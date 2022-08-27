Земский собор 1613 года: кто мог подделать документ об избрании государя

Согласно традиционной версии, в феврале 1613 года собравшиеся на Земский Собор в Москве выборные люди Российского государства единогласно решили пригласить царствовать юного Михаила Романова и поклялись, что они и их потомки будут служить ему и его потомкам как самодержцам. Так было положено начало правлению династии Романовых.

Изучение грамоты Земского Собора

Об избрании Романовых говорится в «Утверждённой грамоте» Земского Собора. Сохранилось два её экземпляра, оба они подписаны участниками Земского Собора, однако их перечень на каждом из документов разнится. В своё время на данных рукописях были поставлены печати сановитых особ (уцелели только на одной). Кроме того, имеется ещё один, как бы черновой, фрагмент грамоты, не вошедший в окончательный вариант и не снабжённый подписями и печатями. В целом же «Утверждённая грамота» представляет собой краткую официальную историю Смутного времени, обосновывающую правопреемственность Романовых от династии Рюриковичей.

В 1906 году русский историк и археограф Сергей Белокуров подготовил издание «Утверждённой грамоты» с подробными комментариями. Белокуров был одним из крупнейших знатоков древних манускриптов, хранившихся в русских архивах, автором многочисленных исследований. Одной из самых известных стала его монография 1898 года, в которой он убедительно доказал, что знаменитой и якобы утраченной библиотеки Ивана Грозного, о которой до сих пор ходит столько слухов, в действительности не существовало.

Загадочный черновик

Во вступительной статье Белокурова к тексту грамоты содержится немало интересных наблюдений. Примечательны факты, описанные в черновом отрывке, но не вошедшие в окончательную редакцию грамоты. «Первоначальный проект грамоты, – писал археограф, – излагал довольно любопытные, отчасти доселе неизвестные, сведения о царях Фёдоре, Борисе, самозванце и Шуйском, заслуживающие особого внимания как показания современника». Это, по мнению Белокурова, свидетельствовало о том, что он являл собой не компиляцию, а оригинальное произведение, составленное не позднее 1613 года.

Этот черновик в чем-то дополняет материалы официальной историографии, а где-то даже с ней расходится. Так, согласно ему, Лжедмитрий I, в миру звавшийся Григорием Отрепьевым, в монашестве носил имя Герман. Василий Шуйский царствовал не четыре года, как принято считать, а шесть лет. Черновик обрывается на начале рассказа о посольстве во главе с митрополитом ростовским Филаретом, отцом Михаила Романова, в Польшу с целью пригласить на русский престол польского королевича Владислава.

Расхождения текстов

События этого периода отражены в «Утверждённой грамоте» иначе, таким образом можно предположить, что именно по этой причине текст чернового проекта был отвергнут. «Утверждённая грамота» начинает краткое изложение русской истории аж со времён Рюрика, а не Ивана Грозного. Далее она повествует о добродетельной супруге Ивана Грозного Анастасии Романовой. Так в документе перебрасывается мостик от прежней династии к новой. В черновике же об Анастасии нет ни слова, зато царь Борис Годунов прямо называется виновником убийства последнего сына Ивана Грозного – Дмитрия. В официальной грамоте Годунова уже обвиняет в убийстве Дмитрия только мать царевича – после торжества самозванца. В грамоте также упоминается как царица Ирина — сестра Бориса Годунова и жена царя Фёдора Ивановича, которая правила несколько дней после смерти своего мужа. Здесь же говорится о митрополите Филарете, призывавшем москвичей не прельщаться избранием иноземного царя.

Расхождения очевидны: грамота отвергла исторические моменты, описанные в черновике, но не вписывающиеся в официальную версию воцарения Романовых. Очень многое было добавлено. Насколько эта официальная версия вообще достоверна?

«Утверждённая грамота» – позднейшая подделка?

Белокуров констатировал, что по своему содержанию «Утверждённая грамота» «представляет ряд дословных заимствований из других документов»: «В основу её положена аналогичная грамота об избрании в 1598 году на московский царский престол Бориса Годунова… Почти все речи, которыми обменивались в 1613 году в Ипатьевском монастыре посольство из Москвы, царь Михаил и его мать старица Марфа Ивановна, дословно взяты из грамоты 1598 года, где их произносят патриарх Иов, царица Ирина Фёдоровна и Борис Годунов. Сведения о первом Самозванце заимствованы из записи Посольского приказа, находящейся в начале одной Посольской книги. Известия о переговорах касательно избрания королевича Владислава и последующих событиях до появления русского ополчения под предводительством князя Трубецкого те же самые, что и вообще в официальных документах того времени».

То есть «Утверждённая грамота» это не оригинальный документ, а компиляция на основе различных источников. Конечно, можно предположить, что процедура неудавшегося утверждения у власти династии Годуновых в 1598 году была взята как шаблон для составления документов, доказывающих права новой династии, – просто потому, что больше взять было неоткуда. Хотя это и сомнительно, ведь Годуновы плохо кончили спустя всего семь лет. Тут даже из суеверных соображений могли бы постараться придумать что-то новое. Тем более что участники Земского Собора 1613 года, как нас уверяют, действовали от чистого сердца и в едином порыве… И вряд ли у Земского Собора 1613 года было время копаться в дипломатических документах, делая оттуда выписки для текста «Утверждённой грамоты».

Земский Собор 1598 года, как было признано историками ещё в XIX веке, был фикцией. Такой же фикцией было якобы соборное избрание Василия Шуйского, а потом приглашение на трон Владислава. Не был ли таким и Земский Собор 1613 года? Только он отличался от предыдущих тем, что его предприятие в итоге удалось. К тому же в выборах на Собор не могла участвовать вся Русская земля: Новгород, Псков, Смоленск, многие южные области подчинялись различным самозванцам, казачьим атаманам да иностранным интервентам. А «Утверждённая грамота об избрании Михаила Романова» могла быть составлена московскими дьяками уже потом, задним числом, чтобы придать этому событию видимость «всенародного ликования». Но она не содержит никаких оригинальных сведений, которые могли быть привнесены в неё позднее из других источников.

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А вы знали об этом?

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней !

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