Оружие «из-за пазухи»: как появились пистолеты и револьверы «для кармана»

Огнестрельное оружие, пусть и не имеет столь длинную историю, как, к примеру, все тот же меч, однако успело обзавестись немалым количеством интересных модификаций или особых образцов, которые неизменно привлекают к себе внимание. И среди них некоторые могут выделяться своим размером, в том числе, маленьким. Именно к последним и относятся так называемые пистолеты и револьверы «для кармана», которые легко было скрыть под одеждой.

Маленькие, да удаленькие пистолеты.

Точно сказать, когда появились карманные пистолеты и револьверы трудно, ведь и до второй половины позапрошлого столетия, когда такого типа оружие прочно вошло в обиход, огнестрелы небольшого размера все-таки существовали. Еще в середине XVIII века появились такие модели стволов, которые можно было поместить в карман, и тогда же впервые стали употреблять термин «карманный пистолет». Конструкция этого оружия отличалась не только маленьким размером, но и отсутствием кобуры для них.

Один из самых первых карманных пистолетов 18 века.

А вот уже в официальное обращение вышеупомянутое словосочетание вошло в 1802 году, когда появилось на страницах британского словаря военной терминологии. Сегодня его можно встретить и в англоязычной юриспруденции, где им обозначают приблизительный эквивалент для огнестрельного оружия скрытого ношения.

Есть и другие название подобного типа оружия - салонные, жилетные или дамские пистолеты.

Пистолет компании «Итэн Аллен».

Пик популярности карманных пистолетов пришелся на рубеж XIX-XX столетий. Именно тогда ношение маленького оружия с собой стало едва ли не признаком хорошего тона. К тому же, безусловным плюсом этого типа огнестрелов было то, что их можно было носить в любом удобном месте - не только в карманах, но и в сапогах, пристегивая в кобуре на лодыжке, подвешивать на цепочке или ремешке на шее или просто прятать в заднем кармане. А вот, к примеру, полицейские порой додумывались спрятать лишнее оружие прямо между ног.

Пистолет FN 1906 калибра 6,35 мм.

В ХХ столетии развитие карманных пистолетов и револьверов несколько затормозилось: две мировые войны и множество локальных конфликтов отодвинуло вектор внимания конструкторов в сторону более традиционных моделей оружия. Однако полностью из обихода они не вышли, причем их продолжали не только выпускать, но и модернизировать, исходя из появления новых технологий и материалов. Передовиками в их производстве, как и ранее, были американцы, однако и на отечественных просторах такое оружие также выпускалось: например, пистолет Коровина, которые спроектировали еще в довоенные годы.

Современные модели карманного оружия удобные и технологичные.

Сегодня карманные пистолеты и револьверы также пользуются популярностью, и активно покупаются гражданами там, где их ношение не запрещено законодательством. Причем нет точного мнения относительно того, какое оружие данного типа лучше - это зависит от предпочтений потребителя. Так, если он за большую универсальность в выборе боеприпасов, то возьмет револьвер, а пистолет купит тот, кому больше по душе плоская форма оружия.

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