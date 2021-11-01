«Дорогой, теперь ты мой»: о чем мы на самом деле ссоримся на кухне

Бывает ли счастливый брак без ссор? Пожалуй, трудно такое представить. Невысказанные проблемы опаснее для отношений, чем проявление чувств и открытый разговор. Так из-за чего на самом деле мы ссоримся, споря о разбросанных носках или немытой посуде?

«Муж никогда не убирает за собой тарелки и чашки. У нас посудомоечная машина, всего-то нужно загрузить туда. Но он и этого не делает, в итоге раковина всегда полная, и меня это бесит. Сто раз говорила — как будто не слышит. Ему плевать, что мне это неудобно? Что за отношение?» — жалуется Инна.

Скрытые мотивы

Всегда ли мы ссоримся о том, о чем нам кажется? Семейные психотерапевты считают, что тема конфликта нередко переносится в другую область. Так, споры из-за денег могут на самом деле возникать на фоне проблем в интимной жизни. А кухонные бытовые размолвки маскировать застарелые обиды и, например, ревность. В данном случае фокус внимания на одной теме был способом уйти от обсуждения более серьезной проблемы.

Муж Инны проводил с ней очень мало времени, предпочитая работу, друзей или компьютерные игры. Инна ревновала и боялась, что ее разлюбили. Но обсуждать это с ним, вскрывать проблемы не была готова, поэтому конфликт был перенесен на кухню.

С другой стороны, для мужа упреки стали триггером, пробудившим неприятные детские воспоминания — он рос со старшей сестрой, которая до определенного возраста «воспитывала» брата с помощью подзатыльников. Споры, кто будет мыть посуду, были частыми, и намек на принуждение включил во взрослом уже мужчине чувство сопротивления. Он уходил в «глухую оборону».

«Идеальный брак»

Создавая семью, мы нередко руководствуемся идеализированными представлениями из книжек и фильмов о прекрасной любви, в которой люди живут душа в душу и никогда не ссорятся. Однако такие отношения мертвы. Мы люди и не можем жить без эмоций.

И если негативные чувства не проявлены, они подавляются. А подавляя гнев, обиду, раздражение или страх, мы не оставляем себе ресурса для того, чтобы полноценно и свободно проживать радость, благодарность, страсть, наконец. Не разрешая себе злиться на партнера, мы не можем разрешить и ему рассердиться на нас. И если он все-таки проявит злость, мы возмутимся — да как он посмел?!

Идеализация любви и брака опасна тем, что уводит в сторону от реальности. В погоне за внешним благополучием и красивыми фотографиями в соцсетях мы можем упустить что-то действительно важное. Настоящая близость подразумевает открытые, доверительные отношения. А это значит, что мы позволяем себе проживать все чувства, возникающие друг к другу. И говорить и о них, и о проблемах, которые они выявляют.

Если мы сердимся на близкого человека, это не значит, что любовь умерла. Но важно находить экологичные для обоих способы проявления эмоций. Риск для отношений заложен как раз в утаивании и подавлении. Невысказанный гнев может превратиться в «камень за пазухой», который мы все равно бросаем — но иногда совсем в другой ситуации, к удивлению партнера. Как в том анекдоте, хотел попросить соль передать, а вырвалось: «Ты мне всю жизнь испортила!»

Что делать?

Самый очевидный вывод — при возникновении «кухонных» конфликтов задать себе вопрос, о чем на самом деле эта ссора. Но ответ на него найти не всегда легко.

«Страусиная политика», когда мы прячемся от осознания проблем и не готовы быть честными даже с собой, временами свойственна всем. Поэтому для начала надо успокоиться и задать себе вопрос: что меня в этой ссоре пугает, беспокоит, волнует больше всего?

Затем можно попробовать письменную практику фрирайтинга. Выделите минут 15, найдите спокойное место и сядьте с ручкой и бумагой (нужно писать от руки, это важно). Дальше, не давая себе времени остановить поток сознания, просто механически записывайте все, что приходит в голову, в течение 5-7 минут. Это также называется техникой свободного письма. Не нужно исправлять ошибки и описки, редактировать и улучшать.

Закончив писать, обратите внимание, с какими мыслями вы остались, «сбросив» другие на бумагу. Затем можно вчитаться в то, что записано, возможно, там появится подсказка, какая проблема на самом деле вас волнует. Возможно, это вообще не имеет отношения к партнеру, но проецируется на ваш с ним контакт.

Ну и наконец, очень важно иметь возможность поговорить друг с другом — вместе докопаться до сути. Если все зашло слишком далеко и разбросанные носки с немытой посудой бьют по вашему браку, возможно, пришло время обратиться к семейному психотерапевту.

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