8 признаков мужчины, который всегда будет любить свою женщину

Нередко мужчины получают нелестную характеристику, что отчасти объясняется стереотипами и завышенными ожиданиями женщин. Идеальный мужчина считается выдуманным персонажем, героем кино и романов. Но все-таки это не так, и существуют определенные условия, в которых каждый конкретно взятый мужчина становится идеальным для женщины. Это происходит, когда он находит ту, которую не хочет терять.

1. Он верен вашим отношения

Легко быть вместе, когда все хорошо, но когда судьба "прикручивает гайки", тогда-то все и проверяется на прочность: вещи, люди, отношения, любовь. Настоящий мужчина не сдастся без боя, не вынесет сора из избы. Он ценит ваши отношения, а значит, не даст встать между вами ничему чужому

2. Он не прячется от проблем

Настоящий мужчина не будет занимать позицию страуса, когда станет туго. Если что-то и будет его раздражать или вызывать недовольство, то он внимательно и с уважением к этому отнесется. К проблемам он относится примерно так: если они есть, то их нужно решить. И он умеет отделять возникающие прения от самих отношений, что очень важно.

3. Внимание к мелочам

Когда он был холостяком, то он не заботился о том, что не вынесен мусор, не вымыта посуда и что в холодильнике шаром покати.

4. Он умный и мудрый

Но он знает, что это для вас важно и теперь старается оторваться от своих привычных дел и удостовериться, что все в порядке. Он не станет смотреть без вас кино, которые вы тоже любите, и разрешает вам ставить музыку в машине. Мелочи, да, но из этих мелочей состоит жизнь.

Вот почему стоит оценивать мужчину по его уму. И дело не в IQ, а именно в мудрости житейской. Во-первых, он смотрит на вещи объективно, а во-вторых, может в любой ситуации дать исчерпывающие советы. Если вы нуждаетесь в помощи, то он старается прочувствовать то, что вас беспокоит. И вы уверены, что не менее мудрые советы он даст вашим будущим детям!

5. Он хочет, чтобы вы любили себя такой, какая вы есть

Он думает что вы красивая (за это и любит), но он не просто так считает, но и старается маленькими поступками продемонстрировать вам это. Когда вам кажется, что прическа не в порядке, он всегда сделает своевременный комплимент. Каждый день он находит способ вас ободрить, поддержать, напомнить о своей любви.

6. Ваши проблемы - его проблемы

Если вас что-то беспокоит, то же самое беспокоит и его. Он решает ваши проблемы как свои собственные. Если помощь понадобится посреди ночи, то он поможет и не станет ворчать, что это вообще-то не его дело.

7. Он воспринимает ваши огрехи с улыбкой

Но не с той едкой и саркастической, а с философской: все совершают ошибки, и вы не исключение. Если вы по ошибке сказали что-то, что его задело, он поймет, что вы совсем не то хотели сказать. Он не будет носить камень за пазухой и тыкать им при каждом удобном и неудобном случае, если вы подвели его в какой-то момент (например, сорвали ужин в ресторане, оставшись на работе допоздна).

8. А вот к своим собственным относится серьезно

С другой стороны, он переживает и сильно, когда по какой-либо причине разочаровывает вас или не оправдывает ваших надежд. И старается как можно скорее исправить ошибки. Он не переведет серьезные вещи в шутку, особенно если знает, что вас это ранит.

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