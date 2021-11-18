Как появилась женская традиция закрывать лицо и кому это было запрещено: История вуали

Вуали носили те, кто стеснялся своего лица, те, кто, наоборот, считал слишком большой привилегией для окружающих любоваться им, те, кто хотел подчеркнуть свое положение – семейное или социальное – или те, кому нужно было защититься от солнца или ветра.

Ушла ли в прошлое вуаль? Ничего подобного: возникнув задолго до появления мусульманских или христианских традиций, она обещает пережить еще не один период истории человечества.

Кому приличествовало носить покрывало на голове в древности

Одежда, которая сама по себе в человеческом обществе использовалась не всегда – а кое-где и до сих пор не применяется, тем не менее, уже в древние времена стала выполнять не только практическую функцию – защищать от холода и осадков. Встречать по одежке люди научились уже очень давно. И первые упоминания об обязанности или о праве носить на голове накидки, закрывающие лицо, встречаются уже в ассирийских законах – то есть нормах более чем трехтысячелетней давности.

При этом «низшим» классам было запрещено покрывать голову – наказание за нарушение этого правило было суровым: если рабыню или представительницу древнейшей профессии «ловили» на ношении такой накидки – первой грозило отрезание ушей, вторую приговаривали к розгам и отправляли в рабство.

То есть покрывало служило знаком отличия уважаемых и высокопоставленных ассирийских женщин.

Римлянки после замужества не выходили из дома с непокрытой головой.

Похожий смысл такой кусок ткани, скрывающий женщину от посторонних глаз, имел и в Древней Греции – это была калиптра. Ее носили женщины в классический период, а вероятнее всего, и раньше. Да и в эпоху эллинизма считалось в порядке вещей, если гречанка закрывает на людях лицо и волосы. Римлянки должны были держать скрытыми от посторонних глаз свой дом и свои волосы – так проявлялось уважение к мужу как к главе семьи. Незамужние девушки голову не покрывали. На гетер также не распространялось это правило.

Монотеистические религии внесли в обычаи, связанные с одеждой, еще большую императивность: в иудаизме и христианстве, как и у зороастрийцев, ношение женщинами чадры воспринималось как символ скромности и благочестия. А позже эту традицию переняли и мусульмане. В период османского владычества правила насчет того, что женщины должны носить одежду, скрывающую все тело, волосы и лицо, стали особенно строгими.

Никаб - предмет одежды мусульманок, закрывающий лицо - остается лишь прорезь для глаз.

Кого и от чего могла защищать вуаль

Хашим ибн Хаким, прозванный Аль-Муканна, то есть «закрытый покрывалом», был одним из самых известных в истории персонажей, скрывавших лицо от окружающих. Муканна родился в VIII веке в городе Мерве (территория современного Туркменистана). Он был организатором восстания против династии Омейядов, называл себя воплощением бога и объяснял свое покрывало тем, что сияние его лица не может вынести ни один простой смертный. Злые языки, правда, утверждали, будто за этой зеленой шелковой тканью Муканна скрывает какие-то ужасные физические недостатки, но это осталось неподтвержденным.

Традиционный головной убор туарегов - тагельмуст.

То, что чадру, предшественницу вуали, носили прежде всего женщины аристократических семейств, а крестьянкам и служанкам либо дозволялось, либо вообще предписывалось не покрывать голову, объяснимо и с практической стороны: в чадре работать в полях затруднительно. А вот для жителей африканской пустыни, наоборот, ткани, повязанные вокруг головы и лица, была спасением. Туареги, племена сонгай, хауса и другие народы Сахары издавна носили такую чадру, повязывая ее так, чтобы защититься от ветра и песка.

На древних африканских наскальных рисунках обнаружены изображения человеческих лиц с одними только глазами, без носа и лица – то есть обычай носить такие покрывала, вероятно, намного старше, чем мировые религии и даже первые своды законов. Для туарегов ношение тагельмуста – так называется головной убор, сочетающий в себе свойства тюрбана и вуали, - считается признаком мужественности. Появление же с открытым лицом признается неприличным. К женщинам, впрочем, все это не относится – только мужчины-туареги закрывают тканью лица.

Понятно, что в средневековой Европе никаких послаблений относительно женской одежды не было – волосы покрывали чадрой, потом носили чепцы и капюшоны. А вот начиная с XV века покрывало-вуаль становится уже скорее модным аксессуаром, чем обязательным к ношению элементом гардероба приличной христианки. Очень популярны вуали были при бургундском дворе – женщины прикрепляли их на геннин – конусообразный головной убор.

Европейские головные уборы в XV веке.

Мода на вуали

Позже, в период барокко и тем более рококо, лица не скрывали, а потому вуали носили редко. Не забывали их, правда, в те моменты, когда требовалось сохранить инкогнито – при посещении любовника, например, или для еще каких темных дел – тут уж в помощь воображению призываются многочисленные романы Дюма-отца. В южных католических Италии и Испании женщины продолжали благочестиво прикрывать волосы и носили черную кружевную мантилью – это еще одна «родственница» чадры. Сейчас мантильи носят разве что во время праздников, в том числе религиозных.

Мантильи, как и другие накидки-вуали, носят и представительницы самого высшего общества.

Конец XIX века стал временем триумфального возвращения вуалей в женский гардероб горожанок. Носили их много – обычно в виде прикрепленного к шляпке небольшого фрагмента сетчатой ткани – на все лицо или на пол-лица. С началом Первой мировой войны этим веяниям пришел конец. А снова вуали обрели популярность в шестидесятые, став на некоторое время настоящим писком моды.

Что же до исламского мира, на протяжении XX века обычай носить чадру и другие скрывающие волосы и лицо предметы одежды, казалось, терял прежнюю устойчивость, но в последние десятилетия покрывала вновь стали непременной составляющей гардероба мусульманской женщины. Часто чадру носят вместе с никабом, который закрывает лицо, оставляя лишь прорези для глаз.

Интерес к вуалям подогревали и звезды - Мэрилин Монро.

Вуаль по-прежнему не сдает позиций в свадебной моде – это традиционное украшение сначала древнеримской, а потом христианской невесты остается актуальным и в новейшие времена. Веками в Европе носили черные траурные вуали во время похорон и в первый период после них. А кружевные накидки и сейчас положено надевать в некоторых католических храмах, как в прежние времена. Вуали часто украшают шляпки тех аристократок, что принимают участие в торжественных мероприятиях высокого уровня, например, на скачках в Аскоте, где без головного убора нельзя появиться ни даме, ни джентльмену.

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