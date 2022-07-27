Великий дар царя — как Македонский уступил художнику свою любимую

Александр Македонский, вошедший в историю как Александр Великий, талантливый полководец, создатель огромной империи, не ограничивался лишь ратными подвигами. Он жил полной жизнью и умел наслаждаться каждым её мгновением — любил женщин, пиры, празднества, не отказывая себе ни в чём.
Царя окружали многочисленные сподвижники. Властный и темпераментный, Александр жестоко наказывал провинившихся, но был очень добр к верным друзьям, возвышая и щедро одаривая их.
Один из таких даров, преподнесённый Македонским художнику Апеллесу, вошёл в историю как знак необычайной щедрости и великодушия царя.
Истинный талант
Апеллес, хоть и был человеком искусства, а не военным, считался близким другом Александра. Выучившись в художественных школах Ионии и Сикиона и постигнув азы мастерства, мастер приехал в Македонию.
Талантливый живописец быстро завоевал расположение Филиппа II, отца Александра. Он вошёл в его свиту, где познакомился, а затем подружился с юным наследником.
Когда Александр стал царём, Апеллесу была оказана высочайшая честь — изображать правителя мог только он и никто другой. Вместе с Македонским художник даже ходил в походы, запечатлевая Александра на поле брани.
Ни одна работа Апеллеса до наших дней не дошла, зато дошло много преданий о жизни талантливого мастера. Одной из самых известных историй, случившейся с Апеллесом, стала история о щедром даре Александра Великого. Царь преподнёс художнику свою любимую женщину — красавицу Кампаспу.
Учитель против возлюбленной
Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра, по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).
С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.
Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского. Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже».
Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, однако также возможно, что их связь продолжилась.
Дар Александра
Когда Александр отправился в очередной поход, он приказал Апеллесу создать портрет Кампаспы. Апеллес, конечно, согласился и приступил к работе. День за днём он рисовал красавицу и сам не заметил, как влюбился в неё.
Вернувшись, Александр узнал об этом. Он мог бы наказать художника за дерзость, однако вместо этого поступил благородно — решил не мешать влюблённому и уступил свою возлюбленную художнику.
Кампаспа стала музой Апеллеса. Именно она послужила прообразом для самой знаменитой его картины — «Афродита Анадиомена».
Что было с Апеллесом и Кампаспой дальше, история умалчивает — жили ли они долго и счастливо или пошли каждый своей дорогой. Как бы то ни было, эта красивая легенда стала вдохновением для многих живописцев, воздающих дань великой любви античного мастера.
А вы знали об этом?
Цель гейш состояла в том, чтобы удержать мужчин в борделе и заставить их чувствовать себя очаровательными. Они позволяли мужчинам представлять себя сексуальными мачо, которые способны легко соблазнить красивую женщину, а не простаками, которым приходится платить за секс. Но они никогда не спали с мужчинами. Некоторые бордели даже запрещали своим гейшам сидеть слишком близко к мужчинам из страха, что они могут отбить клиентов ойран.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Кого на Руси клали в гроб лицом вниз https://otari.mirtesen.ru/blog/43020854094/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии