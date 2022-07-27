Великий дар царя — как Македонский уступил художнику свою любимую

Александр Македонский, вошедший в историю как Александр Великий, талантливый полководец, создатель огромной империи, не ограничивался лишь ратными подвигами. Он жил полной жизнью и умел наслаждаться каждым её мгновением — любил женщин, пиры, празднества, не отказывая себе ни в чём.

Царя окружали многочисленные сподвижники. Властный и темпераментный, Александр жестоко наказывал провинившихся, но был очень добр к верным друзьям, возвышая и щедро одаривая их.

Один из таких даров, преподнесённый Македонским художнику Апеллесу, вошёл в историю как знак необычайной щедрости и великодушия царя.

Дж. Кадес. Александр Великий в ателье Апеллеса

Истинный талант

Апеллес, хоть и был человеком искусства, а не военным, считался близким другом Александра. Выучившись в художественных школах Ионии и Сикиона и постигнув азы мастерства, мастер приехал в Македонию.

Ж. Брок. Школа Апеллеса

Талантливый живописец быстро завоевал расположение Филиппа II, отца Александра. Он вошёл в его свиту, где познакомился, а затем подружился с юным наследником.

Когда Александр стал царём, Апеллесу была оказана высочайшая честь — изображать правителя мог только он и никто другой. Вместе с Македонским художник даже ходил в походы, запечатлевая Александра на поле брани.

Ни одна работа Апеллеса до наших дней не дошла, зато дошло много преданий о жизни талантливого мастера. Одной из самых известных историй, случившейся с Апеллесом, стала история о щедром даре Александра Великого. Царь преподнёс художнику свою любимую женщину — красавицу Кампаспу.

Г. Гандольфи. Александр Великий отдает Кампаспу Апеллесу

Учитель против возлюбленной

Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра, по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).

С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.

Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского. Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже».

Неизвестный художник. Аристотель и Кампаспа

Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, однако также возможно, что их связь продолжилась.

Дар Александра

Когда Александр отправился в очередной поход, он приказал Апеллесу создать портрет Кампаспы. Апеллес, конечно, согласился и приступил к работе. День за днём он рисовал красавицу и сам не заметил, как влюбился в неё.

С. Риччи. Апеллес рисует Кампаспу

Вернувшись, Александр узнал об этом. Он мог бы наказать художника за дерзость, однако вместо этого поступил благородно — решил не мешать влюблённому и уступил свою возлюбленную художнику.

Дж. Ланглуа. Александр уступает Кампаспу Апеллесу

Кампаспа стала музой Апеллеса. Именно она послужила прообразом для самой знаменитой его картины — «Афродита Анадиомена».

Фреска из Помпей. Возможно копия картины Апеллеса «Афродита Анадиомена»

Что было с Апеллесом и Кампаспой дальше, история умалчивает — жили ли они долго и счастливо или пошли каждый своей дорогой. Как бы то ни было, эта красивая легенда стала вдохновением для многих живописцев, воздающих дань великой любви античного мастера.

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