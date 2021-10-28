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8 признаков мужчины, который всегда будет любить свою женщину

Нередко мужчины получают нелестную характеристику, что отчасти объясняется стереотипами и завышенными ожиданиями женщин. Идеальный мужчина считается выдуманным персонажем, героем кино и романов. Но все-таки это не так, и существуют определенные условия, в которых каждый конкретно взятый мужчина становится идеальным для женщины. Это происходит, когда он находит ту, которую не хочет терять.

8 признаков мужчины, который всегда будет любить свою женщину

1. Он верен вашим отношения

Легко быть вместе, когда все хорошо, но когда судьба "прикручивает гайки", тогда-то все и проверяется на прочность: вещи, люди, отношения, любовь. Настоящий мужчина не сдастся без боя, не вынесет сора из избы. Он ценит ваши отношения, а значит, не даст встать между вами ничему чужому

2. Он не прячется от проблем

Настоящий мужчина не будет занимать позицию страуса, когда станет туго. Если что-то и будет его раздражать или вызывать недовольство, то он внимательно и с уважением к этому отнесется. К проблемам он относится примерно так: если они есть, то их нужно решить. И он умеет отделять возникающие прения от самих отношений, что очень важно.

3. Внимание к мелочам

Когда он был холостяком, то он не заботился о том, что не вынесен мусор, не вымыта посуда и что в холодильнике шаром покати.

Но он знает, что это для вас важно и теперь старается оторваться от своих привычных дел и удостовериться, что все в порядке. Он не станет смотреть без вас кино, которые вы тоже любите, и разрешает вам ставить музыку в машине. Мелочи, да, но из этих мелочей состоит жизнь.

4. Он умный и мудрый

Вот почему стоит оценивать мужчину по его уму. И дело не в IQ, а именно в мудрости житейской. Во-первых, он смотрит на вещи объективно, а во-вторых, может в любой ситуации дать исчерпывающие советы. Если вы нуждаетесь в помощи, то он старается прочувствовать то, что вас беспокоит. И вы уверены, что не менее мудрые советы он даст вашим будущим детям!

5. Он хочет, чтобы вы любили себя такой, какая вы есть

Он думает что вы красивая (за это и любит), но он не просто так считает, но и старается маленькими поступками продемонстрировать вам это. Когда вам кажется, что прическа не в порядке, он всегда сделает своевременный комплимент. Каждый день он находит способ вас ободрить, поддержать, напомнить о своей любви.

8 признаков мужчины, который всегда будет любить свою женщину

6. Ваши проблемы - его проблемы

Если вас что-то беспокоит, то же самое беспокоит и его. Он решает ваши проблемы как свои собственные. Если помощь понадобится посреди ночи, то он поможет и не станет ворчать, что это вообще-то не его дело.

7. Он воспринимает ваши огрехи с улыбкой

Но не с той едкой и саркастической, а с философской: все совершают ошибки, и вы не исключение. Если вы по ошибке сказали что-то, что его задело, он поймет, что вы совсем не то хотели сказать. Он не будет носить камень за пазухой и тыкать им при каждом удобном и неудобном случае, если вы подвели его в какой-то момент (например, сорвали ужин в ресторане, оставшись на работе допоздна).

8 признаков мужчины, который всегда будет любить свою женщину

8. А вот к своим собственным относится серьезно

С другой стороны, он переживает и сильно, когда по какой-либо причине разочаровывает вас или не оправдывает ваших надежд. И старается как можно скорее исправить ошибки. Он не переведет серьезные вещи в шутку, особенно если знает, что вас это ранит.

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