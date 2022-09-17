Нужно ли хоронить Ильича ?

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд. Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена !

Кроме того, сексуальный плутишка Ленин, не забывая страстные ночные вакханалии с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того, видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали, что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и ,наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!





Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Разве не кощунственны и позорны его слова «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...»! Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Разве можно простить этому изуверу, что он даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это ,например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет покоиться пролетарский вождь, руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся ! Неужели нам наплевать, что коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек?

Мнение же о том, что раз тело Ленина покоится в саркофаге на глубине трех метров в земле, то это ,в принципе, соответствует традициям православия и нормам Федерального закона — это полнейший абсурд , поскольку покойник должен быть похоронен не в глубине земли, а полностью под землей, тем самым не превращая его в музейный экспонат .

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче !

Даже после своей смерти Ильич является своеобразным яблоком раздора, делящим страну на два лагеря. Большевики начали войну с прошлым, уничтожая статуи, взрывая здания и переименовывая улицы. Конечно, сейчас есть большое искушение вернуть всё «как было», уничтожив уже памятники большевиков, однако тем самым мы только продолжим разрушительную войну с собственной историей.

Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру. Если же этого не сделать , то призрак утопического коммунизма все еще будет витать во Вселенной!

Думаю многие со мной согласятся, что любая революция ни к чему хорошему в итоге не приводит и рано или поздно завершается крахом (ярким примерами , например, являются Великая французская революция и Октябрьский переворот).Как тут не вспомнить слова Отто фон Бисмарка «Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы»!Безусловно, октябрьский переворот 1917 года однозначно является трагедией для России, приостановившей дальнейшее эволюционное развитие российского общества!

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ?Именно поэтому необходимо наконец-то понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не были общественно-политические предпосылки и сама несостоятельность выбранного ленинского пути развития.





Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма.

Уверен, если бы не этот зловещий заговор большевиков во главе с Лениным и с самого начала финансируемый и подготовленный Западом и русскими старообрядцами , то Февральская буржуазно-демократическая революция рано или поздно обязательно привела бы Россию к небывалому процветанию.И уже тогда она стала бы современным государством с развитой демократией, прогрессивным судебным и избирательным законодательством, стимулирующими и охраняющими созидательный труд россиян. Не было бы никакого ВЧК , ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России выдающихся ученых и представителей искусства и сегодня после сотни лет стабильного развития, именно Россия была бы самой могущественной страной с высоким жизненным уровнем и с богатейшим и многочисленным населением на планете (как и подобает стране с богатейшими природными ресурсами)!

Порой трудно понять, как так получилось, что этот генетически неполноценный изувер так просто согнул в три погибели великую нацию — нацию Пушкина ,Ломоносова, Достоевского, Толстого, Менделеева, Лермонтова и т.д.? Почему русский народ так легко превратились в духовных рабов, и в среде этих рабов Ленин стал Богом?

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков, которые считают, что если бы не революция, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну вышеперечисленных гениев населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, не способный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития , как это было во многих прогрессивных странах ?Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!





Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Русские цари на протяжении столетий издавали специальные указы, по которым усопших запрещалось хоронить «внутри града».Как не парадоксально, но даже Крупская после смерти Ильича категорически настаивала на захоронение тела Ленина!

Любопытно, что после смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая тогда была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся диктаторской власти в стране. Лозунг «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя кровавая политика Сталина кардинально отличалась от утопической политики Ленина!

Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям. В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова. Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать Мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!