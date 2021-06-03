Невероятные факты, которые больше похожи на ложь, чем на правду

Прочитав эти факты, вы начнете сомневаться - а не обманывают ли вас? Чувство, когда правда граничит с фантастикой, - незабываемо!Факты, как известно, вещь упрямая. Особенно это понимаешь, когда читаешь что-то такое, что совершенно не укладывается в голове, но, тем не менее, действительно существует. В этой подборке собраны именно такие интересные факты, которые больше похожи на ложь, но являются правдой.

Великие пирамиды двигаются.

Из-за движения земной коры древнеегипетские пирамиды переместились на 4 км к югу от того места, где они были построены около 5000 лет назад.

Байкал — самое древнее озеро в мире.

Наш Байкал - рекордсмен по многим параметрам, но вот возрастом он, пожалуй, выделяется сильнее всего. Всё дело в том, что обычно озёра «живут» около 15 тысяч лет. Байкалу на сегодняшний день уже 25 миллионов лет.

Резинки для денег обходятся в $2500.

Характер доходов наркобарона Пабло Эскобара заставлял его иметь дело с огромным количеством наличных денег. Их было настолько много, что Эскобару приходилось ежемесячно тратить 2500 долларов только на резинки для перевязывания денег.

Япония до сих пор является империей.

Япония – последняя страна в мире, формально сохранившая титул Империи. Японская императорская династия никогда не прерывалась. Правящий сегодня император Акихито прямой потомок первого императора Дзимму, основавшего Японию в 711 году до нашей эры. В этом году Японии исполнилось 2671 год.

Существуют подводные водопады.

В некоторых местах стыкуются участки океана разной температуры. Так как холодная вода тяжелее теплой, она падает вниз. Водопад в Датском проливе, находящийся между Гренландией и Исландией, является самым крупным подводным водопадом в мире.

Сатурн мог бы плавать в воде.

Суммарная плотность этой планеты на самом деле достаточно низкая для того, чтобы она могла плавать в воде.

На вершине Эвереста есть морские ископаемые.

Дело в том, что эта гора сформировалась 30 миллионов лет назад на дне древнего океана. Сегодня там можно найти множество морских ископаемых, например, таких, как трилобиты.

Тигры тоже бывают умственно отсталыми.

Это Кенни. С ним никто не хотел дружить, потому что он умственно отсталый тигр. У него деформированы нос и клыки, из-за чего Кенни трудно дышать и у него не до конца закрывается пасть. А ещё, из-за неправильного строения костей, он хромал. С момента своего рождения в 1999 году Кенни жил в зоопарке города Бентонвилль в Арканзасе.

Самый умный человек в мире поступил в университет в 4 года.

Ким Ун Ён родился в Корее в 1962 году. К двум годам он уже говорил на 5 языках, в три года постиг концепт алгебры и имел понятие дифференциального исчисления. В возрасте от 4 до 6 лет Ким был студентом в университете Hanyang, в возрасте 7 лет он получил приглашение на работу в NASA.

Рост человека меняется в течение дня.

Это связано с тем, что во время дневной активности хрящи между нашими позвонками сжимаются и рост немного уменьшается. А ночью, во время сна, тело восстанавливается и вытягивается.

Железо может стать газом.

Насколько бы удивительно это ни звучало, но железо тоже может переходить в газообразное состояние. Для этого его нужно нагреть аж до 50 000 градусов по Цельсию.

Золото можно получить из обычной морской воды.

В тонне самой обычной морской воды из любого океана содержится около 7 мг золота. Ну а всего в мировом океане прямо сейчас плавает больше 10 миллиардов тонн золота.

ФБР без оружия.

Это звучит странно, но право носить оружие агенты Федерального Бюро Расследований получили лишь спустя 26 лет после его основания.

Гиппопотамы - самые опасные животные Африки.

Самцы гиппопотамов очень агрессивны, они часто преследуют своих жертв даже на суше и могут развивать скорость до 48 км/ч. Ежегодно гиппопотамы убивают в Африке больше людей, чем львы и крокодилы вместе взятые.

Отпечатки пальцев коал идентичны человеческим.

Не смотря на то, что строение кисти и пальцев у коал совершенно другое, нежели у нас, их отпечатки пальцев практически невозможно отличить от человеческих - даже под микроскопом.

Саудовская Аравия импортирует песок из Австралии.

Казалось бы, зачем государству, которое расположено в пустыне, покупать песок и везти его с другого конца света? Всё дело в том, что песок, которым покрыта Саудовская Аравия, ужасно низкого качества и попросту не годится для строительных работ.

Существует патологическая боязнь богатства.

Оказывается, среди многочисленных фобий есть и такая. Она называется плутофобия. А ещё есть аурофобия — боязнь золота.

Источник : https://www.liveinternet.ru/users/komrik/post445223167/

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