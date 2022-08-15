Как понять, что в вашем доме поселились потусторонние силы?

Так или иначе, почти каждый из нас сталкивался с проявлением неведомого, которое вдруг вторгается в повседневную жизнь. Вот несколько примет и наблюдений из мира потустороннего.

Тени и зеркала



По древнему поверью, призраки могут прятаться в зеркалах. Не зря их завешивают, если в доме покойник. Поэтому посматривайте на своё отражение. Вдруг углядите там что-то неведомое. Лишний вес, набранный на самоизоляции, не считается. И постарайтесь без паранойи. Если вы заметили в зеркале или на стене тень или случайное движение, убедитесь, что вы видели это не боковым зрением, так как боковое зрение часто подводит. И, прежде чем писать о призраках в соцсети, вспомните, пили ли вы что-то сегодня или накануне. И на всякий случай держите телефон под рукой — если вы сфотографируете, как из зеркала вам машет скелет или дама в чёрной накидке, то произведёте сенсацию.

Следы призраков



Вы нашли неизвестный вам предмет за диваном или под креслом. Это точно не вы потеряли и не забыли ваши гости — тогда, возможно, стоит призадуматься. Очень часто призраки таким образом отмечают занятую ими территорию. Также поклонники потустороннего рекомендуют обращать внимание на дверные ручки и пороги на входе в дом.

Кот и пёс подскажут

Нет ли на ручке мокрых или маслянистых пятен. А непонятных луж у порога точно не обнаруживали? Если нашли, то два варианта: или вы давно не прибирались, а собаку не выгуливали и того дольше, или в вашей квартире поселились потусторонние гости.





Внимательно посмотрите, как ведут себя ваши питомцы. Прогулявшись с собакой, вы всё равно вернётесь на режим самоизоляции, так что время понаблюдать есть. Если собака смотрит в один и тот же угол или лает без причины — это тревожный знак. Особенно остро потустороннее может почувствовать кошка — она может шипеть или громко мяукать, находясь в какой-то «иной» зоне вашей квартиры. Но, прежде чем звать экзорциста, убедитесь, что у ваших питомцев нет глистов или других неприятных заболеваний, которые могут вызывать такое паранормальное поведение.

Запахи и звуки



Внезапно вы слышите шёпот в ночи или чьи-то разговоры в соседней комнате — и эта комната ваша, а вы один. Или вдруг квартиру наполняет резкий запах табачного дыма или незнакомой еды. Так могут проявлять себя потусторонние силы, считают почитатели оккультных теорий. Правда, есть поправка на отечественную реальность. Если вы живёте в российской новостройке — это в 99% случаев не духи, а соседи. Да, картонные перегородки между этажами, отсутствие звукоизоляции и плохая вентиляция — это аномальное явление по меркам цивилизованного мира, но чуть лучше, чем портал в преисподнюю и полтергейст. Если же вы считаете, что все разговоры о призраках — это ерунда на постном масле, то почитайте статью по ссылке ниже. Там разрушитель мифов Александр Панчин разоблачает суеверия.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2545343891047975484/

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Характер доходов наркобарона Пабло Эскобара, заставлял его иметь дело с огромным количеством наличных денег.Их было настолько много, что Эскобару приходилось ежемесячно тратить 2500 долларов только на резинки для перевязывания денег.

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