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Описание иконы Печерской Божией Матери и храм в ее честь

Чудодейственная икона Божией Матери Печерская известна во всем мире. Она знаменита благодаря многочисленным историям, повествующим об удивительных фактах, когда люди были успешно исцелены. Описанию этой иконы и храма, воздвигнутого в ее честь, посвящается данная статья.

Икона Божией Матери Печерская – это святой образ, к которому обращаются православные христиане в надежде получить поддержку в жизненных ситуациях. Божья Матерь заступится перед нами, обратившись к Господу. Искренность святой молитвы будет услышана, так как ее произносит Дева Мария.

СВЕНСКАЯ (ПЕЧЕРСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ Источник: http://www.pecherski.net/?file=svyatini-lavri-7

Как создавался образ?

Лик Божией Матери (Печерской) на Свенской иконе считается одной из древнейших икон, которая дошла до нашего поколения. Она была создана в стенах Лавры силами преподобного Алипия - иеромонаха, который жил в обители Печерской Лавры. Лучшие мастера из Византии, которые расписывали Великую Успенскую церковь, обучали его искусству иконописи. Так зародилась русская школа написания икон.

На сегодняшний день местонахождением мощей преподобного Алипия и художников–иконописцев из Греции, которые стали его учителями, являются Ближние пещеры Лавры.

Описание полотна

На Печерской иконе Божией Матери запечатлена Богородица, которая восседает на троне и держит младенца Иисуса.

Мария осеняет благословением находящихся у трона преподобных отцов - Антония и Феодосия. На Антонии схимнический куколь с острым верхом.

У преподобных отцов в руках находятся свертки с духовными поучениями У Антония написаны следующие слова:

Молю вас, чада: держимся воздержания и не ленимся, ибо имеем о сем Господа помощником.

Прочитать текст надписи, которая находится на свитке Феодосия, трудно, так как буквы практически невозможно различить. Свиток раскрыт и свисает вниз, прикрывая трон. Считается, что имел место факт изменения текста на этом свитке.

По типу изображения исследователи-иконографы считают икону Божией Матери Печерскую Панахрантой (Всемилостивой). Торжественность и строгость данного типа иконографии характерна для таких видов монументалистики, как мозаика и фреска.

Для создания иконы использована цельная доска из липовой древесной породы. Размеры полотна - 42 х 67 см. По мнению исследователей, предпосылкой к написанию иконы стали события, которые произошли во Влахернском храме. Тогда зодчие получили благословение Богородицы, которая вручила им икону Божией Матери "Успение" Псково–Печерскую и благословила в поход на Киев.

Икона Богоматери Печерская

Судьба иконы

В период, когда местонахождением иконы была Киево-Печерская лавра, зафиксировано много случаев чудодейственного проявления ее силы. В конце XIII века Черниговскому князю Роману Михайловичу захотелось перевезти священное полотно в здание Брянского Успенского мужского монастыря. Там она находилась до конца ХХ века. Так как близ монастыря протекает река Свена, то и священное здание стали называть Свенским. И икону также принято стало именовать Свенской.

Чудесные проявления светлой силы

В истории известен факт, когда святой образ помог исцелить слепоту князя Романа Михайловича. Ему сообщили, что в стенах Лавры находится икона Богородицы, и князь приказал доставить ему это полотно. Гонцы и монахи, сопровождавшие икону к князю, заметили ее исчезновение. Поиски святого лика привели людей на берег реки Свены, где икона расположилась меж ветвей дубового дерева. Узнав о чуде, князь прибыл на это место и пообещал Богородице соорудить здесь храм, если она возвратит Роману зрение.

«О, Пречудная, Пресвятая Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! Услыши глас молитвы моей и дай мне, Госпоже, прозреть очами и увидеть свет и Твой чудотворный образ. Все, что я увижу с места сего во все четыре стороны, я отдам дому Твоему. Я созижду храм и обитель на этом месте, которое Ты возлюбила».

После прозрения князь выполнил данное Богородице обещание и на указанном ею месте соорудил храм в честь иконы, а позднее и стены мужского монастыря.

Вера в Бога

Существует как подлинник иконы, так и ее рукописная копия. Она была сделана в то время, когда святой лик явился перед князем Романом. Копия имела такой текст надписи:

Окладывана в лето 6796 (1288) благоверным князем великим Романом Михайловичем и благоверною княгинею Анастасией, месяца септембрия в 26 день, на память Иоанна Богослова

Вторая копия иконы находится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры у алтаря. Так как святой лик высоко почитается православными христианами, он имеет множество копий.

Местом хранения чудотворного образа сегодня является Третьяковская галерея в Москве. Расположением самой древней иконы до закрытия стали Дальние пещеры Лавры. После восстановления Лавры икона заняла место у алтаря, где находятся все преподобные Печерские святые. Здесь ее можно увидеть и в наши дни.

Днем празднования иконы считается 16 мая.

Киево - Печерская Лавра

Акафист Печерской иконе Божией Матери

Кондак 1

Избранней от всех родов Пресвятей Деве Марии Богородице, яко воистину плотию рождшей Иисуса Христа, Спаса и Бога нашего, Владычице всея Вселенныя, избравшей вторым земным жребием страну нашу Российскую и обители иноческие чудотворными иконами прославившей, похвальное приносим пение; Ты же, о Всечестная наша Мати и Заступница, храни обитель Твою и спаси всех нас от враг видимых и невидимых да зовем Ти:Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Свенская Похвало и наше присное утешение.

Икос 1

Ангел Хранитель внуши князю Роману, егда той бысть во граде Брянске, вспомянути о чудесех от иконы Твоея, Владычице, во обители Печерстей бывших, да испросит иноков Печерских отпустити икону чудотворную, писанную преподобным Алипием, исцеления ради слепоты своея и возопи Ти тако:Радуйся, Всечестная наша Мати;Радуйся, дивная наша Заступнице;Радуйся, Надеждо нашего спасения;Радуйся, града Брянска Хранительнице;Радуйся, живущих в нем христиан Покровительнице;Радуйся, надеющихся на Тя, Руководительнице;Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, Свенская Похвало и наше присное утешение.

О храме

Первым храмом Печерской иконы Божией Матери считается церковь, которую построил князь Роман Михайлович в благодарность за свое прозрение. Современная постройка в виде часовни украшает и Киевский вокзал в столице России. Храм называют Печерской церковью.

Храм-часовня Киево-Печерской иконы Божией Матери при Киевском вокзале в Москве

Датой основания священного здания считается 2002 год. Это действующий православный храм РПЦ, куда христиане приходят за молитвой и утешением.

Подведем итоги

Священное полотно иконы Божией Матери Печерской - одна из самых древних памяток, которые дошли до нашего времени. Над его созданием трудился иеромонах Алипий. Существуют версии и нерукотворного происхождения первого варианта этого священного образа. Считается, что он появился на пещерных стенах без помощи людей, и это явление стало поводом для написания иконы.

История о прозрении князя Романа стала предпосылкой для создания храма и мужского монастыря в честь Пресвятой Богородицы. Копии полотна широко распространены сегодня, так как икона имеет большую силу помощи и исцеления. Первые рукописные копии полотна появились практически сразу после ее создания. Через иконы святые помогают христианам определиться на сложном жизненном пути и не свернуть в сторону искушений.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495723164327742255/

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