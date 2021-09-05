22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира

Наверняка посещение Японии входит в верхние строчки списка желаний очень многих людей. Это очаровательная страна, которая кажется нам невероятной, и эти интересные аспекты повседневной жизни японцев доказывают, что она не только чрезвычайно технологически продвинутая, но и глубоко волшебна и чудесна по своей сути.







1. Рисовые поля в Японии особенные. Японские фермеры сажают определённые сорта риса для создания удивительных произведений искусства.







2. Одно кафе в Японии принимает на работу парализованных людей для управления роботами-официантами, чтобы они по-прежнему имели возможность получать доход.







3. Дерево перемещают, чтобы освободить место для дороги







4. В городе Фукуока дорогу, пострадавшую в результате образования карстовой воронки, отремонтировали за 2 дня.







5. В городе Оцути, на холме с видом на океан, стоит телефонная будка, известная как "Телефон ветра". Телефонная связь в ней не подключена, но люди приходят "позвонить" своим близким людям, которых они потеряли во время землетрясения и цунами 2011 года.







6. В японских аэропортах работники багажного отделения сортируют багаж по цвету, чтобы пассажирам было легче найти свой чемодан.







7. Если вам понадобится помощь на японском вокзале, то сотрудник вокзала буквально выскочит и поможет вам.



8. Существует древний японский метод подрезки деревьев XIV века под названием "Даисуги" (Daisugi), который позволяет производить строевой лес без вырубки деревьев.







9. На этой железнодорожной остановке нет входа и выхода. Её поставили здесь для того, чтобы люди могли остановиться посреди своего пути и просто полюбоваться пейзажем.







10. Эти разбрызгиватели возле горнолыжного курорта предотвращают замерзание дороги. Из них течёт солёная вода.







11. В Японии некоторые рестораны действительно приватные. Вы сидите в закутке, где вас никто не видит, перед вами открывается дверца, оттуда появляются руки шеф-повара, не видящего вас, и обслуживают вас.







12. Рейс задержан из-за сильного ливня. Сотрудники японского аэропорта склонились перед пассажирами с извинениями.







13. Беспилотные автомобили для продажи в Японии







14. Плавучая солнечная электростанция на водохранилище плотины Ямакура







15. Аогасима — изолированная деревня в Токио, которая находится внутри кратера вулкана, внутри которого есть ещё один мини-вулкан.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2292754231219456885/

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