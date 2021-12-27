Взрыв в селе Крестище: зачем Брежнев приказал использовать ядерную «бомбу» в СССР

9 июля 1972 года в трех километрах от села Крестище Харьковской области был произведен первый промышленный ядерный взрыв с выделением энергии почти в 4 килотонны. Операция проходила в секретности, а документ на ее проведение подписали лично Брежнев и Косыгин.

Причина взрыва

В 60-70-х годах ХХ века на территории Харьковской и Полтавской области Украинской ССР проходили геологические разведки, цель которых – поиск новых залежей природного газа. Месторождение объемом в 300 миллиардов кубометров было обнаружено в окрестностях села Крестище. В 1971 году началась активная разработка пятого по величине газового месторождения Европы.

Инженеры установили 17 буровых вышек, однако продолжению работ помешала чрезвычайная ситуация. 17 июля при бурении на одной из вышек произошел выброс газового конденсата с давлением в 400 атмосфер. Двое рабочих погибли, а чтобы не произошло взрыва, газовый поток высотой в 200 метров подожгли.



Жители окрестных сел Крестище и Первомайского вспоминали, что жить рядом с огромным огненным факелом было сложно. Стоял постоянный сильный гул, земля вокруг вышек оказалась выжженной, погибло много птиц и зверей, огонь выделял столько света, что был эффект «белых ночей». Целый год инженеры пытались исправить ситуацию, но ни заливка скважины бетоном, ни засыпание плитами не срабатывало.

Тогда власти пошли на рискованный шаг, и решила провести подземный ядерный взрыв, после которого газовая струя окажется зажата слоями породы. Подобная операция уже проводилась в Узбекистане, но то малонаселенная Азия, а осуществление такого плана в Европе рискованная затея. Однако другого выхода не было – столб огня, бивший из-под земли уже почти год, необходимо потушить.

Операция «Факел»

После одобрения высшего утководства страны ученые приступили к выполнению операции, которую назвали «Факел». Территория вокруг месторождения поделили на три зоны, а их охрану доверили войскам КГБ и отрядам МВД, привезенным из Москвы. Пространство внутреннего 400-метрового кольца засыпали слоем песка, а на границе зон специально оставили подопытный домашний скот и ульи с пчелами.

К работам старались не привлекать местных специалистов, а все участники операции подписали документ о неразглашении сроком на 15 лет. Рядом с огненным столбом пробурили скважину глубиной 2400 метров. На ее дно опустили ядерное устройство. Жители села Первомайское были эвакуированы. Обителей села Крестищ вывели из домов на открытое пространство. Предварительно местных попросили снять стекла, люстры, зеркала, посуду и прочую тару.



9 июля 1972 года в 10.00 часов утра произошел подземный ядерный взрыв. Через 20 секунд из скважины ударил километровый газовый столб с каменной породой, а через минуту появился характерный ядерный гриб. Местные почувствовали только толчки земли и запомнили, что перед самим ударом сильно мычали коровы и лаяли собаки. В то время селяне даже не подозревали, что рядом с их домами произошел ядерный взрыв.

Последствия ядерного взрыва под Крестищами

Все подопытные животные погибли. Местные вспоминали, что со всех домов снесло дымари, у многих построек треснули стены, а вода в колодцах стала белой как молоко. Желаемого результата власти не достигли. Через 20 секунд после взрыва газовый фонтан снова появился. Полностью перекрыть газовый кратер удалось только к лету 1973 года, для чего был выкопан карьер шириной в 400 метров и глубиной в 20 метров.

Первый урожай после взрыва был очень слабым, а куры перестали нести яйца, впоследствии у многих селян развились онкологические заболевания. Уровень радиации в воздухе, воде и грунте после подземного удара не проверялся и то, как радиация влияет на здоровье людей, в те времена не выяснялось. Компенсации за материальный ущерб и льгот жители сел Крестище и Первомайское также не получили. Русская Семерка

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