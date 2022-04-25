С ребёнком на руках, она читала вести из Петербурга. Поместье, дома, всё имущество было у них отобрано. От принцессы Аренберг требовали немедленно вернуться в Россию. И это было еще не всё. «Развести», - приказала императрица. Союз княжны Шаховской с бельгийским принцем собирались признать незаконным.

Княжна Елизавета Борисовна Шаховская, принцесса Аренберг

Князь и княгиня Шаховская рано поняли, что под одной крышей не уживутся. И разъехались. Князь предпочел остаться в России, княгиня с маленькой дочкой, Елизаветой, поехала за границу. Надолго поселились в Париже, где княжна получала образование. Там и познакомилась с принцем Луи-Мари Аренбергом, вдовцом с дочерью. Он был старше Елизаветы на шестнадцать лет.

Это было знатное семейство, с большими перспективами. Даже революционные перемены во Франции их не встревожили. Луи д’Аренберг был готов принять новые порядки, что в аристократической среде встречалось нечасто. Наоборот, он увидел в произошедшем грандиозный шанс! Возможность добиться свободы и для родных земель! В Брабанте набирало силу движение за освобождение от австрийской власти, и принц стал активным участником этих событий. 11 января 1790 года были созданы Бельгийские соединенные штаты.

Правда, просуществовали они всего год, и имперская власть над провинциями вскоре восстановилась.

Вот за этого-то человека, горячо отстаивающего свои идеи, княжна Елизавета Шаховская и вышла замуж 13 февраля 1792 года. Ровно девять месяцев спустя на свет появилась дочь, Катрин. Узнав о браке принца Аренберга с русской аристократкой, австрийский дипломат граф Кобенцель немедленно написал донесение императрице Екатерине II:

Дворец Аренберг в Бельгии

«Союз упомянутой молодой дамы с человеком, который подрывает основы нашего общества, видится австрийской стороне довольно странным явлением. Неужели Россия одобряет подобные шаги? Принц Аренберг – сторонник французской и брабантской революций, и есть основание считать, что свои идеи он будет распространять и в России, куда непременно отправится вместе со своей русской женой».

Это было очень точное послание: Екатерина II не выносила даже намёка на возможный бунт в России. Она уже пережила пугачёвское восстание, и повторения ей не требовалось. Более того, в Петербурге с симпатией принимали дворян, бежавших от революции во Франции. И если Шаховская привезет этого революционера в столицу… Кто знает, какие мысли он может вложить в головы русских людей? И как воспримут это в Петербурге?

В Париж была направлена депеша, где чётко говорилось: принцу Луи Аренбергу воспрещен въезд на территорию России. Принцесса Аренберг может оставаться вместе с мужем, но в этом случае она будет лишена всего наследства. Дома и поместья перейдут под опеку её дяди, генерал-майора Загряжского. Единственный шанс всё исправить – немедленно вернуться в Петербург. В восстановленном статусе незамужней дамы. «Развести», - приказала императрица.

Мать Елизаветы, княгиня Шаховская

С матерью Елизаветы сделался удар. Едва оправившись, она потребовала от дочери подчиниться. Ведь всё могут потерять! А вернутся, авось и успокоится императрица. Аренбергу было объявлено, что они отправляются в Петербург, молить государыню о милости.

Но Екатерина в этом вопросе оказалась твёрже алмаза. 23 декабря 1794 года, уже после возвращения Елизаветы и её матери, брак принцессы Аренберг был расторгнут по решению Синода. Упоминаний о маленькой Катрин в это время уже не найти, и есть разумное предположение, что девочка умерла.

Елизавета решила для себя, что больше никогда не станет слушать мать. Она поняла, что её заманили в ловушку. Останься она в Париже, какое ей было бы дело до решений Синода? И Аренберг не бедствовал, они бы смогли прожить… Теперь же она оказалась на положении разведённой, одинокой, и чувствовала себя очень несчастной. Вот поэтому мимолётное ухаживание Петра Шаховского, своего однофамильца, она сразу приняла за серьёзные намерения. Впрочем, предложение последовало скоро. Они поженились (хотя мать была резко против), а в феврале 1796 года у них появилась дочь, Варвара.

Полотно В.Реджианини

Что происходило дальше – сказать довольно трудно. Молодые сначала жили в загородном имении, и мало общались с прежним окружением. А в октябре 1796 года Елизаветы не стало. Так внезапно и так странно, что вокруг зашептались: «Сама! Переживала из-за первого мужа!».

Единственная выжившая дочь Елизаветы Шаховской воспитывалась впоследствии у бабушки, и стала наследницей колоссального состояния. Ирония судьбы: вторым браком она сочеталась с… французским подданым, графом Полье.

А принц Луи Аренберг покинул этот мир в 1795-м. Его маленькую дочь от первого брака ждала ещё более удивительная судьба: необыкновенная красавица Амелия-Луиза, стала женой немецкого герцога. И бабушкой одной из самых знаменитых женщин девятнадцатого столетия – императрицы Елизаветы Баварской.

Благодарю за внимание!

Источник : https://www.9111.ru/questions/7777777771690873/