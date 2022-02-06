Матильда Кшесинская против Ленина: за что балерина подала на вождя в суд

Как утверждает публицист Александр Широкорад, газеты революционного 1917 года пестрели заголовками вроде «Тяжба Кшесинской и Ленина». Действительно, тогда балерина падала в суд на вождя пролетариата за то, что тот в числе прочих занял ее Петербургский особняк. Интересно, что суд Кшесинская выиграла.

Особняк с коровником в руках большевиков

Особняк в Петербурге, ставший первым в России сооружением в стиле модерн, известная балерина Матильда Кшесинская заказала архитектору Александру фон Гогену в 1904 году. Как утверждает Наум Синдаловский, автор книги «История Петербурга в преданиях и легендах», здание поражало современников Кшесинской своей утонченной роскошью, сдержанным уютом и удобной планировкой. Особняк окружал сад, во дворе располагались гаражи для экипажа и двух автомобилей хозяйки, а также коровник. Последний был построен специально для сына артистки, который должен был регулярно получать свежее молоко.

Однако все это хозяйство Матильда Кшесинская вынуждена была покинуть в смутные дни февральской революции 1917 года, перебравшись на дачу в Кисловодске. Уже на следующий день, как пишет Елена Литвинская в издании «Матильда Кшесинская. Муза последних Романовых», в особняк Кшесинской ворвалась разъяренная толпа.

Процесс, который оброс слухами

Мародеры намеревались расправиться с дворником балерины, но того спас Георгиевский крест на груди. Когда разбойники ретировались, их сменили солдаты мастерских запасного броневого автомобильного дивизиона. А вскоре особняк Кшесинской стал штабом большевиков: туда переехал Петроградский комитет РСДРП.

Впрочем, Александр Широкорад, автор книги «Матильда Кшесинская. Русская Мата Хари», настаивает на том, что особняк Матильды Кшесинской никто не грабил, а всю обстановку предусмотрительно убрал и запечатал комендант здания. Это подтверждал и меньшевик Суханов, побывавший в доме в день приезда туда Владимира Ленина. «Мебели вообще было немного. Движимость Кшесинской была куда-то убрана…» — таково описание Сухановым жилища балерины. А вот что касается Ленина, то он действительно посещал особняк артистки, но, вопреки слухам, которые распространяли газетчики, вождь никогда там не жил, а обитал в скромной квартире своей сестры.

Как бы то ни было, особняк большевики все же заняли. Кшесинская вознамерилась вернуть недвижимость и через своего адвоката Хесина подала в мировой суд исковое заявление. Ответчиками по делу были указаны: Петроградский комитет Социал-демократической рабочей партии, Центральный комитет той же партии, Центральное бюро профсоюзов, Петроградский районный комитет партии социал-революционеров, Клуб военных организаций, помощник присяжного поверенного С.Я. Багдатьев, студент Г.О. Агабабов, который первым поселился в особняке. Если верить Роману и Дмитрию Карасюкам, авторам книги «В тени истории», значился в этом списке и «кандидат права В.И. Ульянов (лит. псевдоним Ленин)».

Результаты судебной тяжбы

К большому разочарованию прессы Ленин в зале суда не появился. Его интересы и интересы других ответчиков защищали адвокат Мечислав Козловский и упомянутый выше Сергей Багдатьев, секретарь Петроградского партийного комитета. Как указано в книге историка Бориса Соколова «Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго», 5 мая 1917 года мировой судья 58-го участка по фамилии Чистосердов постановил: «Выселить из дома № 2-1 по Б. Дворянской ул. в течение 20 дней» все революционные организации «с проживающими лицами и очистить помещение от их имущества». Иск же в отношении Владимира Ленина судья оставил без рассмотрения в связи с тем, что вождь там попросту не проживал.

Центральный и Петербургский комитеты РСДРП подчинились судебному решению и заявили о выезде из особняка Кшесинской, а вот военная организация партии делать это отказалась. Вслед за ней остался во дворце балерины и Петербургский комитет. Лишь 6 июля 1917 года большевики были изгнаны из особняка, но, как пишут Кирилл Назаренко и Дмитрий Пучков в своей книге «Под Андреевским и Красным флагом», на их место прибыли солдаты самокатного батальона. Хесин продолжал тяжбу в надежде не только вернуть особняк балерине, но и получить материальную компенсацию, однако ни к каким результатам это не привело. В конце концов в июле 1917 года Матильда Кшесинская навсегда покинула Петроград.

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