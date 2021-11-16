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Среди зверушек притаилась панда

У вас когда-нибудь случалось так, что вы не могли что-нибудь найти, а оно оказывалось на самом видном месте? Скорее всего, вам знакома эта ситуация, ведь чаще всего потерянные вещи и впрямь оказываются где-то перед носом. Для того чтобы справляться с такими задачами, нужно тренировать свое внимание, тогда вам будет проще акцентировать его на том, что вы действительно пытаетесь найти в своей комнате или где-нибудь еще. Мы предлагаем вам интересную головоломку!

Постарайтесь расслабиться, не паниковать и сосредоточиться на том, что вы ищите. На этом рисунке вам необходимо отыскать пандочку! Она прячется среди щенков, кошечек и птичек. На картинке подобраны приглушенные оттенки, которые играют с вами в злую шутку, ведь фактически собирают изображение в одно целое, не позволяя разглядеть детали. И все же пандочка где-то есть! Она смотрит прямо на вас, а вы? Не листайте ниже, пока не справитесь с заданием. Удачи!

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В любом случае вы найдете панду, вот только важно узнать то, сколько времени вам понадобилось на этот поиск. Главная задача — не просто найти ее, а сделать это быстро! Засекайте время и узнавайте свой результат.

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Надеемся, что у вас все получилось легко и быстро!


  

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