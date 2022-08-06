Как Россия сдавала постсоветское пространство

Развал Советского Союза уже назван величайшей катастрофой XX века, приведшей к очередному сжатию российского цивилизационного пространства и неисчислимым бедам проживающего на этой территории населения.
Элита российских окраин сделала все возможное и невозможное для демонтажа единого политического, экономического и духовного пространства.
Все это так, но давайте посмотрим, а что же делала Россия – сердцевина русской цивилизации и ее элита в этой ситуации, какие шаги предпринимала для предотвращения катастрофы?
Как, будучи одной из двух мировых сверхдержав, она добровольно отказалась от своего статуса и начала превращаться в сырьевой придаток Запада?
Россия сама сдалась Западу
Следует честно признать, что у России постсоветское пространство никто не завоевывал, она сама его сдала.
Бывшая советская номенклатура, захватив власть и став новорожденной российской компрадорской элитой, цинично предала советский «красный проект» и в своих корыстных целях конвертировать власть в капитал стала навязывать обществу не идеи социальной справедливости, а одну из форм грабительского либерализма, направленного на становление сословного общества и встраивание России во враждебную западную цивилизацию.
Смертельный удар по Союзу был нанесен в июне 1990 провозглашением командой Ельцина Декларации о государственном суверенитете России, ставшей ключевым элементом развала Союза.
Можно сколько угодно утверждать, что по этому акту Россия не выходила из Советского Союза, но, когда основа союзного государства объявляет о своей какой-то государственности, что остается делать остальным?
Только разбегаться и искать себе нового покровителя, что и произошло.
Достаточно вспомнить основной лозунгом ельцинской команды – «сбросить гири» в виде союзных республик и грабить российские природные ресурсы самостоятельно, самим больше достанется.
Так и жила «обрезанная» Россия, заглядывая в рот западному «благодетелю» и отталкивая пинками «нахлебников» – бывших своих сограждан.
Бывшей советской номенклатуре довольно быстро пришлось уступить власть сформировавшемуся слою российских собственников и олигархату, которые рассматривали бывшие республики как поле для свободной охоты за остатками советского наследия. Им наплевать было на Русский мир и десятки миллионов русских, мгновенно потерявших свою Родину и оказавшихся чужими и «инородцами» в государствах-лимитрофах.
Новые государства получили границы, произвольно установленные еще большевиками, что привело к разделению народов и притеснению их «титульными нациями», самыми пострадавшими оказались русские. Их пытались притеснять и унижать практически во всех бывших республиках, поскольку местные элиты убеждали всех, что русские – «оккупанты» и виноваты во всех неудачах постсоветского бытия.
Власть в Москве все эти годы не пыталась даже заикаться о правах покинутых русских, ее интересовали только вопросы бизнеса, что выгодно финансово – то и отстаивали.
В результате распада Союза экономические, политические, военные и духовные силы России были существенно подорваны, российская элита и не стремилась заниматься бывшими республиками.
Получив независимость, они с азартом аборигенов начали строить местечковую убогую государственность на основе местного национализма и русофобии уже в своих корыстных интересах, которые далеко не всегда пересекались с интересами российской элиты.
Запад потирал руки от удовольствия и прилагал усилия захвата там информационного и гуманитарного пространства, навязывая свои ценности.
К тому же в структурах российской власти оказалось слишком много компрадоров, мечтающих урезать Россию и развернуть ее в сторону Запада.
В этой связи нельзя не упомянуть либерального Грефа, долдонящего со всех экранов о прелестях инклюзивного капитализма Шарпа с его мировым управлением на основе цифровизации и скором отмирании государств и их союзов, как бы намекающего, что не стоит биться за постсоветское пространство, оно для нас уже чужое.
Российская власть не смогла предложить бывшим республикам приемлемую социально-политическую модель совместного существования, вместо восстановления единого пространства она пыталась купить расположение элит республик ценами на энергоносители и экономическими преференциями отдельным кланам, опустившись до примитивного торгаша, забывая о государственных интересах.
Местные элиты и Запад усиленно обрабатывали местное население в русофобском духе, которое со временем стало воспринимать Россию как враждебное государство, виновное во всех их бедах.
Российские полпреды развала
Российский правящий класс, дав политическую свободу республикам, не собирался забывать о них в экономическом плане и успешно использовал для своего обогащения.
Наглядно это можно было видеть на примере Украины, где одна из ветвей русского народа была начисто отвергнута и отдана на растерзание местным кланам, но с украинской элитой и бизнесом были установлены настоящие «братские» отношения. У этой республики был лакомый и неисчерпаемый ресурс – нефтегазовые транзитные магистрали в Европу, и его решили совместно эксплуатировать на полную катушку, зарабатывая миллиарды.
Смотрящим за «трубой» был поставлен в качестве посла на Украине главный российский газовщик Черномырдин.
Конечно, нищающая Россия очень нуждалась в деньгах от продажи газа, но львиная доля поступала не государству, а в карманы российских и украинских олигархов.
Кроме «трубы» от Украины ничего не требовали, и она была дана на откуп близким по духу украинским олигархам, которые возводили не родственное России государство, а националистический заповедник, продавая с потрохами подконтрольную территорию новому сюзерену в лице Запада и переформатируя ее в антироссийский плацдарм.
Уже с 90-х было понятно, что соглашательская позиция «куда они денутся» со временем больно аукнется.
Газ Украине продавался по смехотворной цене – $50 за тысячу кубометров, которая перепродавала его в Европу уже по $300, а барыши делил по-братски российский и украинский олигархат.
Достаточно вспомнить такую оригинальную структуру как «Росукрэнерго», учредителями которой были «Газпром» и будущий украинский олигарх Фирташ, успешно зарабатывавшие миллиарды на транспортировке газа в Европу.
На посту посла Черномырдина сменил эффективный менеджер Зурабов, до этого прославившийся в России на посту министра социальной политики монетизацией социальных льгот, поставившей страну на грань социального взрыва.
В награду за такую «успешную» деятельность он был отправлен послом на Украину. Там он также прославился не отстаиванием российских интересов, а поиском себе бизнес-партнеров.
Он (трудно найти приличные слова для данной личности), оказавшись на этом посту в момент госпереворота 2014 года, успокаивал Кремль, что все под контролем и власть Януковича устойчива, а после переворота убедил российское руководство, что наилучшей кандидатурой в президенты является Порошенко, по странному совпадению – бизнес-партнер Зурабова. Чем это закончилось – также хорошо известно.
Еще один архитектор постсоветского пространства из кремлевской администрации – Сурков, пошел дальше всех.
Когда поднялся Донбасс, он нашел способы подавить там патриотическое движение и его лидеров, а во главе ДНР был поставлен очередной эффективный менеджер из Москвы – Бородай, сформировавший команду из местных полукриминальных авторитетов, деятельность которой была направлена на разграбление местных активов и ресурсов в интересах украинского и российского бизнеса. От последствий их деятельности не могут оправиться до сих пор.
Для усиления интеграционных процессов и продвижения идей Русского мира под эгидой российского МИДа была создана такая организация как «Россотрудничество» с очень серьезным бюджетом. Если Запад вкладывал деньги в захват информационного и гуманитарного пространства лимитрофов, переформатируя сознание населения, то «Россотрудничество» активно осваивало бюджет и упирало на проведение форумов «профессиональных русских» и вечера с русскими песнями и плясками, только дискредитируя этим Россию.
Такую провальную и бессмысленную организацию трудно было найти на постсоветском пространстве.
Стремление республик к самостоятельности и как следствие – к упадку
Всеобщему развалу способствовала и местная советская номенклатура, почуявшая возможность продвинуться по социальной лестнице.
Мне ярко запомнился декабрь 1991 года, над Кремлем только что спустили флаг СССР, и в Киеве начали формировать свою вотчину, переподчиняя себе союзные предприятия. Решили это делать на «добровольной» основе, чтобы Советы трудовых коллективов (такие существовали с середины 80-х) приняли решение о переходе под украинскую юрисдикцию.
На то время я возглавлял СТК прославленного КБ, в стенах которого родился такой шедевр, как Т-34, и, когда на заседании Совета и администрации был поставлен вопрос о переподчинении КБ Украине, из 9 человек «против» голосовал я один, даже начальник КБ, еще советский генерал, голосовал «за».
Конечно, независимо от нашего решения судьба КБ была предрешена, но я никак не ожидал, что вот так своими руками люди могут убивать свое будущее и уничтожать великую страну.
Еще больше меня поразила ситуация спустя несколько лет.
Все разваливалось, разворачивалась антироссийская кампания, и о создании перспективного танка уже не могло быть и речи, Украине он был не по зубам.
Я написал заявление об увольнении и зашел в кабинет к генералу распрощаться, столько лет все-таки работали вместе.
Нормально мы поговорили, а в конце он неожиданно сказал – знаешь, тебя бы все равно не назначили главным конструктором, потому что ты… русский.
Мне уже было все равно, но как-то покоробило, всю жизнь я оценивал людей не по их физиономии, а по знаниям и способностям, а тут подбирали специалистов совершенно по другим критериям.
Такая же ситуация была во всех республиках, к власти приходили олигархические националистические режимы и строили русофобские государства по периметру российских границ.
Даже Белоруссию сподвигли на это, казалось бы, эта ветвь русского народа никогда не дойдет до отрицания своих корней, и тем не менее произошло.
Алчный российский бизнес очень уж хотел подмять под себя белорусскую промышленность, которую Лукашенко, не имея у себя практически никаких ресурсов, умудрился сохранить под крышей государства. Испытывая постоянное давление и понимая, что в союзном государстве его постараются задвинуть на третьи роли и разграбят Белоруссию, он начал продвигать белорусско-литвинский национализм, удаляясь от России и заигрывая с Западом.
Так последний оплот на окраинах Русского мира преобразовывался если не в русофобское, то в самостоятельное государство со своей национальной идеологией, отрицающей русские корни.
У «батьки» от самомнения поехала крыша, и он решил при поддержке Запада строить «всея Лукашенковщину», формируя наследственную монархию, и с крестьянской непосредственностью беззастенчиво таская на все государственные приемы своего малолетнего сына.
Мало кому это понравилось, в итоге – подготовленный, но неудавшийся путч, России пришлось спасать неудачливого «диктатора», и процесс интеграции двух государств завис на неопределенное время.
Не менее оригинально формировались независимые государства в Средней Азии, брошенные Москвой на произвол судьбы.
Там по старинной традиции стали создавать байские вотчины из местных родовых кланов и предсказуемо возрождать Средневековье.
Преуспел в этом самый активный постсоветский интегратор Назарбаев.
Под убаюкивающие сказки о вечной дружбе с Россией и одобрительные кивки из Кремля он успешно строил личное ханство, раздавая в кормление государственные посты и ресурсы своим родственникам.
Прятать награбленное пришлось на Западе и за это рассчитываться неизбежной русофобией, выдавливанием русских из страны и подачками российскому бизнесу в нефтегазовой отрасли. Так постепенно он привел Казахстан под протекторат Запада и частично Китая.
В Москве делали вид, что ничего не происходит, боясь рассердить такого «верного» союзника и интегратора.
Все закончилось тем же самым – путчем и необходимостью вводить войска ОДКБ для усмирения разбушевавшейся толпы.
Деградация постсоветского пространства
Сегодня нельзя назвать ни одной республики, где не происходили бы подобные процессы, в течение трех десятилетий они развивались как по лекалу, а в Москве хранили спокойствие в надежде, что все как-нибудь рассосется, и республики сами вернутся.
Но науськиваемые Западом, они с каждым годом становились более агрессивными по отношению к России и готовыми противостоять ей вплоть до развязывания военных конфликтов.
На сегодняшний день пояс безопасности на российских границах утерян, и Запад все сильнее стягивает кольцо вокруг России, стремясь изолировать ее от всего мира.
На волне успеха в подчинении западному влиянию постсоветского пространства Россию пытаются прижать к стенке и потребовать безоговорочной капитуляции.
Беспрецедентное давление Запада в течение прошедшего года и обвинение России в надуманной агрессивности показало, что отступать дальше некуда и надо предпринимать ответные шаги.
В Кремле, наконец, вспомнили о национальных интересах и неожиданно последовал декабрьский ультиматум, в котором интересы России были заявлены не только на постсоветское пространство, а и на Восточную Европу.
Москва впервые за тридцать лет пытается демонстрировать силу и делает заявку на возвращение в клуб великих держав.
Пока это только слова, и время покажет, насколько в Кремле готовы восстановить русское цивилизационное пространство.
- Юрий Апухтин
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А вы знали об этом?
Слово задница приобрело неприличный и даже ругательный смысл сравнительно недавно, не раньше середины XIX века. В то же время, «задница» упоминается уже в средневековых письменных памятниках культуры, причем не художественных или развлекательных, а правовых. Очевидно, что имело оно иное значение, хотя похожую этимологию – от слов «сзади» или «позади». Слово «задница» в Древней Руси означало движимое имущество, иные же включают в его состав и недвижимое – хозяйственные и жилые постройки.
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