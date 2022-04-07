Почему донские казаки не брали в жены русских и украинок

У казаков с Дона не приветствовались браки с русскими и украинками. Почему в определённый период сложились такие нравы можно понять, если хоть кратко ознакомиться с культурой и традициями данного сословия. Хотя до сих пор продолжаются споры историков по поводу того, являются ли казаки сословием или отдельным народом.

Людям, не причастным к казачеству, часто бывают непонятны их традиции. А чтобы разобраться в том или ином вопросе, стоит начать с истоков. Для начала нужно знать кто такие казаки, и откуда они взялись?

Донской казак с женой. Фото взято из открытых источников

Подробнее о казаках

Имеющее тюркские корни, слово «казак» означает «свободный». Так решили называть себя люди, пожелавшие жить независимой от государства жизни. Дон стал тем местом, где собирались несогласные быть холопами при боярах и помещиках мужчины. Наряду с людьми, стремящимися к независимости, в этой среде встречались и авантюристы, воры и беглые преступники. Создавалась община под названием «Казачий круг». Формирование традиций, обычаев и законов происходило постепенно. На общих советах решались все самые важные вопросы. Однако, представительниц слабого пола среди беглых людей не было. Поэтому вопрос о создании семьи и продолжении рода стоял остро. Для устранения данной проблемы решили не брать женщин в плен, а жениться на них.

Смешанных браков у казаков было немало. Это является одной из особенностей их культуры. Часто казаки крали невест у кочевых племён – ногайцев и черкесов. Нередко они привозили с собой из военных походов турчанок и калмычек. Не считая их своими рабынями, казаки заключали с привезёнными девушками браки. Было даже такое неписанное правило, при котором с украденной из семьи девушки нужно было создать новую.

Существуют исторические сведения, указывающие на то, что в 1635 году из сражения с турками около Таганрогского залива, казаки привезли с собой более 1700 турчанок. От таких браков рождались дети, называемые болдырями. Считается, что именно отсюда пошли новые фамилии –Болдырев, Турчанин, Татаркин.

По поводу того, почему казаки избегали браков с русскими и украинками, существуют некоторые предположения. Считается, что казаки, являясь свободолюбивыми людьми, старались держать дистанцию между собой и тем народом, от которого они бежали в определённый период своей жизни. Существует мнение, что, создававшие свою собственную культуру, казаки не желали смешивать её с украинской или русской.

Казачки были самыми завидными невестами. Считалось, что смешение крови славян и турок давало очень хорошие результаты. Описывая внешний облик казачки, стоит выделить черные волосы, большие красивые глаза, мягкий румянец на щеках и свободолюбивый характер. Ловко управляясь с хозяйством, при необходимости казачка могла взять и оружие в руки.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Любовница или жена: кто вы в глазах мужчины и какое будущее вас ждёт https://otari.mirtesen.ru/blog/43095467505/

Как правильно читать псалом 90 «Живый в помощи Вышняго» https://otari.mirtesen.ru/blog/43833586821/

«Все у тебя будет хорошо»: когда эта фраза успокаивает, а когда наоборот https://otari.mirtesen.ru/blog/43548739214/

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!