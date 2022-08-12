Бесерильо — самый страшный пес в истории

Самую страшную собаку в истории звали Бесерильо, что в переводе с испанского – "теленок". Этот боевой пес породы испанский мастифф (или испанский алано, на сей счет данные расходятся) жил в Пуэрто-Рико в начале XVI века и с самого нежного возраста был обучен убивать. Можно только догадываться, сколько несчастных индейцев стали жертвами "маленького быка", ясно, что список насчитывает десятки, а то и сотни. Бесерильо боялись, как огня.
Надо сказать, что конкистадоры тогда, в эпоху покорения Америк, нередко использовали собак для уничтожения туземцев. Причем тактику отработали еще в Европе, до знаменитого путешествия Христофора Колумба: собаки помогали кастильцам покорить Гранаду - последний оплот мусульман на территории Испании. Однако расцвет "собачьего оружия" произошел уже в Новом свете. Боевые псы фактически превратились в боевую единицу.
"На протяжении всей Конкисты собак постоянно использовали в бою в авангарде в качестве ударного отряда. Их направляли на толпу индейцев, которые сразу пугались и останавливались. В тылу собакам тоже находилась работа - охрана скота или больных, которые всегда тормозили основные части", - пишет испанский историк Рикардо Пикердо Сеспедес.
Впрочем, сражались собаки не только в авангарде. Как сообщает британский исследователь истории боевых псов Стэнли Корен, в одном из сражений с местными жителями конкистадор Алонсо де Охеда усилил сотней собак свой правый фланг. И не прогадал: когда сеча достигла пика, Алонсо выпустил псов с криком «Томалос!», то есть «Взять их!». Судьба индейцев была печальна - убежать от разъяренных хищников удалось немногим.
Но вернемся к самому грозному псу в истории. Первые сведения о Бесерильо относятся к 1511 году и связаны они с покорением испанцами острова Боринкен, будущего Пуэрто-Рико. Экспедицию возглавил в 1508 году Хуан Понсе де Леон и сообщается, что именно этот конкистадор был хозяином Бесерильо.
Яростный пес служил хозяину верой и правдой. Священник-доминиканец Бартоломе де лас Касас писал, что индейцы больше боялись встретиться в безлюдном месте с десятком конкистадоров и одним Бесерильо, чем принять бой с сотней солдат. Однажды Бесерильо вместе с хозяином, то есть вдвоем (!), отбили нападение на деревню, уничтожив 33 туземца.
Однако Бесерильо при всей своей зловещей репутации имел и положительные качества. Разумеется, он был верным другом своему хозяину и другим испанцам, хорошим охранником и иногда даже был склонен к милосердию. Как-то пса натравили на одну индейскую старуху, которая несла послание губернатору Пуэрто-Рико. Когда пес опрокинул бабушку на землю, а испанцы заулюлюкали - мол, кончай свое дело скорее, - несчастная взмолилась: "Пощади, мой господин Пёс! Мне очень больно". И что вы думаете? Бесерильо понюхал и ушел. Это был исторический момент, потому что после случая со старухой губернатор Диего Колумб, сын первооткрывателя Америки, приказал прекратить террор местного населения.
Понятно, что такой пес, как Бесерильо, не мог окончить дни от чумки или от старости. Расплата настигла четырехногого убийцу в 1514 году, когда чуть ли не в одиночестве преследуя очередной отряд индейцев, мастифф упал, сраженный сразу несколькими стрелами. Подоспевшие испанцы отнесли его в деревню, прожгли раны раскаленным железом, перевязали, однако откачать мастиффа уже не смогли. Современники писали, что горевали о смерти собаки больше, чем о погибшем человеке.
Можно, конечно, проклинать Бесерильо, говорить о том, что он был настоящим орудием смерти. Только причем здесь пёс? Настоящими убийцами были те, кто его воспитал и использовал.
А вы знали об этом?
Самураев были значительно меньше по сравнению с количеством европейских рыцарей, с которыми они часто сталкивались. Есть удивительная теория, что среди древнейших воинов были представители России. Некоторые из них были описаны как люди со светлой кожей и характерным европейским носом. Некоторые исследователи считают, что самураи на самом деле являются потомками айнов, которые в древности проживали на территории России (низовье Амура, Камчатка, Сахалин) и Курильских островах. Кто знает, может, в вашем роду тоже есть представители древнейшего японского клана?
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
После Сталина: что было с СССР, если бы Лаврентий Берия пришел к власти вместо Хрущева? https://otari.mirtesen.ru/blog/43951246720/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии