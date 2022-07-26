Трижды спас Балтийский флот. Почему героический подвиг капитана Щастного стал поводом для его расстрела?

Алексей Щастный, будущий командир Балтийского флота, родился в дворянской семье и, как следствие этого, а также того, что отец вышел в отставку в звании «целого» генерал-лейтенанта, решил связать свою жизнь с военной службой. Как говорится, «честь – Родине»…

Так произошло в 1918 году с капитаном I ранга Алексеем Щастным , который несколько раз спасал для России Балтийский флот, а в награду за это стал первой жертвой вновь созданного Революционного трибунала.

Кто-то из них погиб на фронтах Гражданской войны в борьбе с белогвардейцами, а кто-то был вынужден пройти через горнила репрессий вновь рождающейся Советской России.

В годы Октябрьской революции и Гражданской войны, когда один режим коренным образом сменял другой, немалое количество титулованных дворян переходило на службу Советской России , например, барон Александр фон Таубе.

Юноша, несмотря на титул, прошел все ступени военного образования. Затем была служба на кораблях разного класса, участие в русско-японской войне. Первую мировую он встретил в звании капитана II ранга, а Февральскую революцию – уже капитана I ранга, будучи командиром эсминца «Пограничник». Тогда же он был назначен флаг-капитаном штаба Балтфлота.

Октябрь 1917-го

После Октябрьской революции общее руководство Балтийским флотом перешло в руки Центрального комитета, который возглавил контр-адмирал А. Развозов. А. Щастный был при нем первым заместителем. Он координировал работу ЦК, Военного отдела, а также Совета флагманов и Совета комиссаров.

По сути, с октября по декабрь 1917 года А. Щастный занимался починкой кораблей, находящихся на зимних стоянка в Ревеле (Таллине) и Гельсингфорсе (Хельсинки). При этом действовал он крайне энергично, так как не забывал, что война России с немцами еще не закончена.

Операция по спасению флота, или Ледовый поход. Часть I

Война действительно была еще не закончена, хотя большевики вели активные переговоры о мире. Немцы же, желая получить больших преференций, решили воспользоваться ситуацией и начали активное наступление на Финляндию и Прибалтику. Естественно, Балтийский флот, стоящий на рейде, не мог не интересовать немецкое командование.

Военную компанию начала 1918 года немцы повели крайне быстро: в январе они вошли на территорию Эстонии, а в феврале уже были в Ревеле, но русский флот им не достался, так как А. Щастный сумел подготовить и вывести корабли с зимних рейдов.

При этом вопрос о том, как ему удалось провести эту операцию, до сих пор остается открытым: ремонт судов был незакончен, нормального снабжения продовольствием, боеприпасами, топливом не было, на судах царил хаос, единого управления не существовало…

Так или иначе, эскадра из 56 кораблей, продираясь сквозь лед, дошла до Гельсингфорса, где объединилась с остававшимися там кораблями.

Финская угроза

Несмотря на объединение, русский флот все еще находился под угрозой, так как немцы готовились ввести свои войска в Финляндию (по приглашению вновь организованного национального Сената). Естественно, А. Щастный знал, что в Бресте идут переговоры о мире, и даже получил приказ оставаться в Гельсингфорсе и частично распустить экипажи кораблей. Но знал он и другое, а именно то, что немецкая эскадра и двадцатитысячный десант выдвинулись к Аландским островам. Разведданные Морского Генерального Штаба говорили о том, что немцы активно готовятся к захвату кораблей.

«Ледовый поход» Балтийского флота. 1918 год. Источник фото: pvvkonkovo.ru (https://clck.ru/rT3me)

К тому времени А. Щастный стал начальником Балтийского флота (его кандидатуру утвердил Нарком по военным и морским делам Л. Д. Троцкий) и принял вполне самостоятельное решение: готовить корабли к походу на Кронштадт.

При этом он знал, что председатель СНК В. И. Ленин считал, что корабли нужно затопить, а команды – распустить. Л. Д. Троцкий же считал, что оружие Балтфлота нужно использовать для помощи краснофинам… Действовал новоиспеченный начальник флота на свой страх и риск, понимая, что приказа о продолжении «Ледового похода» нет, и не будет…

Операция по спасению флота, или Ледовый поход. Часть II

В распоряжении А. Щастного оказалось 221 судно, причем ледоколов было очень мало, людей также не хватало, на некоторых судах, команды не набиралось даже на одну вахту. Начальник флота в этих условиях, а также исходя из метеосводок (толщина льда – 75 см., торосы – до 3-5 метров), принял решение разделить флот на три большие отряда: ледоколы должны были проложить путь для первого отряда и вернуться за вторым, а затем за третьим.

«Ледовый поход» Балтийского флота. 1918 год. Источник фото: pvvkonkovo.ru (https://clck.ru/rT5gQ)

Первый отряд, сопровождавшийся ледоколом «Ермак», прошел без проблем. Второй потерял одну подводную лодку, а также с трудом «отбил» «Ермака», который попытались захватить белофины. Третий отряд, самый большой, А. Щастный не выводил в море до последнего, но после того как им была получена сводка с фронтов, он все-таки решился на выход.

А. Щастный уходил последним 11 апреля 1918 года на штабном корабле «Корвет». Спустя три дня немцы взяли Гельсингфорс, однако российского флота там уже не было.

Народный герой или предатель Революции

20 апреля Балтийский флот, целый и невредимый, зашел в Кронштадт. А. Щастный стал настоящим героем Северной столицы, причем любили его все, вне зависимости от того, к какой политической силе принадлежали.

Наркомвоенмор Л. Д. Троцкий. Источник фото: sq.mysteriousweekly.com (https://clck.ru/rTBp6)

Большевистское руководство поначалу его не трогало, но все изменилось после того, как А. Щастный получил телеграмму от начальника Морского штаба Е. Беренса о том, что он должен подготовить все корабли флота к уничтожению. Не приказ, а именно телеграмму, в которой была приписка о том, что с Л. Д. Троцким этот вопрос согласован.

Сам А. Щастный высказался об этой телеграмме следующим образом: «…в случае чего они свалят всю вину на меня…я прихожу к убеждению, что в Брестском мирном договоре имеется тайный пункт об уничтожении флота, который и объясняет настырность Троцкого в этом вопросе...». Его мнение, впрочем, разделял весь Петроград…

В этих сложных условиях А. Щастному опять удалось спасти Балтфлот: он убедил моряков в необходимости дать отпор большевистскому распоряжению. Не бастовать, нет, просто настоять на сохранении кораблей. Моряки пошли за своим командиром…

«Свою задачу я выполнил — спас Балтийский флот»…

27 мая 1918 года А. Щастный был вызван к Л. Д. Троцкому и после скандала, устроенного Наркомвоенмором, обвинившим морского офицера в саботаже и контрреволюции, арестован.

Дело А. М. Щастного. Источник фото: pvvkonkovo.ru (https://clck.ru/rT5gQ)

Судили его быстро (для этого В. И. Ленин даже создал Верховный Революционный трибунал РСФСР), заслушав по сути единственного «свидетеля» - Л. Д. Троцкого. Вероятно, лидеры большевиков боялись восстания на Балтфлоте, которое вполне могло произойти. Приговор вынесли 21 июня, а 22 – утвердили (под ним поставили подписи В. Ленин и Я. Свердлов).

22-го же числа, в 4 часа утра, бывшего морского офицера, бывшего начальника Балтфлота и его спасителя расстреляли. На казни присутствовал лично Л. Д. Троцкий… В предсмертной записке А. Щастного, которую он через своего адвоката В. Жданова сумел передать родным, было написано следующее: «Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил — спас Балтийский флот»…

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А вы знали об этом?

В Древней Руси такое считалось нормальным менять имя несколько раз в жизни. Более того, человеку официально меняли имя спустя несколько лет после рождения. К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно и избирательно, ведь оно считалось оберегом человека. Первый раз человека нарекали при рождении, и делал это отец малыша. Имя, данное при рождении, считалось временным (детским), и все прекрасно понимали, что скоро будет его смена. Второй раз обряд имянаречения проводился уже жрецами, когда ребенку исполнялось 12 лет. Во время ритуала старое имя они смывали в священных водах. Считалось, что в такие воды заходили неразумные малыши, а выходили уже безымянные и чистые душой юноши, готовые получить от жреца своё новое имя. Так же имя в течение жизни меняли не только молодым людям, но и девушкам, выходившим замуж.Кроме этого, в течение жизни молодые люди могли сменить его еще несколько раз при определенных значимых обстоятельствах.Юношам меняли имена только в текущей воде, а вот девушкам можно было проводить церемонию и в стоячей.

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