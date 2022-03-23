Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

Уважаемые друзья!В новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Владимир Владимирович Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки!

Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует). Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы.

Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина, в числе которых , например, некоторые , похоже, выжившие из ума актеры кино, музыканты, журналисты и даже известный когда-то шахматист Каспаров, не выражавший никакого протеста против коммунистической диктатуры и произвола , а теперь почему-то его русофобия прямо зашкаливает.

Увы, многие советские диссиденты, яростно боровшиеся с советской властью, с энтузиазмом кинулись подыгрывать прозападным врагам России, ставя свои амбиции выше интересов государства! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Разве можно сравнивать президентскую деятельность Путина с деятельностью предыдущих руководителей страны? И разве он выгодно не отличается от палача и садиста Сталина,устроившему геноцид своему народу, необразованного колхозника Хрущева,слабовольного орденоносца Брежнева ,предателя и губошлепа Горбачева и ,наконец-то ,от алкоголика Ельцина, позорящего страну на весь мир?

Приоритетным направлением сегодняшней политики Путина является улучшение благосостояния россиян и предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара !

Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина , предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти шаги Путина, считая это аннексией Крыма .

Конечно, их можно «понять», поскольку им и их заокеанским покровителям не удалось разместить военно-морские базы НАТО в этой части акватории Черного моря. На этом примере руководствам некоторых стран следовало бы сделать соответствующие выводы и усвоить , что непозволительно и небезопасно пытаться обеспечить собственную безопасность за счёт ослабления безопасности соседней страны , тем более , если эта страна — Великая держава !

К сожалению, этого никак не могут понять многие украинские майданутые бандеровцы, которых сегодня безжалостно и варварски использует Запад для противостояния с Матушкой-Россией! Увы, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!

Именно поэтому Путин был просто вынужден сегодня вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации.Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии, когда НАТО не смогло защитить свою ,по сути , рабскую колонию в Грузии и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своей территории!

К сожалению , многие украинцы , как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии,как ни странно, верят в то, что якобы западные «борцы за демократию» ночами не спят, думая чем помочь нам?К сожалению, они все еще верят в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро?

Дорогие мои!Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять,что США и некоторые европейские страны поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?И поверьте, что эти неоколонисты готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца!Ведь именно поэтому Путин для безопасности России был вынужден вести войска на территорию Украины!

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России не было другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезло бы с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории! Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!

То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!

Именно поэтому после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Австрии или Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки-России. В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !

Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный !

В этом отношении заслуживает внимания история японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

Однозначно приоритетным направлением сегодняшней российской политики является предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара!В этом отношении насколько цинично, особенно после пролитой россиянами и украинцами крови, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России!

Дорогой ты мой госсекретарь! Неужели для официального заверения о невозможности вступления Украины в НАТО надо было разжигать кровопролитную войну на Украине ? Хватит наконец-то бессовестно обманывать,разводя как лохов, многих неадекватных украинцев, как и моих таких же неадекватных соотечественников из Грузии, возможностью их вступления в Нато!

Вместе с тем нынешний президент США своими неадекватными высказываниями наносит ущерб имиджу своей страны, когда, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником" , "убийцей" и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых, очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением американских холопов на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество!

Кроме того, хотелось бы посоветовать господину президенту, чтобы он лучше больше внимания уделял своему коррумпированному сыну ,преступлениями которого уже давно занимаются российские силовики.Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и делился взятками с отцом. Президент же США заваливает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин!

Одновременно с этим меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти «сердобольные миролюбивые патриоты» молчали, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, в своё время признав независимость Республики Косово. Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году. США и союзники наносили авиаудар за авиаударом, прикрываясь обвинением официального Белграда в «чистках» албанцев в Косово. Теперь на страницах учебников красуются записи о двух тысячах убитых мирных жителей, но за преступления в Югославии никто до сих пор не ответил. Зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине, и не в положительном ключе.

Кроме того, хотелось спросить их : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели Вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики?!".

А может вим напомнить, что США самая агрессивная и милитаризованная страна в мире?! За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет, поэтому , дорогие россияне, берегите его и лелейте, чтобы он долго руководил страной. Не скрою, что ,говоря это , я , как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России , но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Именно Путин во время своего правления не раз спасал мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии. Уважаемые россияне !Я знаю, как вам теперь трудно, но экономика и все остальное на сегодняшний день — это все второстепенное, по сравнению с миром на Земле и , если будет мир, все остальное поправимо. Единственный же человек на планете, который сегодня , на мой взгляд, может спасти мир и наших детей и внуков от приближающейся катастрофы — это , несомненно, Владимир Владимирович Путин !

Уважаемые друзья ! Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время , отложить в сторону все наши противоречия и сплотиться , чтобы на нашей планете воцарился мир , а не бесконечная война! Призываю всех выступить против надвигающейся катастрофы, в которой не будет ни победителей , ни побежденных. Именно от нас сегодня зависит — станет ли Россия вновь великой , какой ей надлежит быть, и воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете. Господи ! Спаси, сохрани и защити Матушку-Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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