Почему в Средние века младенца Иисуса изображали голым

Во все времена христиане почитали изображения своего Господа, независимо от того, в какой возрастной категории на нем он был запечатлен. Особенно знамениты несколько гравюр и картин 16-17 веков, где Иисус нарисован младенцем.

Одной из таких работ является гравюра Х. Б. Грина 1511 года, на которой можно увидеть маленького Иисуса с матерью Девой Марией. Рядом с ними расположились святые Анна и Иосиф. Однако не всем понятно, что делает св. Анна, которая наклонилась над младенцем и разглядывает его половые органы.

Мнение людей искусства

Изначально по поводу трактовки вышеописанного среди ученых-искусствоведов были разногласия. Подробно об этом рассказывается в книге С. Зотова, М. Майзульса и Д. Хармана «Страдающее средневековье».

Одни специалисты предполагали, что мы созерцаем обычную сцену, которая могла возникнуть в любых бытовых условиях. В данном случае любящая бабушка внимательно осматривает тело ребенка.

Другие считали, что имеет место какой-то магический обряд. Ведь Спаситель только прибыл в этот мир и сила веры еще полностью не обретена.

Однако все сходятся в одном. Средневековые люди в вопросах сексуальности были очень откровенны и обсуждали их более открыто, чем мы себе представляем.

Если его воплощением стал мужчина, то возникал ряд вопросов. Почему Иисус мужчина, а не женщина? Может ли он испытывать влечение к противоположному полу? Является ли он девственником или может стать отцом?Поэтому его изображали не каким-то бесполым существом, а в образе человеческом, мужского пола, так как задумал сам Создатель. Художники жили в своем времени и в своих произведениях отражали мнение окружающих и возникающие у людей вопросы. Поэтому можно часто увидеть изображения младенца Иисуса, на которых сознательно показываются его гениталии.Пол младенца особенно важен для обычного обывателя. Ведь времена полного доминирования мужчины над женщиной еще не ушли в прошлое. Именно с мужским полом возникали ассоциации всего великого и даже непостижимого уму простого человека, обывателя. Это и подчеркивали великие художники того времени.

Источник

А вы знали ?

Имя Александра Македонского происходит от греческих слов "Alexo" (защищать) и "Andr" (человек). Таким образом, его имя означает "защитник людей". Великий полководец не проиграл ни одного сражения. До сих пор идут споры относительно сексуальной ориентации Александра Македонского. Тем не менее, он имел трех жен: Роксану, Статиру и Парисат. Александр основал более семидесяти городов, из которых по крайней мере двадцать назвал в честь себя (самым известным является Александрия в Египте).Кроме того, недалеко от места битвы возле реки Гидаспы (сегодня она известна как река Джелам в Индии) Александр основал город Буцефал, названный в честь его любимого коня, который был смертельно ранен в бою. Он был одним из самых почитаемых иностранных деятелей в Риме, даже через много лет после его смерти. Юлий Цезарь, Марк Антоний и Август совершали паломничество к могиле Александра в Александрии. Мало кто знает, что было общего у Александра, Чингисхана и Наполеона. Первой в голову приходит мысль, что это планы мирового господства, но на самом деле все эти люди страдали от айлурофобии - страха перед кошками. Одна из самых известных легенд, связанных с Александром Македонским, это легенда о гордиевом узле. В мифах говорится, что фригийский царь Гордий завязал сложнейший узел и заявил, что тот, кто сумеет его развязать, станет следующим царем Фригии.В 333 году, когда Александр покорил Фригию, он, долго не думая, разрубил знаменитый узел мечом. Однажды Александр провел конкурс по распитию алкоголя среди своих солдат. Хотя войска были в восторге от подобной затеи, в итоге сорок два солдата умерли от отравления алкоголем.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Лихая свекровьhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43740036131

Товарищ жена: почему Ленин выбрал именно Крупскую https://otari.mirtesen.ru/blog/43523559663/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!