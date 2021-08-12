11 уникальных островов планеты, о которых вы, возможно, не знали

Представляю вашему вниманию список самых странных островов в мире, о существовании которых вы, возможно, даже не догадывались.

Остров кукол, Мексика

Остров кукол (Isla de la Munecas) — одна из самых жутких достопримечательностей в Мексике. Этот небольшой клочок суши “населяют”… расчлененные куклы. Легенда гласит, что бывший житель острова Джулиан Сантана Баррера начал собирать выброшенные поломанные игрушки и развешивать их на деревьях и зданиях, чтобы успокоить дух утонувшей в этих местах маленькой девочки, которая якобы не давала покоя странному отшельнику. Спустя почти 50 лет после трагедии с ребенком, в 2001 году, сам Дон Джулиан был обнаружен утопленным в том же канале, где когда-то погибла малышка. С тех пор страшная легенда об острове притягивает сюда толпы впечатлительных туристов.

На Isla de la Munecas насчитывается около тысячи ужасных экспонатов, которые за долгие годы почернели и загрязнились. Здесь нет электричества, а попасть сюда можно только по воде. Побывавшие на острове уверяют, что во время экскурсии слышат тихий шепот кукол, от которого холодеет внутри даже у самых сильных духом.

Фадиут, Сенегал

Сенегальский островок Фадиут известен как Остров ракушек. Он полностью создан из раковин моллюсков, содержание которых уже давно использовали в пищу местные жители.

Необычный остров — отвоеванная у моря территория, не что иное, как отходы жизнедеятельности людей с материка — близлежащей деревушки Жоаль, которую с ракушечным островом соединяет длинный пешеходный мост.

Местные жители Жоаля украшают ракушками свои жилища и улицы, изготавливают украшения и сувениры. Здесь каждый шаг человека отзывается необычным хрустом под ногами, а все потому, что даже улицы поселения вымощены хрупкими панцирями моллюсков. Но туристов привлекают не безделушки, а знаменитое кладбище Фадиута, полностью покрытое россыпью мелких ракушек. Из насыпных перламутровых холмиков вразнобой торчат белые кресты и таблички, что создает совершенно необычный пейзаж.

Остров свиней, Багамы

Биг Мэйджор Кэй, или Остров свиней, получил свое название благодаря отважным хрюшкам, которые населяют этот тропический атолл. Никто уже и не помнит, как свиньи добрались до острова, но они проживают здесь уже много лет и, кажется, чувствуют себя вполне как дома.

Они с удовольствием принимают солнечные ванны на пляже, кувыркаются в песке и устраивают групповые заплывы. Туристов, приезжающих сюда на яхтах и катерах, смешные поросята встречают радостным хрюканьем и не упускают возможности выпросить какое-нибудь лакомство. Говорят, что за спелый банан свиньи с удовольствием позируют для памятных фото.

Силенд, у берегов Великобритании

Во время Второй мировой войны Великобритания создала ряд военных баз, целью которых было защитить страну от немецких воздушных налетов. Эти морские форты были расположены вдоль восточного побережья Англии. Одна из таких баз, состоящая из бетона и стальных конструкций, превратилась в королевство Силенд.

В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс и его друг Ронан О’Рэйлли выбрали заброшенную платформу Рафс-Тауэр для строительства парка развлечений. Однако через некоторое время они поссорились, и Бейтс стал единственным хозяином острова. В итоге Рой не стал строить парк развлечений: 2 сентября 1967 года он объявил о создании суверенного государства и провозгласил себя князем Роем I.

Бейтс назвал себя монархом Силенда, а свою семью — правящей династией. Сегодня они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутике государств мира (флаг, герб и гимн, конституция, государственные должности, дипломатия, выпускаются коллекционные почтовые марки, монеты и т. п.).

Сокотра, Йемен

Остров Сокотра является частью небольшого архипелага у побережья Йемена. Он считается одним из самых изолированных в мире, из-за чего Сокотру называют «затерянным миром».

Особое уединенное расположение и климат сформировали здесь уникальную экосистему. Сокотра богата разнообразием флоры и фауны, причем многие из растений, найденных здесь, абсолютно уникальны, а некоторые виды зародились более 20 миллионов лет назад! По этой причине Сокотра внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Сокотре произрастают абсолютно эндемичные растения, такие как сокотрово драконово дерево, дорстения гигантская, а также множество видов алоэ. Здесь живут птицы, которых больше невозможно встретить нигде в мире, например сокотранский длиннохвостый скворец, сокотранская нектарница, сокотранский воробей и золотокрылый вьюрок.

Морская флора и фауна близ острова также очень разнообразна. Здесь добывают самый редкий черный жемчуг со свинцовым отливом. Местные жители также собирают на берегу амбру, которая образуется в пищеварительном тракте кашалотов.

Норт-Бразер, Нью-йорк

North Brother Island — маленький необитаемый остров в проливе Ист-Ривер, относящийся к городу Нью-Йорк. Он был необитаем до 1885 года, пока туда не перенесли больницу Riverside Hospital, специализировавшуюся на лечении оспы и других карантинных хворей, для изоляции больных от окружающего мира. В конце 1930-х госпиталь был закрыт, а после Второй мировой войны здесь какое-то время жили ветераны боевых действий. Но когда проблема с нехваткой жилья была решена, остров вновь стал пустеть, а покинутые дома облюбовали наркоманы.

Сегодня заброшенные здания «северного брата» и неухоженные деревья стали домом для многих видов диких птиц. Власти Нью-Йорка объявили, что хотят сохранить North Brother Island, поэтому остров закрыли для общественности.

Окуносима, Япония

Очаровательный японский остров Окуносима также известен как Кроличий остров. Он получил свое название из-за диких кроликов, которые являются его полноправными жителями. Кролики так привыкли к туристам, что позволяют посетителям кормить их с рук и играть с ними. Поговаривают, что в 1971 году группа школьников выпустила на абсолютно безжизненном острове несколько особей ушастых, которые расплодились до огромного количества, и теперь их можно встретить в любом уголке Окуносимы.

Однако история этого острова не столь мила и невинна. Окуносима сыграл большую роль в ходе Второй мировой войны, так как именно здесь располагался завод по производству химического оружия. Сегодня на Окуносиме работает Музей ядовитого газа, где можно узнать подробности “газового” наследия острова и послушать рассказы о применении химического оружия.

Плавучие острова, Перу



Плавучие острова из тростника, которые населяют люди племени уро, являются частью Национального заповедника на озере Титикака. Жители искусственного архипелага переселились с материка на воду несколько тысяч лет назад, чтобы сохранить свою самобытность, и теперь они выживают в основном за счет рыболовства и ремесленничества.

Чтобы увидеть своими глазами уникальный быт древнего народа этого региона, на острова регулярно организуются туристические экскурсии.

Форт Spitbank, Англия

Форт Spitbank — необычная историческая морская крепость XIX века на южном побережье Англии (бывший дом для сотен солдат, охранявших подступы к городу Портсмут на берегу пролива Солент), которая теперь превратилась роскошный отель. Оружие и боеприпасы в складских комнатах сменила изысканная мебель спальных гарнитуров, а кладовки превратились в бары, рестораны и спа-центр.

Форт Spitbank является эксклюзивным местом для отдыха, которое можно взять в аренду для проведения специальных мероприятий, частных вечеринок, свадеб, съемок музыкальных клипов и корпоративов. Сюда не проникнут незваные гости, так как добраться до форта можно только на лодках, а периметр постройки охраняется почти как военный объект.

Кеймада-Гранди, Бразилия

Ilha de Queimada Grande, или Змеиный остров, расположен у побережья Сан-Паулу. Он известен прежде всего как место обитания одной из самых ядовитых змей в мире -островного ботропса, чей укус вызывает быстрое омертвение тканей. По этой причине, а также ради сохранения флоры и фауны власти страны запрещают посещение острова, который включен в список самых опасных мест Земли.

Повелья, Италия

Наиболее часто посещаемый остров Италии — Повелья, что недалеко от Венеции. Земли этого острова хранят жуткую историю, которая началась, когда чума убила тысячи жителей Венеции, чьи отполированные водой кости, по слухам, до сих пор находят местные рыбаки.

Когда Венецию начала косить бубонная чума, на остров Повелья стали свозить гниющие трупы, а также живых людей, у которых лишь начинали появляться признаки болезни. Несчастных оставляли в зловонных ямах, некоторых просто сжигали в огромных кострах. Местные с ужасом в глазах рассказывают, что верхний слой острова практически состоит из человеческих останков.

Позже в Повелье открылась психиатрическая больница, в которой, если верить легендам, главный врач проводил бесчеловечные опыты над душевнобольными. Спустя какое-то время этот доктор погиб при весьма странных обстоятельствах: то ли он совершил самоубийство, бросившись с колокольни, то ли за издевательства ему отомстили пациенты. Причем садиста-врача почему-то не похоронили, а замуровали в стену той самой колокольни.

Любители страшилок утверждают, что иногда по ночам с острова доносится странный перезвон.

На острове сохранились полуразрушенные здания больницы, куда ежегодно проникают туристы, чтобы заполучить леденящие душу фотографии.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2277200254733912284/

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