Молитва неперебиваемый оберег — защита от всех врагов

Если у вас есть враги, недоброжелатели, то от них нужно поставить защиту. Неперебиваемый оберег — это молитва, наделенная невероятной силой. Сочетание двух верований, слова силы и православный ритуал оградят вас от бед. Эту молитву нужно выучить наизусть, произнести в специальный день.

Существует несколько особенностей, которые нужно учитывать обязательно. Это очень сильный защитный оберег от всех врагов. Кара для них придет свыше очень быстро. Если кто-то желает вам зла, завидует черной завистью, угрожает вашей семье и счастью, то вам обязательно нужно принять меры. Можно произносить только, если вы человек крещеный и верите в Бога. Если веры нет, то никакие молитвы не помогут вам.

Нужно полностью осознавать что вы делаете и кого просите о помощи. Ваши враги получат по заслугам, а вы снова сможете жить без страха, угроз. Жизнь налаживается у того, кто знает эти слова.

Самый мощный православный оберег

Сила этого оберега заключена в молитве. Она длинная, но ее стоит выучить наизусть. Молитва составлена в православной и языческой традициях. Она несет в себе две культуры, которые сосуществуют в мире. Слова молитвы относятся с уважением к обеим культурам, не нарушая баланса. Но все же, произносить молитву может только крещеный человек, который верит.

Без этого условия молитва не сработает. Этот текст называется оберегом, ведь он обладает уникальными защитным свойствами.

Если вы чувствуете, что враги хотят серьезно навредить вам или вашим любимым, то пришло время для этого оберега. Перед ритуалом необходимо 7 дней поститься и отказаться от алкоголя, любых шумных вечеринок. Ваше тело и дух взывают к Высшим Силам. Вам нужно очиститься. Рекомендуется чаще ходить в церковь. В эти 7 дней посетите церковь хотя бы 4 раза. Почувствуете, как у вас увеличивается внутренняя личная сила.

Этот православный оберег — молитва считается самой мощной, ведь ее невозможно перебить. Ваши враги и завистники могут строить козни, плести интриги. Ничто не поможет им, если наложили на себе этот оберег. Если же они попытаются прибегнуть к темной магии — эффект будет очень мощным, неприятным для них. Кара настигнет того, кто решился перебить вашу молитву.

Правила использования оберега

Женские дни: среда, пятница.

Мужские дни: вторник, четверг.

В выходные дни произносить молитву или даже учить ее строго запрещается. Вам необходимо подготовится.

Для очищения и подготовки тела — пост. Для души — посещение церкви, ежедневные молитвы.

Мы должны просить о защите для нас и нашей семьи. Не просите жестоко покарать или убить ваших врагов. Высшие силы видят всех, их прегрешения. Кара для них обязательно последует, но такая, как Небо сочтет необходимым.

Во время произнесения оберега-молитвы не называйте имен ваших врагов или тех, кого вы подозреваете. Нужно стараться не представлять их себе. Вы можете ошибаться на чей-то счет или же наоборот, не знать реального положения вещей. Клеветать нельзя, ибо нельзя судить другого человека.

До и после молитвы сходите в церковь, попросите прощения для ваших врагов. Свое наказание они обязательно получат, но душа их будет спасена. Желайте им перестать портить свою душу гневом и злобой, а обрести любовь и мир.

Во время ритуала используйте только церковные свечи и святую воду, которые вы купили в церкви.

Никому нельзя рассказывать о том, что вы сделали или собираетесь сделать.

Ритуал и наложение оберега

Во время ритуала в свой день отключите телефон, компьютер, телевизор. Ничто не должно вам мешать. Вам потребуется:

Три церковные свечи восковые.

Святая вода.

Икона Господа Вседержителя.