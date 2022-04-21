Безумные факты об оружии в США

В Америке Вторая поправка к Конституции даёт людям право хранить и носить оружие, и это право многие считают священным. Даже те, кто думает, что необходимы дополнительные ограничения, скорее всего, сочтут вас за сумасшедшего, если вы заявите, что всё огнестрельное оружие нужно полностью запретить, и даже будут сами под подушкой прятать пистолет для самообороны. Фактически, из-за его легкодоступности в Америке граждане США владеют примерно 40% всех видов оружия в мире и глубоко внедрили идею его владением в структуру своей культуры. По этим причинам они стали известны как «помешанные на оружие» во многих других частях света.



1.

Оружие самообороны часто не срабатывает во время контролируемых экспериментов





Многие люди в Соединённых Штатах держат дома оружие по соображениям безопасности, но статистика не подтверждает, что это целесообразно. Исследования показали, что при типичном сценарии многие люди даже не успевают вовремя достать оружие, а когда они это делают, им нужно стрелять, как только преступник оказывается в поле зрения. Поскольку злоумышленник ещё не совершил насильственного преступления, многие люди не хотят убивать так быстро. Статистические данные также показывают, что в 50% случаев с невооружённым злоумышленником оружие самозащиты в конечном итоге применяется против его владельца.

Причины – в безопасности оружия и его хранении. Если вы не будете активно искать нарушителя, вы не станете ходить по дому с заряженным пистолетом, особенно если у вас дети или домашние животные. Из соображений безопасности большинство людей хранят оружие где-то под замком и не заряжают его, когда не используют. Это значит, что даже если ваш пистолет лежит под рукой, вам всё равно придётся достать его, зарядить и быть готовым вовремя выстрелить.

2.

Оружие в Америке может быть проблемой, но психическое здоровье тоже имеет значение





Одна сторона спора скажет вам, что никакие законы о контроле оружия не помогут и что всё дело в психическом здоровье. Другая сторона скажет, что психические болезни не вынуждают вас стрелять в людей и что мы не должны кричать «он сумасшедший», когда кто-то совершает массовую стрельбу. Будет неправильно занимать только одну из двух сторон, ведь они легко могут быть частями сложной проблемы.

Правда в том, что большее количество законов о контроле над оружием почти наверняка затруднит для потенциальных убийц процесс получения более смертоносного оружия, что спасло бы жизни. Тем не менее, мы также должны признать, что психическое здоровье является немаловажным фактором. Мы понимаем, что люди не хотят, чтобы всех психически больных связывали с насилием, но нет ничего нормального в том, чтобы расстреливать кучу людей без какой-либо реальной причины.

3.

Определение «штурмового оружия» зависит от того, кого вы спрашиваете





За последние несколько десятилетий в Соединённых Штатах Америки множество раз была зафиксирована стрельба различного рода, и с годами это стало более серьёзной проблемой. Теперь одной из причин, которые чаще всего называют виновниками массовых расстрелов, является лёгкость, с которой многие молодые люди получают так называемое «штурмовое оружие». Причина распространённого беспокойства заключается в том, что многие считают, что у штурмового оружия есть полуавтоматический огонь, что облегчает уничтожение толпы людей.

Некоторые люди активно выступают против терминологии штурмового оружия, утверждая, что это пропаганда контроля над оружием. При этом многие согласны с идеей штурмового оружия, но не согласны с тем, что это такое. Некоторые утверждают, что штурмовое оружие – это что-то с полуавтоматическим огневым режимом на много зарядов или расширенным магазином, чтобы продолжать и продолжать убивать. Другие утверждают, что, по их мнению, есть более чистое определение: если оружие требует выбора режима стрельбы и обладает способностью переключаться с полуавтоматического на полностью автоматический режим, только тогда его можно называть штурмовым.

4.

Слишком большое количество людей в США каждый год умирает от случайных ранений



Некоторые люди считают, что когда речь идёт о контроле над оружием, самое главное, что игнорируют – это не проверка данных, а обязательная подготовка, как в случае с вождением автомобиля. Тех, кто выступает за такой тип регулирования, беспокоят люди, которые ежегодно умирают от несчастных случаев с участием оружия, которые можно было предотвратить. Из года в год число меняется, но обычно оно приближается к 1000 смертельных случаев, что составляет примерно 2,5 смерти в день.

Некоторые утверждают, что это всего лишь около 3% смертей от оружия в Соединённых Штатах каждый год и, следовательно, не так уж и много. Конечно, не стоит того, чтобы оружие было сложнее получить. Другие утверждают, что с помощью достаточно простого обучения, которое не было бы серьёзным нарушением чьих-либо прав, можно было бы сократить это число почти до нуля. Такие несчастные случаи часто связаны с тем, что оружие срабатывает, когда этого не ожидают, или когда до него добирается ребёнок или животное. Если бы огнестрельное оружие хранилось должным образом, таких инцидентов не было бы.

5.

Глушители – несуществующая вещь, в отличие от подавителей





Один из самых распространённых кинотропов – убийца, подкрадывающийся в темноте и убивающий кого-то из пистолета с глушителем. Оружие срабатывает настолько тихо, что вы почти ничего не слышите, и большинство из нас предполагает, что тихий звук – это обратная связь для тех, кто смотрит фильм. К сожалению, оказывается, что глушитель является своего рода неправильным определением, так как он на самом деле вообще не заглушает оружие, а только понижают звук до приемлемых уровней. По этой причине его часто называют подавителем.

Проблема заключается в том, что через крошечную трубку проходит невероятное количество энергии, так что вы можете лишь подавить звук даже при помощи огромной насадки. В популярных американских фильмах можно часто увидеть пистолет с глушителем, используемый для подлого убийства, но в реальной жизни подавители используются для защиты ушей стреляющего.

6.

Во Второй поправке не говорится, что правительство не может ввести разумные ограничения





Вторая поправка к Конституции Соединённых Штатов, вероятно, является самым противоречивым пунктом в современной истории человечества. Аргументы о том, как её следует интерпретировать, невероятно спорны, и многие действительно рассорились навсегда, так как считают, что это вопрос жизни и смерти. Есть пуристы, которые утверждают, что право хранить и носить оружие не может быть нарушено вообще, поэтому никакие ограничения на владение оружием не являются конституционными.

Однако многие на другой стороне дебатов считают, что Вторая поправка не запрещает правительству создавать разумные ограничения – мнение, которое было поддержано правопреемником Верховного суда Антонином Скалиа. Это оставляет открытым главный вопрос о том, сколько ограничений слишком много и какие ограничения выходят за пределы и фактически ущемляют право граждан хранить и носить оружие.

7.

Вести точный огонь из двух пистолетов в разных направлениях практически невозможно





Несмотря на то, что эта страна должна хорошо знать оружие, некоторые любимые тропы в популярных американских боевиках представляют огнестрельное оружие в нереальном свете. Например, когда герои собираются на большую перестрелку, они часто берут с собой два пистолета и стреляют из обоих одновременно. Это было широко популяризировано во франшизе «Матрица», и многие фильмы использовали фишку для драматического эффекта, но сама идея действительно глупа. Для начала, перезарядка во время использования двух пистолетов настолько невозможна, что Тринити и Нео даже не заморачиваются, они просто бросают использованные пушки на пол, когда у них заканчиваются патроны, и берут новые из карманов курток.

Хуже всего то, что сложно попасть в цель, даже если есть бесконечно заряженное оружие, дающее бесконечное количество патронов. Проблема в том, что вы действительно не можете стрелять точно в нескольких направлениях одновременно из-за того, как работает зрение человека – мы не можем корректно смотреть на две разные вещи одновременно. Из-за этого стрельба из двух пистолетов в разных направлениях будет неточной и, вероятно, просто израсходует огромное количество патронов.

8.

Есть веская причина, по которой американская полиция не стреляет по ногам/рукам





Многие за пределами Соединённых Штатов, видя причастность полиции к стрельбе со смертельным исходом, как тревожатся, так и теряются. Они замечают, что во многих видеороликах с американскими полицейскими полиция даже не пытается стрелять в людей по менее опасным частям тела, таким как руки или ноги, и почти всегда, кажется, стреляет в грудь. В большинстве других стран полицию обучают, когда это возможно, делать несмертельные выстрелы, так что этот пункт вызывает у жителей других стран много вопросов. К сожалению, на самом деле так задумано изначально, потому что американская полиция обеспокоена безопасностью своих офицеров.

Причина, почему американскую полицию обучают делать выстрелы, которые с гораздо большей вероятностью приведут к смертельному исходу, заключается в том, что у многих американцев есть какое-либо оружие. В ситуациях, связанных с огнестрельным оружием, для реакции остаётся очень мало времени, и выстрел в ногу или руку может не сбить с толку в достаточной степени, чтобы помешать человеку открыть огонь. С другой стороны, в странах, где оружие встречается редко, полиция может обезвредить кого-либо, угрожающего ножом, точным выстрелом в ногу.

9.

Статистика преступности среди чернокожих очень часто вводит в заблуждение





Некоторым людям нравится привлекать внимание к преступности среди чернокожих, чтобы каким-то образом свести на нет необходимость введения дополнительных ограничений на оружие в США. Некоторые статистические данные подтверждают это на бумаге, но они не показывают всей картины. Просмотр статистики без понимания контекста может привести к неверным выводам, и статистика может использоваться для манипулятивных целей. Как говорится в поговорке, статистика похожа на бикини: то, что они показывают, наводит на размышления, то, что они скрывают, жизненно важно.

Статистика может показать много преступлений, совершённых чернокожими с использованием оружия, но если не присматриваться, она не показывает отдельные районы, которые практически полностью населяют чёрные и в которых высокий уровень преступности из-за бедности. Причина не в некоторой враждебности или настрое чернокожих людей по отношению к тем, кто не похож на них, а в том, что в более бедных районах с большей вероятностью совершаются насильственные преступления, особенно в тех, где выше плотность населения.

10.

Несмотря на массовые расстрелы, со временем число насильственных нападений с применением оружия неуклонно снижается





Массовые расстрелы – очевидно, очень спорный предмет, и большинство людей имеют твёрдое мнение о них. Такие случаи происходят в США довольно часто, и многие люди считают, что в целом ситуация вышла из-под контроля. Однако, хотя мы не говорим, что это означает, что дополнительные ограничения по контролю оружия не нужны или являются плохой идеей, факт заключается в том, что, несмотря на массовые расстрелы, исследования показывают, что с 2000-х годов общее количество убийств с применением оружия оставалось в основном на одном уровне. Фактически, в период с 1993 по 2000 год общее количество убийств, совершённых с применением оружия, сократилось на 0,7%.

С 2000 года, когда количество массовых перестрелок увеличивалось, общее число убийств с применением оружия оставалось стабильным и составляло примерно 11000-12000 в год. Вызывает ещё большее беспокойство тот факт, что, хотя в США не наблюдалось увеличения числа убийств в результате применения огнестрельного оружия, наблюдалось увеличение числа самоубийств с помощью огнестрельного оружия, хотя не наблюдалось увеличение общего числа самоубийств. Лучший способ интерпретировать эти статистические данные состоит в том, что те, кто склонен к насилию с применением оружия, с большей вероятностью сделают это одним выстрелом, а те, кто хочет убить себя, с большей вероятностью сделают это с помощью пистолета, но наличие оружия не влияет на статистику в целом.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2461687954092329544/

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