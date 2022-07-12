Принцессы в борделе, жены напрокат и другие сексуальные традиции Древнего Китая

Традиции Древнего Китая — это не только графика, фарфор, поэзия и боевые искусства. Они охватывают все сферы жизни жителей Поднебесной, в том числе сексуальную. Эти обычаи давно уже не актуальны, но китайцы свято чтут свою историю и помнят укладжизни предков, касающиеся интимных отношений. Благодаря свиткам и книгам разных эпох, мы можем удивляться раскованности и фантазии древних китайцев, которых сейчас коммунистическая идеология превратила в одну из самых пуританских наций планеты.

Жена для странника

Впервые об этой традиции рассказал известный венецианский путешественник Марко Поло в 13 веке. Однажды, путешествуя по Поднебесной, он заехал на постоялый двор. Гостеприимный хозяин предложил не только ужин и ночлег, но и свою жену, заверяя, что она «выполнит все желания».

Путешественник с удивлением увидел, что жена китайца восприняла его предложение с большим энтузиазмом. Позднее, неоднократно столкнувшись с этим обычаем, Марко Поло понял, что на севере Китая это совершенно обычное явление. Связано оно с желанием местных жителей «улучшить кровь» и привлечь удачу чужестранца в свой дом.

Нужно уточнить, что в старину останавливаться на постоялых дворах могли себе позволить только богатые и знатные особы, а все прочие коротали ночи под открытым небом. Поэтому, предлагая свою супругу путешественнику , хозяин гостиницы имел хороший шанс разбавить свою семью отпрыском благородного человека. В высокогорьях Тибета этот обычай сохранился до наших дней.

Секс по расписанию

В 10-11 веках императоры Поднебесной содержали огромные гаремы из сотен женщин. Даже самый мудрый и внимательный правитель мог легко потеряться среди своего «цветника» и обделить вниманием вполне достойных дам. Чтобы этого не произошло, к гарему был приставлен специальный клерк, в обязанности которого входило составление расписания интимных контактов императора.

В полнолуние приоритет на постель монарха имела главная жена — императрица. Считалось, что это время наиболее благоприятно для зачатия здорового и умного наследника. На второй и третий день после полнолуния к телу императора имели доступ его любимые наложницы, причем группами по три человека.

Во все прочие лунные фазы император принимал наложниц «оптовыми партиями», по 10 человек. Но самое рутинное мероприятие случалось в новолуние. Так как китайцы не слишком жаловали эти ночи, но они были отведены для нелюбимых женщин из гарема, которых могли приводить в опочивальню государя как по одной, так и десятками.

Бордель для принцессы

В Древнем Китае публичный дом был вполне легальным заведением, а владельцы такого бизнеса — уважаемыми в обществе людьми. Бордели могли быть как самыми убогими, для простолюдинов, так и фешенебельными, куда было не стыдно заглянуть даже высокопоставленному чиновнику. Да что там чиновники, если сами китайские принцессы не упускали случая провести ночь в «доме разврата».

Точно известно что у принцессы Шан-Юинь из династии Сун, жившей в 10 веке, в одном из дорогих борделей была персональная комната. К ней в придачу шли тридцать молодых парней, которым полагалось ублажать только императорскую дочку. При этом историки утверждают, что работники этого мужского эскорта обслуживали Шан-Юинь одновременно. В Древнем Китае мужская проституция была таким же обыденным явлением, как и женская, а то, что у принцессы есть своя койка в борделе также не было нонсенсом.

Отказ от эякуляции

В Китае с давних времен мужское семя олицетворяло жизненную силу — цзин. Поэтому расточительность по отношению к этой биологической субстанции не допускалась. Мужчина должен был изо всех сил постараться, чтобы его цзин оставалась внутри и питала его тело энергией, распределяясь по органам и тканям.

Считалось, что от сохранения энергии цзин зависит здоровье и долголетие Женщины также выделяли цзин, но в меньшем количестве, в виде смазки. Куннилингус, как и женский оргазм, всячески поощрялся, так как он позволял мужчине пополнить свою энергетику за счет партнерши. Представительницам прекрасного пола не возбранялось разбазаривать свою жизненную энергию, так как даосизм учит тому, что женский источник цзин неисчерпаем.

Учебники секса

Про Камасутру наверняка слышали все. Но мало кто знает, что это индийское пособие по сексу было не уникально в своем роде. В Древнем Китае было принято дарить молодоженам на свадьбу красочно оформленные инструкции на шелковой ткани, в которых описывались разные любовные техники.

К счастью, несколько экземпляров таких учебников сохранились до наших дней и мы можем судить о том, насколько свободные нравы царили в китайском обществе. Современные корифеи порноиндустрии немало удивились бы находчивости древних китайцев в вопросах секса.

Некоторые иллюстрации представляют собой позы для группового секса с участием пяти и более человек! Благодаря таким картинкам в книгах для молодоженов, можно сделать вывод, что полигамия в китайских семьях была обычным явлением, а о супружеской верности были особые представления.

Самая древняя порнография

Древних китайцев можно считать изобретателями такого жанра, как порнография. Ученые обнаружили в провинции Ксинянг самые древние в мире изображения сексуальной оргии. Древний мастер, или группа мастеров, высекли на стене пещеры зарубками группу мужчин и женщин, занимающихся сексом.

Изображение со стены пещеры в провинции Ксинянг

Мужчины изображены с внушительными гениталиями, а женщины маленькими и более схематичными. Кроме людей на камне высечены луки и стрелы, а также животные, похожие на африканских зебр. Древний художник пририсовал половые органы и зверям, правда, не такие большие, как мужчинам. Вполне возможно, что мастер хотел показать некий обряд с сексуальным подтекстом, связанный с успешной охотой.

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