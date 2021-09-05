Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Спасибо!12 любопытных кор...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогая моя !А вот мой дедушка был поражен предательством русских , украинцев , белорусов !Однозначно в истории войн ...Передача Крыма Ук...
  • Malina
    глупость несусветная!!! мои бабушка и мама из Севастополя,так они рассказывали - как татары преданно служили немцам. ...Передача Крыма Ук...

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира

Наверняка посещение Японии входит в верхние строчки списка желаний очень многих людей. Это очаровательная страна, которая кажется нам невероятной, и эти интересные аспекты повседневной жизни японцев доказывают, что она не только чрезвычайно технологически продвинутая, но и глубоко волшебна и чудесна по своей сути.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


1. Рисовые поля в Японии особенные. Японские фермеры сажают определённые сорта риса для создания удивительных произведений искусства.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


2. Одно кафе в Японии принимает на работу парализованных людей для управления роботами-официантами, чтобы они по-прежнему имели возможность получать доход.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира

 


3. Дерево перемещают, чтобы освободить место для дороги

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


4. В городе Фукуока дорогу, пострадавшую в результате образования карстовой воронки, отремонтировали за 2 дня.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


5. В городе Оцути, на холме с видом на океан, стоит телефонная будка, известная как "Телефон ветра". Телефонная связь в ней не подключена, но люди приходят "позвонить" своим близким людям, которых они потеряли во время землетрясения и цунами 2011 года.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


6. В японских аэропортах работники багажного отделения сортируют багаж по цвету, чтобы пассажирам было легче найти свой чемодан.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


7. Если вам понадобится помощь на японском вокзале, то сотрудник вокзала буквально выскочит и поможет вам.



22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


8. Существует древний японский метод подрезки деревьев XIV века под названием "Даисуги" (Daisugi), который позволяет производить строевой лес без вырубки деревьев.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


9. На этой железнодорожной остановке нет входа и выхода. Её поставили здесь для того, чтобы люди могли остановиться посреди своего пути и просто полюбоваться пейзажем.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


10. Эти разбрызгиватели возле горнолыжного курорта предотвращают замерзание дороги. Из них течёт солёная вода.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


11. В Японии некоторые рестораны действительно приватные. Вы сидите в закутке, где вас никто не видит, перед вами открывается дверца, оттуда появляются руки шеф-повара, не видящего вас, и обслуживают вас.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


12. Рейс задержан из-за сильного ливня. Сотрудники японского аэропорта склонились перед пассажирами с извинениями.

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


13. Беспилотные автомобили для продажи в Японии

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


14. Плавучая солнечная электростанция на водохранилище плотины Ямакура

22 прикольных и интересных факта, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну мира


15. Аогасима — изолированная деревня в Токио, которая находится внутри кратера вулкана, внутри которого есть ещё один мини-вулкан.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2292754231219456885/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Дантес-шпион: о чем убийца Пушкина предупреждал царя https://otari.mirtesen.ru/blog/43878152749

Какие страницы удалили из Большой советской энциклопедии после смерти Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43075460394/)

Беломорканал : одно из чудовищных и кровавых злодеяний палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43019028162/)

Обсудить

Картина дня

наверх