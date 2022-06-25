Тульский гусь: как русские вывели самую сильную боевую птицу

Про петушиные и собачьи бои слышали многие, а вот о том, что на Руси издревле существовала традиция проведения гусиных боев, знают далеко не все. Между тем, эта старинная забава была настолько популярна, что тульские птицеводы даже вывели особую бойцовую породу гусей, отличающихся недюжинной силой и воинственностью.

Народная потеха

Традиционными центрами разведения бойцовых гусей в нашей стране издавна были поселок Дубна Тульской области, г. Павлово Нижегородской области и древний Суздаль. Хотя птиц для этой народной потехи выращивали жители многих других городов и весей.

Поединки пернатых всегда вызывали большой интерес у публики. Особенно большие толпы зевак собирались на ярмарках, где обычно располагались целые развлекательные зоны. Там проходили выступления самодеятельных артистов, музыкантов и петрушечников, организовывались петушиные и гусиные бои. Для многих птицеводов эти зрелищные поединки были неплохим источником дополнительного заработка.

В XXI в. отдельные регионы России, в которых существовала традиция проведения гусиных боев, попытались возродить народную потеху, в основном, ради привлечения туристов. Об этом редактор журнала «Владимирский земледелец» Ольга Загоденко рассказала в статье «Гусиные бои в Суздале» (No 1 за 2012 г. ). Автор отметила, что разведение боевых гусей – это хлопотное и непросто дело, которым увлекаются не только птицеводы-энтузиасты, но и ученые. Например, сотрудники Владимирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ВНИИСХ) уже несколько десятилетий проводят кропотливую работу по сохранению и улучшению генофонда бойцовой птицы.

Известно, что гусиные поединки весьма нравились самому Петру I, ими увлекались многие представители русской знати и богатые купцы.

Бой за любушку

Зоозащитники часто упрекают любителей старинной народной забавы в жестоком обращении с пернатыми. Хотя многие птицеводы считают эти обвинения беспочвенными. Такой вывод можно сделать из статьи журналиста Елены Шулеповой «В Тульской области гусиные бои прошли под девизом "За любушку"», которая вышла в «Российской газете» 27 февраля 2012 г. Автор отметила, что гусиный бой – это зрелище захватывающее и красивое, а вовсе не жестокая бойня.

Каждый поединок проходит «за любушку». То есть, за гусыню, которой противники стремятся доказать свою силу и бойцовскую удаль. Поэтому схватки чаще всего организуют в феврале, когда у птиц начинается пора любви. Подзадоренные молодой гусыней соперники вступают в бой, который внимательно контролируют судьи, начисляющие очки за каждый щипок.

«Бить друг друга птицы могут только крыльями, клевать противника позволительно только в шею и крылья. Если гусь схватит противника за голову или за ноги, то его за это дисквалифицируют», – написала Е. Шулепова.

Борьба бойцовых гусей, как правило, до крови не доходит. Этого не допускают судьи. Победитель обычно хватает своего соперника за крыло и прижимает его к земле. Чувствуя превосходящую силу, проигравший признает поражение и обращается в бегство. Такое фиаско никаких тяжелых последствий для него не несет, расстроенный гусь просто возвращается в птичник. А в прежние времена, говорят, хозяин мог отправить проигравшего в суп или на жаркое. Сейчас же каждый бойцовый гусь – это слишком большая ценность для энтузиастов-селекционеров.

Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны почти все поголовье домашней птицы, несмотря на породу, было съедено. А возрождение утраченного генофонда – дело непростое, оно потребовало от птицеводов и ученых не один десяток лет.

Тульская порода

Столетие за столетием энтузиасты отбирали наиболее сильных и воинственных особей, получая потомство от гусей, ставших победителями во многих поединках. Так, методом народной селекции, туляки вывели особую бойцовую породу. Ее описание содержится в совместной книге доктора сельскохозяйственных наук Павла Салеева и кандидата сельскохозяйственных наук Екатерины Ионовой «Разведение и откорм гусей» (М., 1982 г.).

«По форме клюва различают три группы тульских гусей: прямоносые, крутоносые и ложеносые. У тульских гусей голова округлая, широколобая; глаза черные или голубовато-серого цвета; клюв короткий, массивный; шея короткая, толстая; спина широкая; грудь широкая и глубокая; ноги крепкие, широко расставлены», – рассказали П. Ф. Салеев и Е. И. Ионова.

Разумеется, бойцовые гуси заметно крупнее обычных, домашних. Они быстрее набирают массу. Средние представители тульской породы во взрослом возрасте достигают 8-9 кг, хотя отдельные экземпляры, по словам любителей, могут весить до 11 кг. Среди них особенно ценятся горбоносые. Гусыни данной породы тоже крупные, как правило, масса их тела составляет около 7 кг. Окрас оперения у них варьируется между серым, белесым и глинистым.

Этих птиц разводят, в основном, в Тульской, Калужской, Брянской и соседних с ними областях. Но благодаря их выносливости и неприхотливости порода приобрела популярность среди птицеводов северных регионов России, отличающихся своим суровым климатом.

Самый крупный гусь

Разведением тульских гусей занимаются и сотрудники Верхневолжского федерального аграрного научного центра, расположенного во Владимирской области. Результаты их работы описаны в статье кандидата сельскохозяйственных наук Ирины Жарковой «Генофондное стадо пород гусей», которая вышла в журнале «Эффективное животноводство» (No 8 за 2020 г.). Автор рассказала, что ученые-селекционеры оценивали молодняк 20 различных пород, как отечественных, так и иностранных, при достижении ими 52-недельного возраста.

«Наибольшая живая масса получена у тяжелых тульских бойцовых гусей – 6,6 кг у самок и 7,6 кг у самцов, а наименьшая у легких кубанских – 4,4 кг у самок и 5,2 кг у самцов», – отметила И. П. Жаркова.

Итак, тульский гусь, как и предполагалось, оказался самым крупным среди своих ровесников. К тому же, многие специалисты обращают внимание, что представители этой породы отличаются повышенной воинственностью, из-за чего в феврале-марте гусаков приходится содержать отдельно, дабы избежать ненужных стычек.

Еще одна особенность данной породы – сравнительно низкая яйценоскость. Это неудивительно, ведь тульские птицеводы при народной селекции оценивали, прежде всего, качества самцов, а не самок.

Возродили и запретили

Традиция проведения гусиных боев в России угасла неслучайно. Еще во второй половине XIX в. Общество покровительства животным объявило собачьи, петушиные и гусиные бои безнравственным и жестоким развлечением. Усилиями первых российских гуманистов-зоозащитников стравливание зверей и птиц ради забавы получило общественное порицание.

После Октябрьской революции 1917 г. и последовавшей Гражданской войны жителям Центральной России стало не до разведения бойцовых гусей. Затем грянула коллективизация. А окончательно уничтожила древнюю традицию Великая Отечественная война.

В начале XXI в. птицеводы-энтузиасты и представители региональной власти попытались возродить народную забаву. Гусиные бои проводились в тульской Дубне, нижегородском городе Павлово и в Суздале. Об этом писали местные и федеральные СМИ. Хозяева гусей-победителей получали солидные призы, а сами зрелищные мероприятия привлекали тысячи туристов из России и зарубежья.

Но с декабря 2018 г. подобные забавы в нашей стране не проводятся. По крайней мере, на официальном уровне. Пункт 2 статьи 11 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 498-ФЗ от 27 декабря 2018 г. среди всего прочего запретил «натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных».

А если где-то и проходят гусиные бои, то исключительно в частном порядке, фактически подпольно.

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