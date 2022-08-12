Бесерильо — самый страшный пес в истории

Самую страшную собаку в истории звали Бесерильо, что в переводе с испанского – "теленок". Этот боевой пес породы испанский мастифф (или испанский алано, на сей счет данные расходятся) жил в Пуэрто-Рико в начале XVI века и с самого нежного возраста был обучен убивать. Можно только догадываться, сколько несчастных индейцев стали жертвами "маленького быка", ясно, что список насчитывает десятки, а то и сотни. Бесерильо боялись, как огня.

Испанский мастифф на картине "Менины" Диего Веласкеса.

Надо сказать, что конкистадоры тогда, в эпоху покорения Америк, нередко использовали собак для уничтожения туземцев. Причем тактику отработали еще в Европе, до знаменитого путешествия Христофора Колумба: собаки помогали кастильцам покорить Гранаду - последний оплот мусульман на территории Испании. Однако расцвет "собачьего оружия" произошел уже в Новом свете. Боевые псы фактически превратились в боевую единицу.

"На протяжении всей Конкисты собак постоянно использовали в бою в авангарде в качестве ударного отряда. Их направляли на толпу индейцев, которые сразу пугались и останавливались. В тылу собакам тоже находилась работа - охрана скота или больных, которые всегда тормозили основные части", - пишет испанский историк Рикардо Пикердо Сеспедес.

Впрочем, сражались собаки не только в авангарде. Как сообщает британский исследователь истории боевых псов Стэнли Корен, в одном из сражений с местными жителями конкистадор Алонсо де Охеда усилил сотней собак свой правый фланг. И не прогадал: когда сеча достигла пика, Алонсо выпустил псов с криком «Томалос!», то есть «Взять их!». Судьба индейцев была печальна - убежать от разъяренных хищников удалось немногим.

Конкистадоры и индейцы.

Но вернемся к самому грозному псу в истории. Первые сведения о Бесерильо относятся к 1511 году и связаны они с покорением испанцами острова Боринкен, будущего Пуэрто-Рико. Экспедицию возглавил в 1508 году Хуан Понсе де Леон и сообщается, что именно этот конкистадор был хозяином Бесерильо.

Яростный пес служил хозяину верой и правдой. Священник-доминиканец Бартоломе де лас Касас писал, что индейцы больше боялись встретиться в безлюдном месте с десятком конкистадоров и одним Бесерильо, чем принять бой с сотней солдат. Однажды Бесерильо вместе с хозяином, то есть вдвоем (!), отбили нападение на деревню, уничтожив 33 туземца.

Однако Бесерильо при всей своей зловещей репутации имел и положительные качества. Разумеется, он был верным другом своему хозяину и другим испанцам, хорошим охранником и иногда даже был склонен к милосердию. Как-то пса натравили на одну индейскую старуху, которая несла послание губернатору Пуэрто-Рико. Когда пес опрокинул бабушку на землю, а испанцы заулюлюкали - мол, кончай свое дело скорее, - несчастная взмолилась: "Пощади, мой господин Пёс! Мне очень больно". И что вы думаете? Бесерильо понюхал и ушел. Это был исторический момент, потому что после случая со старухой губернатор Диего Колумб, сын первооткрывателя Америки, приказал прекратить террор местного населения.

Бесерильо - самый грозный мастифф в истории.

Понятно, что такой пес, как Бесерильо, не мог окончить дни от чумки или от старости. Расплата настигла четырехногого убийцу в 1514 году, когда чуть ли не в одиночестве преследуя очередной отряд индейцев, мастифф упал, сраженный сразу несколькими стрелами. Подоспевшие испанцы отнесли его в деревню, прожгли раны раскаленным железом, перевязали, однако откачать мастиффа уже не смогли. Современники писали, что горевали о смерти собаки больше, чем о погибшем человеке.

Можно, конечно, проклинать Бесерильо, говорить о том, что он был настоящим орудием смерти. Только причем здесь пёс? Настоящими убийцами были те, кто его воспитал и использовал.

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А вы знали об этом?

Самураев были значительно меньше по сравнению с количеством европейских рыцарей, с которыми они часто сталкивались. Есть удивительная теория, что среди древнейших воинов были представители России. Некоторые из них были описаны как люди со светлой кожей и характерным европейским носом. Некоторые исследователи считают, что самураи на самом деле являются потомками айнов, которые в древности проживали на территории России (низовье Амура, Камчатка, Сахалин) и Курильских островах. Кто знает, может, в вашем роду тоже есть представители древнейшего японского клана?

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