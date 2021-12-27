«Заговор Андропова»: почему Брежнев разрешил Щёлокову арестовать «шефа» КГБ

О войне МВД против КГБ в 1982 году заговорили недавно. История такова: министр внутренних дел Николай Щёлоков 10 сентября пришёл на приём к Леониду Брежневу и, убедив его в реальности попыток главы КГБ Юрия Андропова захватить власть в стране, получил разрешение на арест главного чекиста на три дня для «выяснения обстоятельств антипартийного заговора».

Три отряда специального назначения МВД тут же получили приказ выезжать к зданию ЦК, к дому Андропова и к зданию КГБ на Лубянке. Но один из спецназовцев оказался предателем и передал сообщение о происходящем в КГБ. Кагэбэшники получили возможность противостоять Щёлокову. Они успели блокировать отряды МВД превосходящими силами.

У дома Андропова на Кутузовском проспекте в результате быстрой перестрелки его люди одолели людей Щёлокова. К счастью, милиция быстро сдалась, но один, раненый подполковник Р., умер в институте Склифосовского вечером 11 сентября. Так КГБ подавил милицейский путч и переиграл МВД всего за три с половиной часа, и с тех пор Андропов получил безраздельный контроль над дряхлеющим телом, умом и волей генсека Брежнева.



Когда спустя пару месяцев Брежнев умер, Андропов и его люди получили непосредственную власть. Щёлоков был вскоре уволен, его первый зам Ю. Чурбанов осуждён по «узбекскому делу». Потом Щёлокова лишили звания генерала армии и в день милиции об этом объявили в газетах, потом исключили из КПСС и лишили звания Героя Социалистического труда и других послевоенных наград. Спустя день, 13 декабря 1984 года, Щёлоков застрелился из охотничьего ружья.

Так эту историю рассказал семь лет назад журналист Евгений Додолев, которому о попытке переворота (а вернее, «контр-переворота») рассказал писатель Юлиан Семёнов, лично многократно беседовавший с Игорем Юрьевичем Андроповым. Додолев утверждает, что якобы глава КГБ Владимир Крючков в 1990 году подтверждал: рассказы Семёнова о событиях 1982 года не выдумка. Более того, Додолев называет самоубийство Щёлокова инсценировкой: на деле генерала армии якобы заставили покончить с собой чекисты под угрозой организации судилища над всей его семьёй и конфискации всего их имущества, нажитого коррупционными методами.

Правда, есть в этих рассказах немало моментов, вызывающих сомнения. Во-первых, если Андропов убедил в своей невиновности генсека, то почему не был после провала арестован Щёлоков, а если не убедил, то как Брежнев позволил осуждённому им же на арест Андропову разгуливать на свободе? Во-вторых, детали этой истории в разных изложениях разнятся. Так, в публикации «Комсомольской правды» (13.09.2012) Додолев писал, что КГБ узнал всё не благодаря предательству одного из людей Щёлокова, а «спалив» их рядом с домом Андропова ещё накануне (хотя предательство и здесь фигурирует). Кроме того, в этой версии спецназовцы МВД не оказали никакого сопротивления.



Помимо этих и прочих вопросов, кроме рассказов Семёнова и Додолева, нет никаких свидетельств в пользу достоверности их сведений о заговоре 10 июля 1982 года. Да и сам Семёнов рассказать об этом без посредников уже не может, а написать не успел, что лишь углубляет сомнения в том, что Додолев рассказывает невыдуманную историю, ибо мёртвый, на которого он ссылается, уже не может его опровергнуть.

Сам же Додолев однажды оговорился по Фрейду: «Я весьма пристрастный летописец...» В его профессиональной карьере были и утки, и купюры. Вполне вероятно, что он лишь приспособил конспирологическую версию карьеры Щёлокова под реальную, давно известную и совершенно прозаическую историю. В 1968 году Н. Щёлоков стал министром МВД, Ю. Андропов годом ранее возглавил КГБ. Давно конкурирующие структуры продолжили борьбу между собой и при новых руководителях, и каждый следил за другим.

Проблема для Щёлокова состояла в том, что на него компромата было предостаточно: он был замешан во многих коррупционных делах, так как много лет пользовался своим могуществом и безнаказанностью. Но всё это длилось до тех пор, пока не умер главный его защитник –Брежнев.

После этого ничто не мешало рвущемуся к власти Андропову на вполне реальных основаниях устранить конкурента, вот и всё. Кроме того, при Щёлокове МВД стало более, чем когда-либо раньше, сборищем оборотней в погонах. Несколько таких «оборотней», будучи пьяными, в 1980 году убили майора КГБ Афанасьева из-за продуктов, которые были при нём, прямо в московском метро. Инициированное КГБ расследование выявило ещё множество нарушений и злоупотреблений, ставших в милиции при Щёлокове систематическими. Если бы экс-министр не застрелился, то был бы осуждён на полностью законных основаниях.

Константин Дмитриев

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