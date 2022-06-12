Молитва неперебиваемый оберег — защита от всех врагов

Существует несколько особенностей, которые нужно учитывать обязательно. Это очень сильный защитный оберег от всех врагов. Кара для них придет свыше очень быстро. Если кто-то желает вам зла, завидует черной завистью, угрожает вашей семье и счастью, то вам обязательно нужно принять меры. Можно произносить только, если вы человек крещеный и верите в Бога. Если веры нет, то никакие молитвы не помогут вам.
Нужно полностью осознавать что вы делаете и кого просите о помощи. Ваши враги получат по заслугам, а вы снова сможете жить без страха, угроз. Жизнь налаживается у того, кто знает эти слова.
Самый мощный православный оберег
Сила этого оберега заключена в молитве. Она длинная, но ее стоит выучить наизусть. Молитва составлена в православной и языческой традициях. Она несет в себе две культуры, которые сосуществуют в мире. Слова молитвы относятся с уважением к обеим культурам, не нарушая баланса. Но все же, произносить молитву может только крещеный человек, который верит.Без этого условия молитва не сработает. Этот текст называется оберегом, ведь он обладает уникальными защитным свойствами.
Если вы чувствуете, что враги хотят серьезно навредить вам или вашим любимым, то пришло время для этого оберега. Перед ритуалом необходимо 7 дней поститься и отказаться от алкоголя, любых шумных вечеринок. Ваше тело и дух взывают к Высшим Силам. Вам нужно очиститься. Рекомендуется чаще ходить в церковь. В эти 7 дней посетите церковь хотя бы 4 раза. Почувствуете, как у вас увеличивается внутренняя личная сила.
Этот православный оберег — молитва считается самой мощной, ведь ее невозможно перебить. Ваши враги и завистники могут строить козни, плести интриги. Ничто не поможет им, если наложили на себе этот оберег. Если же они попытаются прибегнуть к темной магии — эффект будет очень мощным, неприятным для них. Кара настигнет того, кто решился перебить вашу молитву.
Правила использования оберега
- Женские дни: среда, пятница.
- Мужские дни: вторник, четверг.
В выходные дни произносить молитву или даже учить ее строго запрещается. Вам необходимо подготовится.
- Для очищения и подготовки тела — пост. Для души — посещение церкви, ежедневные молитвы.
- Мы должны просить о защите для нас и нашей семьи. Не просите жестоко покарать или убить ваших врагов. Высшие силы видят всех, их прегрешения. Кара для них обязательно последует, но такая, как Небо сочтет необходимым.
- Во время произнесения оберега-молитвы не называйте имен ваших врагов или тех, кого вы подозреваете. Нужно стараться не представлять их себе. Вы можете ошибаться на чей-то счет или же наоборот, не знать реального положения вещей. Клеветать нельзя, ибо нельзя судить другого человека.
- До и после молитвы сходите в церковь, попросите прощения для ваших врагов. Свое наказание они обязательно получат, но душа их будет спасена. Желайте им перестать портить свою душу гневом и злобой, а обрести любовь и мир.
- Во время ритуала используйте только церковные свечи и святую воду, которые вы купили в церкви.
- Никому нельзя рассказывать о том, что вы сделали или собираетесь сделать.
Ритуал и наложение оберега
Во время ритуала в свой день отключите телефон, компьютер, телевизор. Ничто не должно вам мешать. Вам потребуется:
- Три церковные свечи восковые.
- Святая вода.
- Икона Господа Вседержителя.
Нужно одеться во все белое, встать спиной к окну. Ритуал совершайте только на рассвете.
- На стол поставьте икону, трижды перекреститесь.
- Зажгите три свечи разом.
- Выпейте глоток святой воды.
- Произносить текст нужно по памяти:
«Слава Отцу, Слава Сыну, Слава Святому Духу. Господи, спаси раба Божьего (имя) ото всякого зла, От козней, придумок, тайных задумок, Сетей, ловчей, ядов, мечей, Заговоров, отговоров, хитрых, коварных переговоров, От вражеского посещения, от тюремного заключения, От подкупа и меча, от слова, сказанного с горяча, От вражеского совещания, от ложного обещания, От воды заливающей, от волны потопляющей, От зверя, от огня, спаси Господи, сохрани меня, От ветра буйного, ото льда спаси Господи, сохрани меня! От злобного колдуна спаси Господи, сохрани меня, От хвори ужасной, от ранней смерти напрасной, От перевернутого креста, спаси Господи, сохрани меня. Чур моя дума, чур моя плоть, Чур моя живая красная кровь, Чур меня дикая лихая мысль. Ангел мой хранитель, за мою душу молись, Все, что я сказал, что запамятовав не сказал, Слово к слову приди и раба Божьего (имя) от всяких зол сбереги. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.»
Неперебиваемый оберег от врагов читается максимум три раза. Если ваши враги еще не проявили себя и вы только лишь знаете о их намерениях, недобрых мыслях — читается один раз. Если же уже были угрозы, реальные действия, то три раза. Произносите слова медленно, полностью сосредоточьтесь на том, что говорите. Эта молитва не должна быть рассказана как стихотворение. Нужно действительно вдуматься в каждое слово, почувствовать силу. Бездумное повторение текста не даст вам желанного результата.
Советы практиков и важные замечания
Этот светлый церковный оберег можно использовать без страха. Он никак не противоречит вашей вере, не оскорбляет ее. Для вас открываются новые возможности для защиты. Если хотите защитить своего ребенка или родственника, то вместо Я говорите Раба Божьего ИМЯ. Гораздо лучше, если человек сам подготовится и прочтет молитву.
Исключение составляют маленькие дети. Материнская любовь станет для них хорошей защитой. Мать может прочитать молитву — оберег над своим ребенком, если он еще достаточно мал чтобы понимать значение этого действия. Для детей читается всегда 3 раза, ведь сами по себе они еще не могут отличать добро от зла, защищаться от воздействия. Одно условие — ребенок обязательно должен быть крещен. Купите для него в церкви крестик и намолите его. Когда будете читать молитву — наденьте крестик на ребенка и пусть он его не снимает. Таким образом вы защитите его.
Эта молитва помогает даже в очень опасных, сложных ситуациях. Человек буквально надевает защиту, а она работает постоянно. Если будет попытка совершить магическое или физическое воздействие, то недоброжелатель сам получит очень серьезные проблемы. Если вы наложили на себя оберег, а вашему родственнику или знакомому вдруг стало плохо — именно он и является недоброжелателем. Обычно с врагом происходят те события, которых он пожелает для вас.
Молитва — оберег для беременной женщины
В любой магической традиции, будь то светлая или темная магия, известно, пожелать зла беременной женщине — очень большая ошибка. Дитя во чреве обладает защитой, ведь оно чистое и непорочное. А женщина в этот период, сама не подозревая, обладает огромной силой.
Если маг хочет ей навредить, убить ребенка, то последствия для него будут очень трагичными. Даже очень сильный маг откажется делать порчу на беременную женщину даже за очень большие деньги, он знает о последствиях, о расплате за такое деяние.
Обычно на такие меры идут по незнанию. Если вы думаете, что соперница хочет навредить вам во время вашей беременности, обязательно прочтите молитву — оберег три раза. В этом случае можно даже не соблюдать 7 дней поста. Она сработает только если вы крещеная, а ребенка обещаете крестить в первый месяц после рождения.
Женщина должна сделать все сама. Обязательно носить нательный крест. Если вы его не носите — купите в церковной лавке освященный, наденьте во время чтения молитвы. Большой грех вредить беременной женщине и ее нарожденному ребенку. Ваши недоброжелатели получат по заслугам, если это действительно произошло. Защита сработает на любом сроке беременности без исключения.
Обязательно нужно бороться за свое счастье. Не позволяйте врагам, завистникам испортить вашу жизнь, навредить детям или любимым. У вас есть реальная возможность противостоять их козням. Это проверенный годами метод. Многие практики рекомендуют его в особо опасных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью. У вас все получится. С верой в сердце и миром в душе вы способны на все что угодно.В ваших силах защитить покой в семье.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2498021668835821775/
А вы знали об этом?
Еще в самых древних летописях Руси есть упоминания о метеоритах. Раньше люди были не в силах объяснить подобные события, считали метеориты «божественным знамением». Именно на местах их падения строились часовни и служились молебны.Кроме того, найденные на местах древних капищ метеориты , закладывали даже в фундаменты и стены строившихся православных храмов. Вообще христиане называли метеорит «христовым камнем». Шарлатаны и жулики, пользуясь верой народа, приписывали метеоритам целебные свойства. Так, в 1886 году в Пензенской губернии упал метеорит. По свидетельству учителя П.И. Барышникова, крестьянин, нашедший осколок, стал распродавать его по кусочкам. Камень необходимо было растереть в порошок и, смешав с водой, принимать внутрь, «творя молитву и крестное знамение». Если же говорить о более древних временах, то, по данным Е.Л. Кринова, из железных метеоритов могли изготовлять топоры, ножи, мечи, копья и другие предметы. Да и знаменитая дамасская сталь своим появлением в Индии тоже, по одной из версий, обязана метеоритам. секрет изготовления холодного оружия из метеоритов был известен и в России: недаром шпагу из «небесного железа» имел и русский царь Александр I. Мало того в Оружейной палате хранится нож Андрея Старицкого с булатным лезвием русской работы 1513 года. Булатные клинки ковали московские мастера Нил Просвита, Дмитрий Коновалов и Богдан Ипатьев.
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