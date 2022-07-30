Пророк Малахия: история, молитва и интересные факты

Пророческая деятельность разворачивается в Израиле и Иудее с VIII по IV век до нашей эры, хотя есть некоторые пророки, которые жили раньше, например, Самуил и Моисей. В состав Ветхого Завета вошло всего 12 трудов малых пророков, а также четыре творения великих пророков, хотя их было больше.

Краткая справка

К 12-ти малым пророкам относились Амос, Иона, Авдей, Захария, Малахия и другие. Сегодня вы узнаете, кто такой пророк Малахия, и почему его назвали "печатью пророков".

Пророк Малахия относится к 12-ти малым библейским пророкам. Если верить Священному Писанию, то в нем говорится, что Малахия родом из колена Завулона. Ушел из жизни в молодом возрасте. Пророческая деятельность его была в то время, когда храм Иерусалима отстроили вновь после захвата. Это примерно 400-й год до нашей эры. Святой Пророк Малахия сурово порицал людей за недостаточное усердие в жертвах. Священников обличал за то, что те уклонялись от веры, угрожал им Божьим Судом за богохульство и разные пороки, а также четко предсказывал пришествие Спасителя, явление Иоанна Предтечи и скорый Суд Божий. Память о пророке в православной церкви проходит 3 января по старому стилю, или 16 января по григорианскому календарю.

Житие святого

Пророк Малахия жил благочестиво. Приводил народ в восхищение и удивление тем, что жизнь его была чистой, подобна ангелу Бога. Имя его с древнееврейского языка обозначает «ангел Господен». Так как Малахия был призван пророчески служить, то стал он ревностным поборником веры, благочестия и закона. Когда иудеи вернулись из плена, то у них было много нравственных и религиозных проблем, которых становилось еще больше из-за беспечности священников. Глядя на эту картину, пророк Малахия был возмущен и огорчён, после чего ему пришлось грозно выступать и обличать народ.