Как Россия сдавала постсоветское пространство

Развал Советского Союза уже назван величайшей катастрофой XX века, приведшей к очередному сжатию российского цивилизационного пространства и неисчислимым бедам проживающего на этой территории населения.

Россия сама сдалась Западу

Российские полпреды развала

Стремление республик к самостоятельности и как следствие – к упадку

Деградация постсоветского пространства

Мину под государство заложила советская элита конца 80-х, а подхватила элита бывших республик, стремившаяся стать «князьками» на своей территории и строившая на основе местечкового национализма убогие национальные лачуги.Элита российских окраин сделала все возможное и невозможное для демонтажа единого политического, экономического и духовного пространства.Все это так, но давайте посмотрим, а что же делала Россия – сердцевина русской цивилизации и ее элита в этой ситуации, какие шаги предпринимала для предотвращения катастрофы?Как, будучи одной из двух мировых сверхдержав, она добровольно отказалась от своего статуса и начала превращаться в сырьевой придаток Запада?Следует честно признать, что у России постсоветское пространство никто не завоевывал, она сама его сдала.Бывшая советская номенклатура, захватив власть и став новорожденной российской компрадорской элитой, цинично предала советский «красный проект» и в своих корыстных целях конвертировать власть в капитал стала навязывать обществу не идеи социальной справедливости, а одну из форм грабительского либерализма, направленного на становление сословного общества и встраивание России во враждебную западную цивилизацию.Смертельный удар по Союзу был нанесен в июне 1990 провозглашением командой Ельцина Декларации о государственном суверенитете России, ставшей ключевым элементом развала Союза.Можно сколько угодно утверждать, что по этому акту Россия не выходила из Советского Союза, но, когда основа союзного государства объявляет о своей какой-то государственности, что остается делать остальным?Только разбегаться и искать себе нового покровителя, что и произошло.Достаточно вспомнить основной лозунгом ельцинской команды – «сбросить гири» в виде союзных республик и грабить российские природные ресурсы самостоятельно, самим больше достанется.Так и жила «обрезанная» Россия, заглядывая в рот западному «благодетелю» и отталкивая пинками «нахлебников» – бывших своих сограждан.Бывшей советской номенклатуре довольно быстро пришлось уступить власть сформировавшемуся слою российских собственников и олигархату, которые рассматривали бывшие республики как поле для свободной охоты за остатками советского наследия. Им наплевать было на Русский мир и десятки миллионов русских, мгновенно потерявших свою Родину и оказавшихся чужими и «инородцами» в государствах-лимитрофах.Новые государства получили границы, произвольно установленные еще большевиками, что привело к разделению народов и притеснению их «титульными нациями», самыми пострадавшими оказались русские. Их пытались притеснять и унижать практически во всех бывших республиках, поскольку местные элиты убеждали всех, что русские – «оккупанты» и виноваты во всех неудачах постсоветского бытия.Власть в Москве все эти годы не пыталась даже заикаться о правах покинутых русских, ее интересовали только вопросы бизнеса, что выгодно финансово – то и отстаивали.В результате распада Союза экономические, политические, военные и духовные силы России были существенно подорваны, российская элита и не стремилась заниматься бывшими республиками.Получив независимость, они с азартом аборигенов начали строить местечковую убогую государственность на основе местного национализма и русофобии уже в своих корыстных интересах, которые далеко не всегда пересекались с интересами российской элиты.Запад потирал руки от удовольствия и прилагал усилия захвата там информационного и гуманитарного пространства, навязывая свои ценности.К тому же в структурах российской власти оказалось слишком много компрадоров, мечтающих урезать Россию и развернуть ее в сторону Запада.В этой связи нельзя не упомянуть либерального Грефа, долдонящего со всех экранов о прелестях инклюзивного капитализма Шарпа с его мировым управлением на основе цифровизации и скором отмирании государств и их союзов, как бы намекающего, что не стоит биться за постсоветское пространство, оно для нас уже чужое.Российская власть не смогла предложить бывшим республикам приемлемую социально-политическую модель совместного существования, вместо восстановления единого пространства она пыталась купить расположение элит республик ценами на энергоносители и экономическими преференциями отдельным кланам, опустившись до примитивного торгаша, забывая о государственных интересах.Местные элиты и Запад усиленно обрабатывали местное население в русофобском духе, которое со временем стало воспринимать Россию как враждебное государство, виновное во всех их бедах.Российский правящий класс, дав политическую свободу республикам, не собирался забывать о них в экономическом плане и успешно использовал для своего обогащения.Наглядно это можно было видеть на примере Украины, где одна из ветвей русского народа была начисто отвергнута и отдана на растерзание местным кланам, но с украинской элитой и бизнесом были установлены настоящие «братские» отношения. У этой республики был лакомый и неисчерпаемый ресурс – нефтегазовые транзитные магистрали в Европу, и его решили совместно эксплуатировать на полную катушку, зарабатывая миллиарды.Смотрящим за «трубой» был поставлен в качестве посла на Украине главный российский газовщик Черномырдин.Конечно, нищающая Россия очень нуждалась в деньгах от продажи газа, но львиная доля поступала не государству, а в карманы российских и украинских олигархов.Кроме «трубы» от Украины ничего не требовали, и она была дана на откуп близким по духу украинским олигархам, которые возводили не родственное России государство, а националистический заповедник, продавая с потрохами подконтрольную территорию новому сюзерену в лице Запада и переформатируя ее в антироссийский плацдарм.Уже с 90-х было понятно, что соглашательская позиция «куда они денутся» со временем больно аукнется.Газ Украине продавался по смехотворной цене – $50 за тысячу кубометров, которая перепродавала его в Европу уже по $300, а барыши делил по-братски российский и украинский олигархат.Достаточно вспомнить такую оригинальную структуру как «Росукрэнерго», учредителями которой были «Газпром» и будущий украинский олигарх Фирташ, успешно зарабатывавшие миллиарды на транспортировке газа в Европу.На посту посла Черномырдина сменил эффективный менеджер Зурабов, до этого прославившийся в России на посту министра социальной политики монетизацией социальных льгот, поставившей страну на грань социального взрыва.В награду за такую «успешную» деятельность он был отправлен послом на Украину. Там он также прославился не отстаиванием российских интересов, а поиском себе бизнес-партнеров.Он (трудно найти приличные слова для данной личности), оказавшись на этом посту в момент госпереворота 2014 года, успокаивал Кремль, что все под контролем и власть Януковича устойчива, а после переворота убедил российское руководство, что наилучшей кандидатурой в президенты является Порошенко, по странному совпадению – бизнес-партнер Зурабова. Чем это закончилось – также хорошо известно.Еще один архитектор постсоветского пространства из кремлевской администрации – Сурков, пошел дальше всех.Когда поднялся Донбасс, он нашел способы подавить там патриотическое движение и его лидеров, а во главе ДНР был поставлен очередной эффективный менеджер из Москвы – Бородай, сформировавший команду из местных полукриминальных авторитетов, деятельность которой была направлена на разграбление местных активов и ресурсов в интересах украинского и российского бизнеса. От последствий их деятельности не могут оправиться до сих пор.Для усиления интеграционных процессов и продвижения идей Русского мира под эгидой российского МИДа была создана такая организация как «Россотрудничество» с очень серьезным бюджетом. Если Запад вкладывал деньги в захват информационного и гуманитарного пространства лимитрофов, переформатируя сознание населения, то «Россотрудничество» активно осваивало бюджет и упирало на проведение форумов «профессиональных русских» и вечера с русскими песнями и плясками, только дискредитируя этим Россию.Такую провальную и бессмысленную организацию трудно было найти на постсоветском пространстве.Всеобщему развалу способствовала и местная советская номенклатура, почуявшая возможность продвинуться по социальной лестнице.Мне ярко запомнился декабрь 1991 года, над Кремлем только что спустили флаг СССР, и в Киеве начали формировать свою вотчину, переподчиняя себе союзные предприятия. Решили это делать на «добровольной» основе, чтобы Советы трудовых коллективов (такие существовали с середины 80-х) приняли решение о переходе под украинскую юрисдикцию.На то время я возглавлял СТК прославленного КБ, в стенах которого родился такой шедевр, как Т-34, и, когда на заседании Совета и администрации был поставлен вопрос о переподчинении КБ Украине, из 9 человек «против» голосовал я один, даже начальник КБ, еще советский генерал, голосовал «за».Конечно, независимо от нашего решения судьба КБ была предрешена, но я никак не ожидал, что вот так своими руками люди могут убивать свое будущее и уничтожать великую страну.Еще больше меня поразила ситуация спустя несколько лет.Все разваливалось, разворачивалась антироссийская кампания, и о создании перспективногоуже не могло быть и речи, Украине он был не по зубам.Я написал заявление об увольнении и зашел в кабинет к генералу распрощаться, столько лет все-таки работали вместе.Нормально мы поговорили, а в конце он неожиданно сказал – знаешь, тебя бы все равно не назначили главным конструктором, потому что ты… русский.Мне уже было все равно, но как-то покоробило, всю жизнь я оценивал людей не по их физиономии, а по знаниям и способностям, а тут подбирали специалистов совершенно по другим критериям.Такая же ситуация была во всех республиках, к власти приходили олигархические националистические режимы и строили русофобские государства по периметру российских границ.Даже Белоруссию сподвигли на это, казалось бы, эта ветвь русского народа никогда не дойдет до отрицания своих корней, и тем не менее произошло.Алчный российский бизнес очень уж хотел подмять под себя белорусскую промышленность, которую Лукашенко, не имея у себя практически никаких ресурсов, умудрился сохранить под крышей государства. Испытывая постоянное давление и понимая, что в союзном государстве его постараются задвинуть на третьи роли и разграбят Белоруссию, он начал продвигать белорусско-литвинский национализм, удаляясь от России и заигрывая с Западом.Так последний оплот на окраинах Русского мира преобразовывался если не в русофобское, то в самостоятельное государство со своей национальной идеологией, отрицающей русские корни.У «батьки» от самомнения поехала крыша, и он решил при поддержке Запада строить «всея Лукашенковщину», формируя наследственную монархию, и с крестьянской непосредственностью беззастенчиво таская на все государственные приемы своего малолетнего сына.Мало кому это понравилось, в итоге – подготовленный, но неудавшийся путч, России пришлось спасать неудачливого «диктатора», и процесс интеграции двух государств завис на неопределенное время.Не менее оригинально формировались независимые государства в Средней Азии, брошенные Москвой на произвол судьбы.Там по старинной традиции стали создавать байские вотчины из местных родовых кланов и предсказуемо возрождать Средневековье.Преуспел в этом самый активный постсоветский интегратор Назарбаев.Под убаюкивающие сказки о вечной дружбе с Россией и одобрительные кивки из Кремля он успешно строил личное ханство, раздавая в кормление государственные посты и ресурсы своим родственникам.Прятать награбленное пришлось на Западе и за это рассчитываться неизбежной русофобией, выдавливанием русских из страны и подачками российскому бизнесу в нефтегазовой отрасли. Так постепенно он привел Казахстан под протекторат Запада и частично Китая.В Москве делали вид, что ничего не происходит, боясь рассердить такого «верного» союзника и интегратора.Все закончилось тем же самым – путчем и необходимостью вводить войска ОДКБ для усмирения разбушевавшейся толпы.Сегодня нельзя назвать ни одной республики, где не происходили бы подобные процессы, в течение трех десятилетий они развивались как по лекалу, а в Москве хранили спокойствие в надежде, что все как-нибудь рассосется, и республики сами вернутся.Но науськиваемые Западом, они с каждым годом становились более агрессивными по отношению к России и готовыми противостоять ей вплоть до развязывания военных конфликтов.На сегодняшний день пояс безопасности на российских границах утерян, и Запад все сильнее стягивает кольцо вокруг России, стремясь изолировать ее от всего мира.На волне успеха в подчинении западному влиянию постсоветского пространства Россию пытаются прижать к стенке и потребовать безоговорочной капитуляции.Беспрецедентное давление Запада в течение прошедшего года и обвинение России в надуманной агрессивности показало, что отступать дальше некуда и надо предпринимать ответные шаги.В Кремле, наконец, вспомнили о национальных интересах и неожиданно последовал декабрьский ультиматум, в котором интересы России были заявлены не только на постсоветское пространство, а и на Восточную Европу.Москва впервые за тридцать лет пытается демонстрировать силу и делает заявку на возвращение в клуб великих держав.Пока это только слова, и время покажет, насколько в Кремле готовы восстановить русское цивилизационное пространство.