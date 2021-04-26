Предметы искусства, которые были созданы до появления Homo Sapiens

В научных кругах считают, что создание различных предметов искусства – это то, что отличает человека разумного от доисторических братьев гоминидов.

Но недавно учёные установили, что творчество не является уникальным для «гомо сапиенс».

В нашем обзоре загадочные примеры раннего искусства.

1. Тринильская ракушка

Загадочный пример искусства: тринильская ракушка.

500 000 лет

Зигзагообразная гравировка на раковине, обнаруженной в Триниле, Восточная Ява, может быть старейшим примером искусства в мире. Эта гравировка датируется полумиллионом лет, и это, как полагают ученые, была работой Гомо Эректус - предка неандертальцев и современных людей. В 1890 году Эжен Дюбуа нашел эту раковину пресноводной мидии рядом с остатками скелета. Более 100 лет спустя анализ показал, что узор на ней был сделан преднамеренно и вырезан острым предметом, таким как акульим зубом.

2. Ожерелье из раковин

Загадочный пример искусства: ожерелье из раковин.

50 000 лет

Исследователи из Испании обнаружили настоящий клад, который, как они считают, представляет собой неандертальские ювелирные изделия. Находки включают в себя раковины и кости с признаками ручной обработки. Самое удивительное то, что они на 10 000 лет старше момента, когда в Европе появились современные люди.

3. Орлиные когти Крапины

Многие из раковин были продырявлены, что предполагает их ношение в качестве ожерелья.

Загадочный пример искусства: орлиные когти Крапины.

130 000 лет

Орлиные когти, обнаруженные в Крапине, Хорватия, показывают, что неандертальцы имели хорошее чувство стиля задолго до появления современного человека в Европе. Эксперты полагают, что эти когти орлана-белохвоста носили в качестве украшения – как браслет или ожерелье. Когти были отполированы, а также на них были вырезаны различные знаки. Возраст когтей означает, что неандертальцы использовали абстрактное мышление для изготовления украшений.

4. Кость слона в Бильцингслебене

Загадочный пример искусства: кость слона в Бильцингслебене.

400 000 лет

В 1969 году во время раскопок в Бильцингслебен, Германия археологи обнаружили первые доказательства того, что искусство значительно старше, чем гомо сапиенс. Гравировка на берцовой кости исчезнувшего вида слона была датирована возрастом в 400 000 лет - за тысячи веков до появления современного человеческого искусства. Эксперты считают, что это сделади Гомо Эректус. Фрагмент большеберцовой кости содержит две группы параллельных линий, сделанных с помощью одного инструмента.

5. Могила ребенка в Ла Ферраси

Загадочный пример искусства: могила ребенка в Ла Ферраси.

60 000 лет

В 1933 году в неандертальском пещерном комплексе Ла Ферраси. на юго-западе Франции, эксперты обнаружили древнейшее наскальное искусство в Европе. На могильнике № 6 они обнаружили известняковую плиту, закрывающую могилу ребенка. Нижняя часть погребальной плиты была отмечена примитивной формы изобразительного искусства, зарождающегося в мустьерскую эпоху, а именно двумя большими углублениями и восемью парами небольших впадин.

6. Красный пигмент Маастрихт Бельведера

Загадочный пример искусства: красный пигмент Маастрихт Бельведера.

250 000 лет

В 1980-е годы, когда антропологи разведывали пещеру в Нидерландах Маастрихт Бельведер, они обнаружили красное вещество в почве. Анализ показал, что это гематит, оксид железа, который использовался в качестве пигмента для древних популяций. Ученые пришли к выводу, что красное вещество попало в почву в жидком виде, капельным путем. Это свидетельство того, что неандертальцы использовали красные пигменты 250 000 лет назад, значительно раньше, чем считалось ранее.

Источник гематита находился более чем в 40 километрах от пещеры, т.е. пигмент целенаправленно принесли в нее. Многие полагают, что эти пигменты были использованы для настенной росписи и украшения тела. Эта практика до сих пор используются сегодня среди охотников-собирателей. Тем не менее, более скептически настроенные ученые предполагают, что гематит, возможно, был использован в качестве консерванта, лекарства или репеллента против насекомых.

7. Перья пещеры Фунаме

Загадочный пример искусства: перья пещеры Фунаме.

44 000 лет

В пещере Фунаме вблизи Вероны в Северной Италии антропологи сделали открытие, которое изменило современное восприятие дочеловеческого искусства. Среди костей неандертальцев они обнаружили доказательства того, что перья были использованы в качестве украшений. Сегодня неизвестно, применялись ли они на повседневной одежде или только при ритуалах, но нет никаких сомнений в том, что неандертальцы заботились о своем внешнем виде .

8. Венера из Тан-Тана

Загадочный пример искусства: Венера из Тан-Тана.

400 000 лет

В 1999 году на берегу реки Драа вблизи Тан-Тана, Марокко антропологи обнаружили объект, который может быть самым старым известным представлением человеческой формы. Известная как Венера из Тан-Тана, эта фигурка сохранилась со времен среднего палеолита. Принимая во внимание возраст, она не могла быть сделана гомо сапиенс или даже неандертальцами. Пятна охры на ней предполагают то, что фигурка была окрашена.

9. Искусство пещеры Горам

Загадочный пример искусства: искусство пещеры Горам.

40 000 лет

В 2012 году в задней части пещеры Горам (юго-восточная часть Гибралтара) археологи обнаружили петроглифы, которые, по их мнению, были работой неандертальцев. Дизайн рисунков возрастом 40 000 лет геометрический, похожий на хэш-тег. Были проведены эксперименты, чтобы повторить дизайн рисунков, после чего эксперты обнаружили: потребуется 200-300 штрихов, чтобы повторить эти знаки. Не существует никаких сомнений в том, что они были сделаны намеренно и являются результатом абстрактного мышления.

10. Брюникельские пещерные каменные кольца

Загадочный пример искусства: Брюникельские пещерные каменные кольца.

176 000 лет

В 1990 году в французской пещере Брюникель были обнаружены два загадочных каменных кольца, которые были построены 176 000 лет назад и являются самыми старыми в мире структурами. Кольца были построены за 45 000 лет до прибытия современного человека в Европу, т.е. их создали неандертальцы. Состоят они из сотен сталагмитов, которые были отколоты, разрезаны на одинаковую длину и размещены в виде концентрических овальных узоров. Учитывая глубину пещеры, эксперты предполагают, что эта структура имеет ритуальное значение.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

https://otari.mirtesen.ru/blog/43810902795/ «Война токов» Эдисона и Теслы