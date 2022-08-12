Что в Древней Руси называли самолетом и поездом?

В древнерусских источниках порой можно наткнуться на слова, которых ну никак не ожидаешь там увидеть. Ведь в нашем сознании они намертво связаны с современным научно-техническим прогрессом.

То, что мы с вами легко оперируем такими словами как "самолет" или "поезд", легко объяснимо. В нашей жизни эти виды транспорта присутствуют очень плотно. Но когда о самолетах или поездах начинают говорить люди, жившие шесть-семь столетий назад, приходишь в недоумение. Ведь оба эти средства передвижения появились только в XIX веке, разве нет?

Все правильно. Нюанс в том, что в древности слова "самолет" и "поезд" означали совсем другие явления.

Самолет

Вообще, это было довольно крутое изобретение для своего времени. Самолетом называли особую разновидность ткацкого челнока. "Летал" этот челнок не в воздухе, а по нитям.

"В простейших станках челнок приводился в движение непосредственно руками ткача, правой и левой попеременно, что было весьма трудоемко. Самолетный челнок, имеющий иное устройство, упростил эту задачу и значительно ускорил работу мастера", - пишет об этом историк Светлана Шейдаева.

Кстати, именно поэтому фамилия Самолетов - не новодел. Она имеет древние корни и означает, что предки Самолетовых были искусными ткачами. Неожиданно, правда?

Поезд

С поездом все еще проще. Надо только отрешиться от образа железнодорожного состава, стремительно несущегося по рельсам, и вдуматься в сам смысл этого слова. Поезд - это то, что едет. И не обязательно там должны присутствовать локомотив и вагоны.

Если совсем точно, то поездом в старину на Руси называли процессию карет или саней, движущихся друг за другом. Обычно такое слово использовалось, когда речь шла о каком-то торжественном события. Например, было такое понятие, как свадебный поезд.

Кстати, обратите внимание на то, как в XIX веке подходили к вопросу наименования новых явлений. Появились разные аппараты, которых раньше не было, но названия им дали не заимствованными словами. Вместо этого нашли подходящие старинные слова и дали им новую жизнь. К сожалению, сейчас такой подход почти не практикуется.

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А вы знали об этом?

Cреди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.

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