Кодекс чести русского офицера: основные принципы

В царской России честь была основополагающим понятием. Были и рекомендации о том, как жить с ней в согласии. Актуальны они и сегодня.



Фото: Русская Семерка

Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.

Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.

Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.

Меньше откровенничай — пожалеешь.

Помни: язык мой — враг мой!

Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.

Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.

Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.

Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от скандала.

Если о ком–нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь.

Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе.

Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.

В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.

Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает быть тайной.

Будь всегда начеку и не распускайся.

Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.

Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.

Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.

Авторитет приобретается знанием дела и службы.

Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а не боялись.

Где страх — там нет любви, а есть затаенное недоброжелательство или ненависть.

Нет ничего хуже нерешительности.

Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.

Упущенный момент не вернешь.

Лучшая часть храбрости — осторожность.

Самые сильные заблуждения — это те, которые не имеют сомнения.

Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.

Правильно мыслить более ценно, чем много знать.

Источник :https://news.rambler.ru/other/37116704-kodeks-chesti-russkog...

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