз

Наверное, каждому знакомо это противное ощущение, когда нет сил, одолевает слабость, ни с того ни с сего болит голова или тошнит, бросает в дрожь. Хуже, если при этом не ладятся дела в семье или на работе, возникают финансовые трудности, ломается машина и случаются прочие бытовые неприятности. В таких случаях говорят: «Тебя, наверное, сглазили!»

Сглаз, в отличии от порчи, можно получить случайно. Порча – это преднамеренный акт черной магии, направленный на конкретного человека с целью усложнить его жизнь, развить тяжелое заболевание или даже свести со свету. Сглаз же иногда возникает просто от того, что человек с сильным биополем мысленно пожелала вам зла или позавидовал. Наиболее часто под сглаз попадают маленькие дети, беременные женщины, люди со слабым энергетическим полем.

Если вы подозреваете, что плохое самочувствие – это не результат переутомления, а что-то более серьезное, то лучше обратиться к ведунье или попробовать снять сглаз самостоятельно.

Снятие сглаза солью.

Очень простым, но при этом действенным способом считается снятие сглаза с помощью соли. Наберите в ванную теплой воды, растворите в ней полкило соли. Окунитесь в воду. Принимайте ванну 15-20 минут, до тех пор, пока не почувствуете легкость во всем теле. Затем воду слейте, а остатки соли смойте в душе.Чтобы снять сглаз со всей семьи, нужно пройтись по соседям и одолжить соль ровно столько раз, сколько человек проживает под одной крышей. Затем ссыпьте соль в один сосуд и добавляйте каждый день в пищу.

Снятие сглаза яйцом.

Возьмите стакан с чистой водой и сырое куриное яйцо. Пострадавший должен стоять лицом к иконе или к окну. Выкатывать яйцо по телу нужно по часовой стрелке, начиная с головы, затем опускаемся на плечи, спину и ниже. Всё это время читаем молитву «Отче наш» или «Символ веры». После окончание процедуры яйцо разбивают в стакан с водой и выливают содержимое на перекрестке.

Тут есть несколько нюансов: нельзя выкатывать сглаз родственникам, которые старше по возрасту. И второй: нельзя оглядываться и с кем-либо разговаривать по дороге к перекрестку.

Снятие сглаза водой.

Для этого способа понадобится освященная в церкви вода. Отпейте 3 глотка святой воды, потом трижды умойте ею лицо со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» Затем снимите надетую блузку, футболку или другую надетую а вас одежду, выверните ее наизнанку и протрите лицо.

Конечно, такие способы снятия сглаза подходят в случае слабого негативного влияния. Если же сглаз очень сильный, то следует обратиться к целителю или экстрасенсу.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2322668418143357873/

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