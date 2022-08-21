10 вещей, которые не стоит требовать от мужчин

В отношениях оба партнера часто начинают что-то требовать друг от друга. Многие считают, что мужчина или женщина «должны» что-либо друг другу или обязаны вести себя определенным образом. Но такие требования далеко не всегда оправданы и часто основаны лишь на навязанных стереотипах. Некоторые женщины даже не задумываются, насколько нелепо могут звучать их требования.

Вот 10 вещей, которых никогда нельзя требовать от мужчин.

1. Содержать женщину

Это одно из самых главных требований, которые дамы часто предъявляют к мужчинам. Возможно, это уместно, если у вас уже есть семья и вы заняты дома воспитанием маленьких детей. Но почему мужчина должен содержать взрослую самостоятельную женщину с самого начала отношений? От него требуют дорогие подарки, одежду, поездки на отдых… Конечно, если мужчине нравится, то он вполне может это делать. Но он не должен содержать всех, с кем встречается. Он должен содержать только свою семью и детей.

2. Разорвать отношения с друзьями

Не стоит заставлять мужчину разрывать отношения с друзьями, особенно давними. Даже если они вам не нравятся, даже если он проводит с ними слишком много времени и даже если в их компании есть женщины. Старые друзья через много лет воспринимаются почти как родственники, поэтому разрыв с ними будет болезненный и принесет мужчине немало неприятных эмоций.

3. Отдаляться от его родных

Если мужчина к этому не готов, то ему будет проще отказаться от новой любви, чем от старых друзей.

Запомните, семья – это та тема, где нельзя что-либо требовать. Семья всегда будет его жизни. Вы можете избегать его родных, вы можете с ними не ладить, но требовать от мужчины не общаться с кем-либо из них вы не в праве.

4. Разделять ваши интересы

Конечно, очень приятно, когда между вами много общего. Но это не значит, что надо заставлять мужчину заниматься вашими любимыми делами, например, взять уроки танцев или посмотреть очередной сериал. Он также не может заставлять вас ходить с ним на рыбалку или за грибами. Ведь удовольствия от такого будет мало. Вы должны уважать интересы друг друга, но вовсе необязательно разделять их.

5. Отказаться от своих интересов

Никому не нравится, когда их заставляют отказаться от личных или профессиональных интересов. И вам бы тоже это наверняка не понравилось, если бы он требовал от вас сменить работу, продать любимую вещь или перестать ходить по салонам красоты. Поэтому не требуйте и вы от него отказа от чего-либо, что ему нравится и важно для него, иначе нарветесь на агрессию и негодование. Ничего хорошего для отношений из этого не выйдет.

6. Решать ваши проблемы

Многие женщины считают, что настоящие мужчины должны решать за них все малейшие проблемы, даже если они могут и сами их решить. Конечно, поддержка между любимыми людьми обязательно должна быть, и помогать друг другу нужно. Но некоторые женщины злоупотребляют такой поддержкой и требуют от своих мужчин решать за них буквально все проблемы, превращаясь в беспомощного ребенка. Каким-то мужчинам это даже нравится, а вот другие через некоторое время от этого сбегают.

7. Игнорировать других женщин

Женщинам надо понять и запомнить, что мужчина просто не может игнорировать других женщин. Это ненормальное и нездоровое поведение. Конечно, если он слишком часто флиртует с другими, то вы можете сделать ему замечание. Но перестать смотреть на красивых женщин и полностью перестать общаться с другими он не сможет никогда. И это вовсе не значит, что он готов вам изменить. Ведь всем нам нравится смотреть на что-то красивое, в этом нет никакого преступления.

8. Просить прощения первым

Некоторые дамы считают, что во всех ссорах первым шаг к примирению должен делать мужчина. На самом деле первым мириться должен тот, кто чувствует, что готов к этому. Если вы хотите сохранить отношения, делайте что-то для этого тоже. Мужчина на обязан бежать к вам и просить прощения с цветами после каждой ссоры, особенно если вы тоже в ней виноваты.

9. Стать другим

Самое большое заблуждение некоторых женщин в том, что они надеются переделать своих мужчин. Это случается очень редко. Человек может меняться по своей инициативе, он может набираться опыта и на его основе в чем-то изменить свой взгляд на мир, но переделать человека насильно практически невозможно. Не тратьте зря время и нервы. Лучше поищите того, кто нравится вам таким, какой он есть.

10. Должен, потому что мужчина!

Совершенно неуместно требовать что-то от мужчины только потому, что он мужчина. Многие женщины заботливо выращивают в голове стереотип «того самого настоящего мужчины», а когда любимый вдруг в чем-то ему не соответствует, начинают требовать от него каких-то поступков. Никто не должен вести себя так, как хочется вам. Никто не обязан отвечать вашим ожиданиям. Если вам что-то в вашем избраннике не нравится, значит вы ошиблись в выборе, ищите своего «идеального мужчину», а не заставляйте меняться нынешнего.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547175224462805825/

А вы знали об этом?

Рождение ребенка в Индии — всегда сюрприз. Несмотря на то что за время беременности УЗИ плода делают четыре раза,но пол младенца родителям не сообщают — запрещено законо,.поскольку от девочек в индийских семьях многие предпочитали избавляться. Любопытно также , что профессия чистильщика ушей является одной из древнейших в Индии.

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