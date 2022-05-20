"Девушка беременна от пули", — подтвердил врач и написал статью

The American Medical Weekly медицинского журнала Луисвилля появилась необычная статья, которая была озаглавлена "Вниманию гинекологов. Заметки из дневника полевого и госпитального хирурга Csa». Она была написана доктором Леграндом Г. Каперсом. В статье доктор рассказал о необычном случае искусственного оплодотворения, который ему удалось засвидетельствовать во время Гражданской войны в Миссисипи.

Обстоятельства двух ранений

По словам доктора Каперса, армейского врача конфедератов, он был со своим полком, когда шли бои. Позади линии конфедератов находились жилые дома и жители некоторых домов дома вышли, чтобы наблюдать за битвой и если нужно прийти на помощь раненым солдатам.

Внезапно доктор Каперс заметил, как на землю упал солдат, и в то же мгновение услышал крик из дома. Он осмотрел раненого солдата: коварная пуля прошла через мошонку, серьёзно повредив левое яичко. Он ещё перевязывал солдата, когда к нему подбежала женщина с просьбой помочь её раненой дочери. В её случае пуля пробила левую брюшную стенку, примерно на полпути между пупком и передним остистым отростком подвздошной кости, и потерялась в брюшной полости, оставив рваную рану. Доктор только успел дать девушке болеутоляющее, прежде чем был вынужден удалиться из дома со своим полком.

иллюстрация событий гражданской войны в Америке

Однако в течение следующих двух месяцев, находясь с ранеными солдатами в соседней деревне доктор, он мог навещать девушку и наблюдать, как она идёт на поправку. В очередной визит доктор обнаружил, что живот девушки растёт. И через время она родила сына.

Одна пуля, два ранения и малыш

Семья, отличающаяся строгой моралью, была огорчена беременностью дочери. Но та настаивала на том, что она девственница, и не знает, как такое могло произойти. Доктор Каперс осмотрел девушку и подтвердил её слова. Но всё равно сомневался в её целомудрии. Но через три недели после родов, бабушка новорожденного малыша попросила доктора Кейперса осмотреть мальчика, так как мошонка ребёнка была увеличена.

Врач осмотрел мальчика, решил оперировать и к своему удивлению, обнаружил пулю. После долгих размышлений, пытаясь понять, как пуля могла застрять внутри ребёнка, доктор Кейперс выстроил алгоритм событий. Он вспомнил, как лечил молодого человека, пострадавшего от пули рядом с этим домом. Эта же пуля, как он определил через мошонку, продолжила свой полёт, унося с собой частички спермы. Пуля остановилась в животе молодой женщины, оплодотворив её, и затем таким образов оказалась внутри ребёнка. Он объяснил странную ситуацию семье, и они попросили доктора найти солдата. Солдат и молодая женщина в конце концов, поженились друг с другом и родили ещё двоих детей.

История превратилась в легенду

После публикации статьи в American Medical Weekly, эта история стала чем-то вроде легенды. Её происхождение и детали то и дело заменялись, но суть оставалась прежней. Даже спустя время в 1959 г. медицинский журнал повторил эту историю в редакции Ф. Дональд Наполитани, «Два необычных случая огнестрельных ранений матки», New York State Journal of Medicine , 59, 1959, 491–93. И это тогда, когда уже было известно, что доктор Каперс выдумал эту историю.

Очевидно, доктор хотел посмеяться над многочисленными сильно приукрашенными, часто ложными историями о Гражданской войне, которые рассказывались в 1870-х годах. Он даже материалы в медицинский журнал подавал анонимно и очень не хотел, чтобы такую абсурдную историю связывали с его именем. Тем не менее редактор журнала Э. С. Гайяр, узнал почерк доктора. Редактор сразу смекнул, что эта история выдумка, и отправляя статью в печать, указал Каперса в качестве автора на видном месте. Этот факт поставил доктора в неудобное положение и ему часто приходилось оправдываться в кругу коллег.

А быть может, доктор придумал эту историю, чтобы прикрыть похождения девушки, а быть может, и свои? Как думаете?

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А вы знали об этом?

Ученые утверждают, что родителям не следует отучать своих детей сглатывать сопли. Недавние научные исследования показали, что это даже полезно для общего состояния здоровья ребенка. Дело в том, что в соплях содержится богатое разнообразие полезных бактерий, их употребление, если так можно выразиться, в пищу, может способствовать укреплению иммунной системы и предотвращать прилипание болезнетворных микробов к зубам.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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