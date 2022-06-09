Описание иконы Печерской Божией Матери и храм в ее честь

Чудодейственная икона Божией Матери Печерская известна во всем мире. Она знаменита благодаря многочисленным историям, повествующим об удивительных фактах, когда люди были успешно исцелены. Описанию этой иконы и храма, воздвигнутого в ее честь, посвящается данная статья.

Икона Божией Матери Печерская – это святой образ, к которому обращаются православные христиане в надежде получить поддержку в жизненных ситуациях. Божья Матерь заступится перед нами, обратившись к Господу. Искренность святой молитвы будет услышана, так как ее произносит Дева Мария.

Как создавался образ?

Лик Божией Матери (Печерской) на Свенской иконе считается одной из древнейших икон, которая дошла до нашего поколения. Она была создана в стенах Лавры силами преподобного Алипия - иеромонаха, который жил в обители Печерской Лавры. Лучшие мастера из Византии, которые расписывали Великую Успенскую церковь, обучали его искусству иконописи. Так зародилась русская школа написания икон.

На сегодняшний день местонахождением мощей преподобного Алипия и художников–иконописцев из Греции, которые стали его учителями, являются Ближние пещеры Лавры.

Описание полотна

На Печерской иконе Божией Матери запечатлена Богородица, которая восседает на троне и держит младенца Иисуса.

Мария осеняет благословением находящихся у трона преподобных отцов - Антония и Феодосия. На Антонии схимнический куколь с острым верхом.

У преподобных отцов в руках находятся свертки с духовными поучениями У Антония написаны следующие слова:

Молю вас, чада: держимся воздержания и не ленимся, ибо имеем о сем Господа помощником.

Прочитать текст надписи, которая находится на свитке Феодосия, трудно, так как буквы практически невозможно различить. Свиток раскрыт и свисает вниз, прикрывая трон. Считается, что имел место факт изменения текста на этом свитке.

По типу изображения исследователи-иконографы считают икону Божией Матери Печерскую Панахрантой (Всемилостивой). Торжественность и строгость данного типа иконографии характерна для таких видов монументалистики, как мозаика и фреска.

Для создания иконы использована цельная доска из липовой древесной породы. Размеры полотна - 42 х 67 см. По мнению исследователей, предпосылкой к написанию иконы стали события, которые произошли во Влахернском храме. Тогда зодчие получили благословение Богородицы, которая вручила им икону Божией Матери "Успение" Псково–Печерскую и благословила в поход на Киев.

Судьба иконы

В период, когда местонахождением иконы была Киево-Печерская лавра, зафиксировано много случаев чудодейственного проявления ее силы. В конце XIII века Черниговскому князю Роману Михайловичу захотелось перевезти священное полотно в здание Брянского Успенского мужского монастыря. Там она находилась до конца ХХ века. Так как близ монастыря протекает река Свена, то и священное здание стали называть Свенским. И икону также принято стало именовать Свенской.

Чудесные проявления светлой силы

В истории известен факт, когда святой образ помог исцелить слепоту князя Романа Михайловича. Ему сообщили, что в стенах Лавры находится икона Богородицы, и князь приказал доставить ему это полотно. Гонцы и монахи, сопровождавшие икону к князю, заметили ее исчезновение. Поиски святого лика привели людей на берег реки Свены, где икона расположилась меж ветвей дубового дерева. Узнав о чуде, князь прибыл на это место и пообещал Богородице соорудить здесь храм, если она возвратит Роману зрение.

«О, Пречудная, Пресвятая Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! Услыши глас молитвы моей и дай мне, Госпоже, прозреть очами и увидеть свет и Твой чудотворный образ. Все, что я увижу с места сего во все четыре стороны, я отдам дому Твоему. Я созижду храм и обитель на этом месте, которое Ты возлюбила».

После прозрения князь выполнил данное Богородице обещание и на указанном ею месте соорудил храм в честь иконы, а позднее и стены мужского монастыря.

Существует как подлинник иконы, так и ее рукописная копия. Она была сделана в то время, когда святой лик явился перед князем Романом. Копия имела такой текст надписи:

Окладывана в лето 6796 (1288) благоверным князем великим Романом Михайловичем и благоверною княгинею Анастасией, месяца септембрия в 26 день, на память Иоанна Богослова

Вторая копия иконы находится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры у алтаря. Так как святой лик высоко почитается православными христианами, он имеет множество копий.

Местом хранения чудотворного образа сегодня является Третьяковская галерея в Москве. Расположением самой древней иконы до закрытия стали Дальние пещеры Лавры. После восстановления Лавры икона заняла место у алтаря, где находятся все преподобные Печерские святые. Здесь ее можно увидеть и в наши дни.

Днем празднования иконы считается 16 мая.

Акафист Печерской иконе Божией Матери

Кондак 1

Избранней от всех родов Пресвятей Деве Марии Богородице, яко воистину плотию рождшей Иисуса Христа, Спаса и Бога нашего, Владычице всея Вселенныя, избравшей вторым земным жребием страну нашу Российскую и обители иноческие чудотворными иконами прославившей, похвальное приносим пение; Ты же, о Всечестная наша Мати и Заступница, храни обитель Твою и спаси всех нас от враг видимых и невидимых да зовем Ти:Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Свенская Похвало и наше присное утешение.

Икос 1

Ангел Хранитель внуши князю Роману, егда той бысть во граде Брянске, вспомянути о чудесех от иконы Твоея, Владычице, во обители Печерстей бывших, да испросит иноков Печерских отпустити икону чудотворную, писанную преподобным Алипием, исцеления ради слепоты своея и возопи Ти тако:Радуйся, Всечестная наша Мати;Радуйся, дивная наша Заступнице;Радуйся, Надеждо нашего спасения;Радуйся, града Брянска Хранительнице;Радуйся, живущих в нем христиан Покровительнице;Радуйся, надеющихся на Тя, Руководительнице;Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Свенская Похвало и наше присное утешение.

О храме

Первым храмом Печерской иконы Божией Матери считается церковь, которую построил князь Роман Михайлович в благодарность за свое прозрение. Современная постройка в виде часовни украшает и Киевский вокзал в столице России. Храм называют Печерской церковью.

Датой основания священного здания считается 2002 год. Это действующий православный храм РПЦ, куда христиане приходят за молитвой и утешением.

Подведем итоги

Священное полотно иконы Божией Матери Печерской - одна из самых древних памяток, которые дошли до нашего времени. Над его созданием трудился иеромонах Алипий. Существуют версии и нерукотворного происхождения первого варианта этого священного образа. Считается, что он появился на пещерных стенах без помощи людей, и это явление стало поводом для написания иконы.

История о прозрении князя Романа стала предпосылкой для создания храма и мужского монастыря в честь Пресвятой Богородицы. Копии полотна широко распространены сегодня, так как икона имеет большую силу помощи и исцеления. Первые рукописные копии полотна появились практически сразу после ее создания. Через иконы святые помогают христианам определиться на сложном жизненном пути и не свернуть в сторону искушений.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495723164327742255/

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